Droogte raakt de mediterrane landen hard, ondanks voorbereidingen

Rookpluimen en vlammende bomen in het zuidwesten van Frankrijk. Beeld Thibaud Moritz/AFP

Zuid-Europa en Noord-Afrika kampen dit jaar met extreme droogte. In veel landen en regio’s woeden er grote bosbranden, met name in Zuid-Frankrijk, Portugal, Spanje en Marokko. Wetenschappers wijzen erop dat klimaatverandering daarbij een grote rol speelt en dat de problemen alleen maar groter zullen worden.

De droogte van deze zomer komt niet als een verrassing voor Portugal en Spanje: in de winter merkten meteorologen al op dat er vergeleken met voorgaande jaren uitzonderlijk weinig regen viel, terwijl de zon bovenmatig veel scheen, waardoor zij al in januari waarschuwden dat dit in de zomer zou leiden tot bosbranden en extreme waterschaarste. In de maanden daarna regende het wel iets meer, maar lang niet voldoende.

Portugal

In Portugal moest de brandweer deze week op veel plekken uitrukken voor bosbranden, waarbij meer dan 600 mensen geëvacueerd moesten worden en 120 mensen gewond raakten. Bosbranden zijn een jaarlijks fenomeen in Portugal, met als uitschieter het jaar 2017, toen meer dan honderd mensen omkwamen.

Het land treft sindsdien daarom veel voorbereidingen. Premier António Costa, die een buitenlandse reis afzegde vanwege de situatie in zijn land, zegt dat de oplossing niet ligt bij het rekruteren van meer brandweermannen, maar dat de boeren op een andere manier met de landbouwgrond moeten omgegaan, evenals als de industrie.

Zo besloot de regering in januari dat waterkrachtcentrales niet langer dan twee uur per week mochten draaien om zo de watervoorziening voor de burgers niet in gevaar te brengen. Ondanks dat er daarna wat regen viel, was in mei al in 97 procent van het land sprake van zware droogte. De regering heeft voor de zwaarst getroffen gebieden in het zuiden een waterrantsoen afgekondigd voor 1800 boeren. Zij mogen nog slechts de helft van al het water gebruiken dat zij normaal nodig hebben voor irrigatie.

Spanje

In buurland Spanje is de situatie nog zorgelijker: de tweede hittegolf is al een feit na de op een na droogste winter sinds 1961. In de gebieden rondom de steden Sevilla en Córdoba zijn al temperaturen gemeten van boven de 42 graden en de verwachting is dat die nog verder zullen stijgen. Op verschillende plaatsen zijn bosbranden gemeld. Spanje maakt zich grote zorgen over de droogte, mede omdat in het grootste gedeelte van het land verwoestijning dreigt.

Noord-Afrika

In Noord-Afrika heerst dit jaar ook veel droogte. De winter bracht weinig regen, waardoor Marokko al vroeg waarschuwde voor een slechte oogst (2021 was overigens juist een heel goed jaar). In februari baden moskeegangers in Marokko voor regen na een oproep van de koning. Rabat sloot een lening af om de boeren te compenseren voor misgelopen inkomsten en in mei kwam daar nog een lening bij van 500 miljoen dollar bij de Wereldbank, die bedoeld is voor onder meer watermanagement en maatregelen tegen klimaatverandering.

Tunesië

In Tunesië zorgde een vroege hittegolf in het jaar voor droogte, branden en daarmee voor een mislukte graanoogst, terwijl de regering al grote moeite had om de voedselvoorziening veilig te stellen vanwege de oorlog in Oekraïne. Tunesië importeerde veel graan uit Oekraïne, maar die kan het land niet bereiken doordat Rusland de graantoevoer blokkeert.

Turkije en Griekenland

In het oostelijke deel van het Middellandse Zeegebied staat het er beter voor dan vorig jaar. Het jaar 2021 was een rampjaar voor Turkije en Griekenland. Turkije maakte de ergste bosbranden mee in zijn geschiedenis, en in Griekenland werd 75.000 hectare grond verwoest.

Hoewel er in Griekenland bosbranden zijn gemeld (op Samos kwamen twee passagiers van een Griekse helikopter om het leven, die gebruikt werd om een bosbrand te blussen) en de temperaturen weer stijgen, lijkt het dit jaar mee te vallen. Turkije heeft daarnaast een relatief natte winter achter de rug, maar ook daar zijn inmiddels weer bosbranden gemeld.