Droneaanvallen in Rusland: ‘Oekraïne moet grens over om oorlog te winnen’

Dinsdag raakten meerdere gebouwen in Moskou beschadigd door gevechtsdrones. Beeld AFP

Een olieraffinaderij in de buurt van de zuidelijke Russische stad Krasnodar werd woensdag zo goed als zeker geraakt door een drone. Gevolg: een flinke brand die voor de nodige schade zorgde. De raffinaderij is een van de vele Russische doelwitten die de afgelopen tijd werden geraakt door vijandig vuur.

Het past volgens Christ Klep, militair historicus en Ruslandkenner, in een patroon van aanvallen op logistieke doelen in Rusland en bezet gebied in Oekraïne. “Je moet dit zien als voorbereiding op de grootschalige aanval van het Oekraïense leger. Met hun drones bestoken ze onder meer militaire vliegvelden, wapendepots en brandstofopslagplaatsen. Het gaat om logistieke locaties in regio’s die gemiddeld een paar honderd kilometer van het front liggen. Als ze dichter bij het front zouden opereren, is het risico te groot dat Russische artillerie een aanval onschadelijk maakt.”

Aanval op Moskou

Het uitschakelen van zogeheten ‘stilstaande doelen’ is volgens Klep van belang om de Russen militair te verzwakken. “Het helpt behoorlijk op het slagveld als Russische eenheden minder toegang hebben tot brandstof, vliegvelden of wapens.” Dit soort droneaanvallen hebben dus militair nut. Dat geldt niet voor de acht drones – vermoedelijk allemaal van Oekraïense makelij – die dinsdag boven de Russische hoofdstad Moskou vlogen en materiële schade aanrichtten. Dat was de grootste aanval op Moskou sinds de Tweede Wereldoorlog.

Klep: “Die aanval op de hoofdstad was pure politiek. Ik zie die met name als een vergelding op wat er in Kyiv gebeurt. De Oekraïense hoofdstad is deze maand al zeventien keer aangevallen met drones en kruisraketten. Ook al zeggen de Oekraïense autoriteiten dat ze er niks mee te maken hebben, laten ze zo zien waartoe ze in staat zijn. President Poetin benadrukt dat de Russen veilig zijn in eigen land, dat alles onder controle is. Dat doet me denken aan een uitspraak van Hermann Göring, na Hitler de belangrijkste man van nazi-Duitsland. Hij beloofde dat er tijdens de Tweede Wereldoorlog nooit een bommenwerper boven Berlijn zou vliegen.’’

Internationaal oorlogsrecht

Volgens het internationale oorlogsrecht heeft Oekraïne het recht om terug te slaan op grondgebied van de agressor. “Sterker: om de oorlog te winnen, zal Oekraïne de grens over moeten. De huidige patstelling moet worden doorbroken. Ze zullen de Russen op eigen grondgebied moeten verzwakken, anders verandert er nauwelijks iets. Dan kunnen Russische eenheden zich in eigen land blijven terugtrekken en weer aansterken.”

Militair-historicus Klep verwacht niet dat de westerse bondgenoten nerveus worden van de huidige acties over de grens. Tot nu toe liet de Verenigde Staten, op militair en financieel vlak de grootste steunpilaar van Kyiv, bij monde van president Joe Biden weten dat het westerse wapentuig alleen mag worden gebruikt om eigen grondgebied te heroveren. Biden wil voorkomen dat de oorlog overslaat naar Rusland.

De Britten staan er flexibeler in. Volgens de Britse minister van Buitenlandse Zaken James Cleverly heeft Oekraïne principieel het recht om uit zelfverdediging buiten zijn eigen grondgebied toe te slaan. “Legitieme militaire doelen buiten de eigen grens maken deel uit van het recht op zelfverdediging van Oekraïne,” aldus Cleverly.

Partizanen

Waar het Westen volgens Klep wel zenuwachtig van wordt, zijn de beelden die vorige week te zien waren van partizanen die de regio rond de Russische grensstad Belgorod binnenvielen. “Die actie had militair gezien weinig waarde. Uit analyse blijkt dat deze groep ook nog eens Amerikaanse pantservoertuigen gebruikte. Daar worden ze in Washington niet blij van. Het zorgt voor binnenlandse discussie tussen Democraten en Republikeinen over de grootschalige steun aan Oekraïne. Deze steun kan in gevaar komen als dit vaker gebeurt. Het helpt niet mee als er straks bijvoorbeeld een Russische school of ziekenhuis wordt geraakt. Nu is het narratief nog heel duidelijk in het voordeel van Oekraïne en is Rusland de bad guy.”

Klep verwacht dat Rusland voorlopig in de verdediging blijft. “Meer dan een jaar lang roepen ze met regelmaat dat ze de meest verschrikkelijke dingen gaan doen als vergelding. Maar – met uitzondering van het kernwapenarsenaal – ze kunnen nu weinig anders dan verdedigen. Ik denk dat ze blij mogen zijn als ze de Krim behouden en een groot deel van de Donbas. Dat zullen ze dan proberen te verkopen onder het mom ‘we kunnen niet winnen, want we vechten tegen de Navo.’”

Hoe dan ook, de oorlog lijkt een nieuwe weg te zijn ingeslagen, waarbij (drone)aanvallen steeds meer impact maken. “Geen enkele Rus kan ontkennen dat de droneaanval op Moskou de grootste is sinds de invasie van nazi-Duitsland,” stelde het Russische parlementslid Maxim Ivanov.