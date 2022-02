Drie Nederlanders omgekomen bij vliegtuigongeluk Peru

Beeld AP

Een vliegtuigje dat rondvluchten maakte voor toeristen zou zijn neergestort bij de wereldberoemde Nazca-lijnen: dat zijn onder meer dierfiguren en geometrische figuren die op grond zijn gemaakt, maar het best vanuit de lucht worden bekeken.

Alle inzittenden kwamen om het leven: de vijf toeristen, de piloot en de co-piloot. Het toestel kwam neer in de buurt van het Nazca-vliegveld in het zuiden van Peru. Onderzoek van de autoriteiten moet uitwijzen wat er tijdens de vlucht is misgegaan.

Niet voor het eerst

Het is niet de eerste keer dat een toeristenvlucht bij het Nazca-plateau in misère eindigt. In februari 2010 kwamen vier Peruanen en drie Chilenen om het leven door een soortgelijk ongeluk. In april 2008 lieten vijf Fransen het leven toen hun toestel crashte.

De Nazca-lijnen vormen een van de belangrijkste toeristische trekpleisters in Peru. De honderden enorme afbeeldingen van mensen en dieren zijn alleen vanuit de lucht te zien. Volgens wetenschappers zijn de lijnen tussen 200 voor Christus en 700 na Christus gemaakt door de Nazca’s, een van de oorspronkelijke volken van het huidige Peru.

Waarom en hoe ze dat hebben gedaan, is nog altijd een groot mysterie. VN-organisatie Unesco zette het plateau in 1994 op de werelderfgoedlijst.

IJsland

Toevalligerwijs is óók op IJsland naar alle waarschijnlijkheid een Nederlander bij een vermoedelijke vliegtuigcrash om het leven gekomen. Op het eiland zoeken vijfhonderd reddingswerkers naar het waarschijnlijk neergestorte vliegtuigje. Het gaat om de grootste zoekoperatie van de afgelopen jaren, schrijven IJslandse media.