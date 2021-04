Dubai heeft genoeg van het imago van luxe boevenhol

De wolkenkrabbers van Dubai verheffen zich boven de – zelden voorkomende – winterse ochtendmist. De rol van internationale criminele uitwijkplaats is langzaam uitgespeeld. Beeld Shutterstock

De Burj al Arab is een gebouw van superlatieven. Het is gebouwd op een eiland dat speciaal werd opgespoten in de Perzische Golf. De bouwkosten van de 321 meter hoge kolos bedroegen circa 650 miljoen dollar. Het complex in de vorm van het zeil van een Arabische dhow geldt als een van de landmarks van Dubai en huisvest het duurste hotel ter wereld.

De witte moloch, die het succes van Dubai belichaamt, is de plek waar de beruchte Ierse crimineel Daniel Kinahan in juli 2017 zijn extravagante bruiloft viert. ‘Danny’ geldt als de troonopvolger van het misdaadsyndicaat uit het Ierse Dublin dat zijn vader ooit van de familienaam voorzag: de Kinahanclan.

De Amerikaanse Drug Enforcement Agency komt ook af op de trouwpartij, tekende het Algemeen Dagblad onlangs op. De dienst ziet een aantal opmerkelijke namen op de gastenlijst staan. Een van de aanwezigen is Ridouan Taghi. Ook de Bosnische drugshandelaar Edin G. geeft acte de présence. Net als Raffaele Imperiale, een Italiaanse drugscrimineel met banden met de camorra, die in het verleden een coffeeshop aan de Amsterdamse Raadhuisstraat uitbaatte.

In juni 2018 deelt de DEA deze informatie met Nederland. Ridouan Taghi, zo tekenen Nederlandse verbalisanten op, heeft in Dubai ‘het huwelijk van een crimineel contact bijgewoond’.

Hij was zeker niet de enige die de Golfstaat frequen­teerde.

In menig Nederlands strafrechtelijk onderzoek speelt het emiraat inmiddels een rol. Zo kwam in de recente strafzaak tegen de Amsterdamse crimineel Rico ‘de Chileen’ R. aan de orde dat het Openbaar Ministerie hem ervan verdenkt dat hij een criminele rivaal in Dubai wilde laten ombrengen (in samenwerking met voornoemde Imperiale).

Zware financiële klap

Waarom Dubai? Nadat de olievoorraad in de ­jaren negentig was opgepompt, zochten de machthebbers in het ­emiraat een nieuw businessmodel. Dat werden vrijhandelszones met voordelige belastingtarieven. En vastgoed. Vanaf 2002 was het buitenlanders toegestaan er huizen te kopen. Tot 2008 ging die markt crescendo. Met het uitbreken van de kredietcrisis kreeg ook Dubai een zware financiële klap te verwerken. Veel buitenlanders vertrokken.

Datzelfde jaar waarschuwde de intergouvernementele antiwitwasorganisatie FATF (Financial Action Task Force) voor het eerst voor de gebrekkige financiële wetgeving in Dubai. Met name de vastgoedmarkt was er uitermate kwetsbaar voor witwaspraktijken, luidde de conclusie.

Tien jaar later, in 2018, volgde een nieuw onderzoek, ditmaal uitgevoerd door specialisten van het Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). Na bezoeken aan vastgoedbedrijven en makelaars in de Golfstaat concludeerden zij dat cashtransacties er de voorkeur genoten en dat de lokale autoriteiten amper interesse toonden in de herkomst van geld.

Een ander punt van zorg was dat in Dubai geen gestandaardiseerde methode bestaat om vastgoedbezit vast te leggen, zoals bijvoorbeeld een kadaster. ‘Het gebrek aan toezicht op eigendom en de herkomst van gelden zorgt ervoor dat criminelen eenvoudig vastgoed kunnen kopen,’ valt te lezen in een vorig jaar juli verschenen rapport over corruptie in Dubai van de Carnegie-denktank in Washington.

Exemplarisch is de zaak rondom de Rotterdamse crimineel Roger ‘Piet Costa’ P., die justitie beschouwt als het brein achter de martelcontainers die vorige zomer werden aangetroffen in het Brabantse Wouwse Plantage.

Luxe levensstijl

Uit onderschept berichtenverkeer blijkt dat hij verwikkeld is in een hoogoplopend conflict over 130 miljoen aan drugsgeld, dat een voormalige compagnon van hem heeft gestolen. Dat geld is voornamelijk ondergebracht in vastgoed in Dubai. Om hem te pakken te nemen, zou Piet Costa corrupte contacten bij Interpol in Dubai hebben betaald om er zo voor te zorgen dat zijn rivaal zou worden opgepakt en het land zou worden uitgezet – zoals Het Parool eerder schreef.

De strafzaak tegen Roger P. geeft goed inzicht in de handel en wandel van Nederlandse criminelen in het tweede van de Verenigde Arabische Emiraten (na het veel grotere Abu Dhabi). Ook in de zogenoemde Dubai Leaks, waarbij in 2018 de gegevens van de eigenaren van 54.000 adressen in het emiraat uitlekten, kwamen de namen voor van internationale drugshandelaren.

