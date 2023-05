‘Drone-aanval’ op het Kremlin is koren op de molen van Russische propagandisten

De presidentiële Russiche vlag wapert boven het Kremlin. Beeld ANP/EPA

Voor Russische propagandisten was de veronderstelde drone-aanval op het Kremlin van dinsdagnacht een uitkomst. Kort nadat het leiderschap aan het Rode Plein woensdag verkondigde dat Oekraïne een poging had ondernomen president Poetin te vermoorden door twee met raketten bewapende drones boven de zetel van de macht in Moskou te laten vliegen, trokken de usual suspects op de Russische staatstelevisie alle registers open om de Kremlinversie van de gebeurtenissen in de etalage te zetten.

Met name beroepspropagandist Vladimir Solovjov trok in zijn dagelijkse avondshow fel van leer. Nadat hij eerst de schuld van het incident bij Kyiv en Washington neerlegde, deed hij er nog een schepje bovenop door het voorval – waarbij volgens de Russische autoriteiten niemand gewond raakte en geen schade aan gebouwen werd veroorzaakt – te vergelijken met de aanslagen op de Twin Towers in New York op 9 september 2001.

Niet veel later toonde de presentator op een van de grote schermen in de studio een bericht van ex-president Dmitri Medvedev die in ondubbelzinnige woorden op zijn Telegramkanaal schreef: ‘Na de terroristische aanval van vandaag, resteren er geen andere opties dan de fysieke eliminatie van Zelensky en zijn kliek’.

De gasten in de studio knikten hevig instemmend. Een van hen, parlementslid Andrej Goeroeljov, deed nog een extra duit in het zakje. Het Oekraïense leiderschap dient wat hem betreft ‘niet meer op deze aarde te zijn’ en alle overheidsgebouwen in Kyiv moeten ‘vergaan tot stof’, zo stelde de politicus.

Uitgekookte pr-strategie

Hoewel nu nog niet valt te zeggen wie er werkelijk achter het incident zit en wat het motief is, biedt de geregisseerde retoriek vooral munitie aan de Kremlingezinde nationalisten die al langer roepen dat Rusland harder moet optreden in Oekraïne. Want, zo klonk het herhaaldelijk in de staatsmedia, harde vergelding kan nu niet uitblijven.

Het is bovendien de uitgelezen mogelijkheid om bij de bevolking, die grotendeels een apathische houding heeft als het op de oorlog aankomt, met een uitgekookte pr-strategie het patriottische sentiment aan te wakkeren.

Een vermeende aanval op het machtscentrum in Moskou laat al die Russen die de oorlog als een ver-van-mijn-bed-show beschouwen immers zien dat de strijd ook bij hen op de deur klopt. Zeker nu het er alle schijn van heeft dat Kyiv binnenkort een groot lente-offensief start, kan het Kremlin wel een extra prikkel gebruiken om de publieke moraal voor de oorlog op te krikken.

Sportvliegtuigje op het Rode Plein

Toch kan de pr-strategie ook als een boemerang werken. Nu de jaarlijkse 9-mei-festiviteiten voor de deur staan, waarbij de overwinning op nazi-Duitsland wordt gevierd met een grote militaire parade op het Rode Plein, kunnen al die Russen ook juist denken dat zelfs Moskou met al zijn militaire radarapparatuur en luchtafweergeschut niet meer veilig is. Niet bepaald het beeld dat een machtige militaire natie over zichzelf wil afroepen.

Daarnaast ligt het in de lijn der verwachting dat de vermeende drone-aanval ook politieke consequenties zal krijgen. Een aanslag op het leven en de officiële residentie van de president – waar Poetin overigens zelden tot nooit verblijft – kan namelijk niet ongestraft blijven. Wat dat betreft zullen de gedachten in Rusland teruggaan naar mei 1987, toen de Duitse amateurpiloot Mathias Rust met een sportvliegtuigje op het Rode Plein landde en het gehele leger van de Sovjet-Unie voor schut zette.

Destijds leidde dit tot het ontslag van vrijwel de gehele legerleiding, inclusief de minister van Defensie. Dat er nu eveneens koppen gaan rollen lijkt dan ook onvermijdelijk. Want pr-strategie of niet, een al dan niet geënsceneerde aanval op het Kremlin kan zeker in oorlogstijd niet onbestraft blijven.