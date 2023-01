Duits supermodel Tatjana Patitz (56) overleden: ‘De meest mysterieuze van de big five’

Tatjana Patitz met haar zoon Jonah Johnson (2004) tijdens de 'J'adore Parfum d'eau' van Dior op 27 september 2022 in Berlijn. ‘Jonah is mijn bron van geluk’ vertelde Patitz meerdere keren. Beeld Franziska Krug/Getty Images voor Dior

Tatjana Patitz stierf in Californië aan de gevolgen van borstkanker, bevestigt haar management. Dat ze daar woonde en niet in New York of Parijs heeft alles te maken met haar liefde voor de natuur en dieren. Ze was de mysterieuste van de vijf originele supermodellen. “Tatjana was veel moeilijker bereikbaar en leek volwassener. Ze was het Europese symbool van chic,” zegt Anna Wintour, global editorial director van Vogue.

“Ik heb nooit mijn ziel verkocht,” verklaarde het model in een interview in 2020. Ze groeide op in Skanör, een idyllisch badstadje in het zuiden van Zweden, maar was de dochter van een Duitse modejournalist en een danseres uit Estland. Wie haar als wedstrijdruiter aan het werk zag, vond het een jongensachtig meisje. Tatjana volgde intussen een acteeropleiding.

Tatjana Patitz met haar eveneens beroemde collega's Stephanie Seymour, Cindy Crawford, Christy Turlington en Naomi Campbell in 1989. Beeld Herb Ritts

Op haar 17de waagde ze haar kans bij de Elite Modellen-wedstrijd in Stockholm en werd derde. Dat was in 1983. De prijs was een trip naar Parijs, en een eerste tijdelijke opdracht. Toch werden haar grote ogen en ovaal gelaat niet meteen opgemerkt. Een jaar lang vond ze geen werk.

Sterke band

Tegen 1985 slaagde ze er in regelmatig als model aan de bak te komen. Dat jaar haalde ze voor het eerst de cover van de Britse Vogue. In 1987 verscheen ze in een campagne voor Calvin Klein en tussen ‘The Most Unforgettable Women in the World’ voor Revlon. Dat jaar haalde ze ook voor het eerst de cover van de Amerikaanse Vogue. Ze werd later ook het gezicht van merken als Versace en Chanel.

Een heel sterke band had ze met de Duitse modefotograaf Peter Lindbergh, met wie ze dertig jaar lang zou samenwerken. In zijn boek 10 Women stelde Lindbergh Patitz te bewonderen omdat ze altijd zichzelf bleef. “Ze is zeer zacht en tegelijk heel sterk. Ze weet hoe ze moet opkomen voor wat ze denkt, en het is altijd heel verrijkend om bij haar te zijn. Het is onmogelijk om haar niet te bewonderen, en over de jaren, niet een klein beetje verliefd op haar te zijn.”

Wit hemd en slip

Lindbergh selecteerde haar samen met Karen Alexander, Christy Turlington, Linda Evangelista, Rachel Williams en Estelle Lefébure in 1988 voor zijn fameuze shoot White Shirts: Six Supermodels. Hij fotografeerde de vrouwen op een strand in Malibu, alleen gehuld in een wit hemd en een slip.

In januari 1990 stond ze op de Britse Vogue-cover met Naomi Campbell, Linda Evangelista, Christy Turlington en Cindy Crawford, opnieuw een foto van Lindbergh. De modellen die hij samenbracht werden omgedoopt tot ‘the big five’. George Michael inviteerde niet veel later dezelfde meisjes om te verschijnen in zijn videoclip Freedom.

Zoon

Patitz laat een zoon na, Jonah Johnson, die dit jaar 19 wordt. Diens vader Jason Johnson huwde in 2003 met Patitz; in 2009 ging het koppel uit elkaar. “Jonah is mijn bron van geluk,” vertelde ze meerdere keren.

Met haar zoon, vier paarden, vier honden en twee katten had ze zich teruggetrokken op haar ranch in Californië omdat ze ‘meer natuur rond haar nodig had’. “Paardrijden betekent voor mij vrijheid, verbinding en toewijding.” Patitz leefde zich ook uit in de interieurinrichting. Als ze nog als model opdook, was dat vaak in campagnes voor inclusiviteit, bewustzijn rond HIV, gender en gelijkheid en dierenrechten. In 2019 liep ze nog op de catwalk in Milaan.