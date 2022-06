Dronken Rudy Giuliani spoorde Trump aan overwinning op te eisen op verkiezingsavond

Een video van voormalig Trump-adviseur Rudy Giuliani werd afgespeeld tijdens de hoorzitting. Beeld AFP

Maar Trump wou niet luisteren. Dat blijkt allemaal uit getuigenissen tegenover de parlementscommissie die de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021 onderzoekt. De bestorming had destijds tot doel om de verkiezingsuitslag ongedaan te maken, omdat die onwettig zou zijn.

De bewering van Trump dat de verkiezing van 2020 "gestolen" was door "Joe Biden en de Democraten" werd door Trumps voormalige procureur-generaal William Barr botweg afgedaan als "bullshit" en "krankzinnig". "Als hij dat echt gelooft, is hij losgeraakt van de realiteit."

Trump heeft steeds ontkend zich onwettig te hebben gedragen en heeft herhaaldelijk verklaard dat hij de presidentsverkiezingen van 2020 niet heeft verloren. Het onderzoek door de onderzoekscommissie, die geleid wordt door Democraten maar ook Republikeinse leden heeft, noemt hij een "politieke heksenjacht".

De hoorzitting van maandag werd ongeveer 45 minuten uitgesteld nadat Bill Stepien, de campagnedirecteur van Trump in de laatste paar maanden van de verkiezingsstrijd, zich op het laatste moment terugtrok omdat zijn vrouw begon te bevallen.

De commissie zond in plaats daarvan videobeelden uit van Stepiens getuigenis ten overstaan van onderzoekers. Ook werden beelden getoond van andere naaste Trump-medewerkers, onder wie zijn dochter Ivanka. Hun werd gevraagd de gebeurtenissen te beschrijven toen Trump op de verkiezingsdag te horen kreeg dat het te vroeg was om de overwinning uit te roepen.

Stepien adviseerde Trump te zeggen dat het te vroeg was om de verkiezingswinst te claimen. “Maar hij vond dat ik het verkeerd had en dat zei hij mij ook”, aldus Stepien. Matthew Morgan, hoofdadvocaat van de Trump-campagne, zei dat claims over fraude de uitkomst van de verkiezingen niet zouden veranderen. Bovendien zouden dergelijke claims onwettig kunnen blijken. De president wilde daar niets van weten, vertelden de getuigen.

Aanstoker om de overwinning uit te roepen was advocaat en vertrouweling van Trump, Rudy Giulani. Die was volgens campagne-adviseur Jason Miller duidelijk aangeschoten op de verkiezingsavond. Giuliani was “zeker dronken, maar ik weet niet hoe dronken hij was toen hij met de president sprak”, getuigde Miller. Hij kon Trump overhalen de overwinning uit te roepen, nog voor de stemmen waren geteld. Dat bracht de bal van verzonnen verkiezingsfraude aan het rollen. De commissie liet onder meer volgens getuigen bizarre beschuldigingen van verkiezingsfraude zien die vals bleken te zijn. Zoals een “verdachte zwarte koffer” met valse stembiljetten, die gewoon een lokale verkiezingskluis uit Georgia bleek te zijn. Of een vrachtwagen die zogezegd stembiljetten vervoerde van New York naar Pennsylvania. Of computerchips die verwisseld werden in stemmachines zodat stemmen van Trump automatisch naar Biden zouden gaan. De adviseurs van Trump deden ze allemaal af als nonsens.

De sessie van maandag volgde op een hoorzitting op donderdagavond. Daarin bleek dat naaste bondgenoten van Trump, onder wie zelfs zijn dochter Ivanka, zijn valse beweringen over stemfraude verwierpen. Bijna 20 miljoen Amerikanen keken naar de speciale hoorzitting, die werd uitgezonden vanaf 20.00 uur, het moment dat de meeste mensen televisie kijken.

Bij de bestorming van het Capitool stierven vier mensen; één werd doodgeschoten door de politie, de anderen stierven een natuurlijke dood. Ongeveer 140 politieagenten raakten gewond en één stierf de volgende dag. Vier agenten pleegden later zelfmoord.

