Drie onderzeese vulkanen bij Sicilië ontdekt door geologen

Een diepteweergave van het Italiaanse instituut voor Oceanografie en Toegepaste Geofysica geeft de drie ontdekte vulkanen in zee weer. Beeld AFP

Van twee vulkanen vermoedden de onderzoekers al het bestaan, maar de derde vulkaan is een verrassing voor ze. De grootste van de drie is 6 kilometer breed en steekt zo’n 150 meter boven de omliggende zeebodem uit. De top van de hoogste van de drie bevindt zich op een diepte van ongeveer 50 meter.

De precieze locatie van de drie vulkanen willen de wetenschappers niet kwijt voordat ze de resultaten hebben gepubliceerd. “Ze bevinden zich grofweg tussen de zuidkust van Sicilië en het zuiderlijker gelegen Italiaanse eilandje Linosa”, vertelt geoloog Emanuele Lodolo over de telefoon vanuit Triëst.

Hij werkt voor het Italiaanse instituut voor Oceanografie en Toegepaste Geofysica (OGS) en werkt mee aan het onderzoek. Naast Italianen gingen er ook wetenschappers uit Malta, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Nieuw-Zeeland en de Verenigde Staten mee met de expeditie van drie weken op een Duits schip. Het doel: het in kaart brengen van de vulkanen en rotsmateriaal meenemen om de geschiedenis ervan verder te onderzoeken.

Belangrijke vondst

Dat er in het Kanaal van Sicilië – de zeestraat tussen Sicilië, Malta en Tunesië – onderzeese vulkanen worden ontdekt, is op zich niets nieuws. Zo ontdekte het OGS er in 2019 zes die nog wat dichter bij Sicilië liggen. Eén daarvan ligt maar 7 kilometer uit de kust. Grote vulkanen hebben de Italianen ook voor hun westkust onder water liggen, in de Tyrreense Zee, tussen Palermo en Napels.

Geoloog Lodolo: “Deze laatste vondst is zowel op wetenschappelijk als praktisch niveau belangrijk.” Wetenschappers kunnen nu behalve de drie nieuwe gevonden vulkanen namelijk een groot stuk zeebodem uiterst nauwkeurig in kaart brengen.

“We hebben geconstateerd dat de huidige bodemkaarten soms niet kloppen, terwijl het toch belangrijk is om betrouwbare, precieze kaarten te hebben. Die zijn er wel van de bergen. Italië heeft 8000 kilometer kust, maar wat zich daar allemaal bevindt, weten we gek genoeg niet eens precies”, zegt de Italiaanse geoloog. “Die informatie is ook nuttig voor de schepen die door de zeestraat varen en bij het leggen van kabels in de zeebodem.”

Een nieuw eilandje

Er zijn geen aanwijzingen dat de drie ontdekte vulkanen actief zijn en dus vroeg of laat zouden kunnen uitbarsten. Maar mocht het zover komen, dan zal zo’n uitbarsting niet gevaarlijk zijn, meent Lodolo. “In 1831 was er bij Sicilië een grote uitbarsting van een onderzeese vulkaan. Er vormde zich zelfs een eilandje, Ferdinandea, maar binnen een half jaar hebben zeestromen dat doen verdwijnen. Die uitbarsting veroorzaakte een heel kleine tsunami: aan de Siciliaanse kust waren slechts golfjes te zien. Deze drie nieuwe vulkanen liggen nog verder uit de kust. Een uitbarsting – die wij onwaarschijnlijk achten – zal op ons nauwelijks effect hebben.”

Tijdens de scheepsexpeditie ontdekten de wetenschappers bij toeval ook een schip van 100 bij 17 meter. Het wrak ligt op 110 meter diepte, op de zogeheten Naamloze Bank (Banco Senza Nome), ook weer tussen de zuidkust van Sicilië en het zwarte, vulkanische eilandje Linosa. Het OGS heeft de locatie ervan doorgegeven aan de Italiaanse maritieme autoriteiten.