Naast het feit dat ‘cash’ er ‘king’ is, en het vastgoedbezit nauwelijks geregistreerd, dragen nog enkele andere factoren bij aan de populariteit van Dubai onder schimmige lieden. Zo genieten buitenlanders er een grote mate van privacy. Vrije pers bestaat niet in het emiraat. Het is er veilig en rustig. De Arabische lente ging ongemerkt aan Dubai voorbij en terreuraanslagen zijn uiterst zeldzaam. Hoewel islamitisch, heeft het land een betrekkelijk relaxte houding ten aanzien van alcohol. Ten slotte biedt Dubai haar inwoners een luxe levensstijl. Op het gebied van exclusieve winkels en restaurants kan het emiraat kan zich moeiteloos meten met internationale topbestemmingen als Londen, New York en Parijs.

Niet alleen de internationale jetset vertoeft er, maar ook Bekende Nederlanders, profvoetballers en zakenlui reizen graag af naar de stranden van Dubai. Rond afgelopen kerst waren showbizzfiguren zoals rapper Lil’ Kleine en Estelle Cruijff op filmpjes op sociale media te zien terwijl ze daar feestten in restaurants en op luxe jachten.

Dat zij in het gezelschap verkeerden van criminelen, is nagenoeg onvermijdelijk. Dubai heeft de plaats ingenomen van Amsterdamse zaken zoals het roemruchte ‘Barretje Hilton’ (onder het Hilton hotel aan de Apollolaan in Amsterdam-Zuid) of café Lexington (even verderop, aan de Willemsparkweg): het is een internationale ontmoetingsplaats waar onder- en bovenwereld elkaar ontmoeten.

Feest is voorbij

Het imago van een witwaswalhalla lijkt inmiddels ook te knellen bij de koninklijke familie van Dubai. Onlangs liet het ministerie van Economie weten dat vastgoedbedrijven, juwelenhandelaren, accountants, advocaten en notarissen zich vanaf deze maand aan antiwitwasregulering moeten houden op straffe van hoge boetes.

Ook de tijd dat internationale criminelen zich ongestoord konden ophouden in de Golfstaat lijkt voorbij. Ridouan Taghi, die zich jaren had weten schuil te houden in het emiraat, werd in december 2019 opgepakt, zwaar mishandeld en al heel snel land uitgezet. Nederland mocht hem zonder al te veel plichtplegingen met een gecharterd vliegtuig afhalen.

Een maand na Taghi werd ook de Amsterdamse liquidatieverdachte Khalid ‘Papkind’ J. in Dubai aangehouden. Hij werd naar eigen zeggen eveneens bedreigd met marteling en het land uitgezet. Begin april werd de Franse crimineel Moufide Bouchibi alias ‘het Spook’ er aangehouden na meer dan tien jaar voortvluchtig te zijn geweest.

In het criminele milieu wordt inmiddels openlijk gespeculeerd dat het feest in Dubai voorbij is, nu het emiraat niet langer te boek wil staan als boevenhol. “Dubai is verbrand,” stelt een advocaat die in het verleden cliënten bijstond die in het emiraat verbleven. De recente politiehack van cryptocommunicatiedienst SkyECC, die door veel criminelen in Dubai gebruikt werd, heeft dat idee alleen maar versterkt. Uit angst dat informatie die uit die hack naar voren komt, gedeeld zal worden met de instanties, zouden vele criminelen inmiddels de wijk hebben genomen. Waar die criminele exodus naartoe gaat, is volgens meerdere ingewijden in het criminele milieu ook al duidelijk. De nieuwe bestemming volgens hen: Turkije.

Erdogan doet niet lastig

“Allerlei bekende jongens die eerder in Dubai zaten, vertrouwen het daar totaal niet meer en zijn gevlucht naar Turkije,” zegt een goed ingevoerde bron. “Kennelijk zijn ze niet zo bang dat die (president) Erdogan ze daar zal lastigvallen.”

Hij noemt meerdere zeer vermogende criminelen, onder wie een Nederlands misdaadkopstuk dat hier door politie en justitie in verband wordt gebracht met een zeer ernstig geweldsmisdrijf.

Persoonsverwisseling

Marokko, dat lang een geliefd toevluchtsoord is geweest van Nederlands-Marokkaanse criminelen, heeft voor velen afgedaan sinds Nederlandse criminelen daar in november 2017 de Nederlands-Marokkaanse crimineel Mustapha ‘Moes’ F. wilden liquideren in Marrakesh. Door een persoonsverwisseling schoten ze niet F. dood, maar de zoon van een vooraanstaande rechter.

Na die blunder is een reeks Nederlandse criminelen, inclusief doelwit F., in Marokko tot langdurige celstraffen veroordeeld. De schutters kregen zelfs de doodstraf – al is die sinds 1993 niet meer ten uitvoer gelegd in Marokko.

In 2015 was Ridouan Taghi al halsoverkop van Marokko via Spanje uiteindelijk naar Dubai gevlucht, omdat de Marokkaanse geheime dienst hem op grond van informatie uit Nederland zou verdenken van ‘32 moorden en al die wapens’ die kort tevoren in een opslagbox in Nieuwegein waren gevonden – zoals hij volgens het Nederlandse Openbaar Ministerie aan zijn vrouw schreef in versleutelde maar onthulde berichten.