Droogte legt ons verleden bloot: oorlogsschepen, lijken en dino’s

Het eiland Luoxingdun was voor het eerst in 71 jaar zichtbaar in het drooggevallen meer Poyang in China. Beeld ANP / EPA

“Dat was een mooie verrassing,” zei de Spaanse archeoloog Enrique Cedillo. Hij had het niet over het deels drooggevallen Valdecañasreservoir in de provincie Cáceres (dat was helemaal niet mooi), maar over wat aan de oppervlakte was gekomen: een cirkel van tientallen grote stenen uit 500 voor Christus. Het gaat om de Dolmen de Guadalperal, ofwel het Stonehenge van Spanje. “We hebben nu een unieke kans om ze uitgebreid te bestuderen.”

Duitse scheepswrakken

In deze extreem droge zomer komen overal ter wereld verrassingen naar boven. In het Oost-Servische dorpje Prahovo heeft het almaar dalende water van de Donau een erfenis van de Tweede Wereldoorlog prijsgegeven. Hier zijn meer dan twintig schepen van de Duitse Zwarte Zeevloot naar de oppervlakte gekomen. Die waren op de vlucht voor de Russische opmars en vonden bij Prahovo hun Waterloo.

De burgemeester is er niet blij mee: “De Duitsers hebben hier een ecologische ramp achtergelaten,” zei hij tegen persbureau Reuters. Volgens schattingen herbergt de Donau nog honderden van zulke wrakken. In vele daarvan ligt ook nog mogelijk gevaarlijke munitie.

Wrak van een Duits oorlogsschip uit de Tweede Wereldoorlog in de Donau bij het Servische Prahovo. Beeld REUTERS

In de Italiaanse rivier de Po is onontplofte munitie uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Voor het opruimen daarvan moesten vlak bij de stad Mantua drieduizend mensen worden geëvacueerd. Ook langs de Rijn in Duitsland zijn oude granaten opgedoken. Autoriteiten manen de bevolking om niet door drooggevallen, modderige rivierbeddingen te lopen. En, zo luidt het devies: overal afblijven!

Hongerstenen waarschuwen voor crisis

Onder meer aan de oevers van de Elbe, in Tsjechië en Duitsland, zijn zogeheten hongerstenen zichtbaar geworden. Die zijn soms honderden jaren oud en moesten toekomstige generaties waarschuwen voor laag water: als deze stenen zichtbaar worden, dreigt een crisis. Er is zelfs een steen gevonden waarop staat: ‘Huil als je mij ziet’.

In de Verenigde Staten komen heel andere zaken naar boven. In het snel opdrogende Lake Mead zijn al overblijfselen van verschillende lichamen gevonden, sommige met kogelwonden. Het vermoeden bestaat dat het gaat om slachtoffers van de maffia. Las Vegas ligt een kilometer of 50 verderop en tijdens de opkomst van deze gokstad, in de jaren 50 en 60, vonden er veel afrekeningen plaats.

Pootafdrukken van een dino

Iets meer naar het oosten, in de staat Texas, zijn in de bedding van de rivier de Paluxy pootafdrukken van een acrocanthosaurus tevoorschijn gekomen. Deze ‘hoge stekelhagedis’ leefde meer dan 110 miljoen jaar geleden, kon 12 meter lang worden en woog 7 ton.

Dinosporen in een drooggevallen rivierbedding in het Dinosaur Valley State Park in Texas. Beeld AFP

Aan de andere kant van de wereld, in China, komt het verleden ook naar boven door de droogte. In de stad Chongqing, midden in de rivier de Yangtze, zijn drie Boeddhabeelden zichtbaar geworden. Volgens Chinese staats- media zijn ze waarschijnlijk zeshonderd jaar oud, en gebouwd tijdens de Ming- en Qingdynastieën. Het eiland waarop ze staan was lang ondergelopen. In de buurt van Chongqing zouden al 66 rivieren helemaal zijn opgedroogd.