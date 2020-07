Drie miljard dieren dood of ontheemd door bosbranden Australië

Verbrande dieren op Kangaroo Island, Australië. Burnt animals on Kangaroo Island. Beeld WWF Australia

Uit het onderzoek blijkt dat 143 miljoen zoogdieren, 180 miljoen vogels, 51 miljoen kikkers en een duizelingwekkende 2,5 miljard reptielen hebben geleden onder de verwoestende natuurramp van eind 2019 en begin 2020.



Er wordt gesproken van een conservatieve schatting: vissen, ongewervelden en schildpadden zijn niet meegenomen in de analyse wegens een tekort aan data. Niet alle genoemde dieren vonden de dood in de vuurzee. Ook ten prooi vallen aan een ander dier (zoals verwilderde katten), honger en uitdroging zijn na de branden belangrijke doodsoorzaken. Voor veel dieren waren na de branden de kansen op overleving klein.

Ramp

Het tragische lot van koala’s werd internationaal het symbool voor de Australische bosbranden van afgelopen zomer (in Nederland winter). Het waren misschien wel de heftigste branden die Australië ooit gezien had. Maar bij koala’s stopt het leed niet, toont het onderzoek van tien wetenschappers, uitgevoerd in opdracht van het Wereld Natuur Fonds (WWF).



Een van de onderzoekers, ecologieprofessor Chris Dickman, zei dat de bevindingen zelfs een schok waren voor de onderzoekers zelf. “Dat 3 miljard dieren slachtoffer zijn geworden, is een enorm aantal. Het is gewoon niet te bevatten.” Dermot O'Gorden van het WWF spreekt van een van de ergste ‘wildlife disasters’ in de moderne geschiedenis.



De studie toont dat de megabranden de biodiversiteit in Australië een verwoestende klap hebben geven. Dickman: “We moeten klimaatverandering aanpakken en stoppen met de natuur laten wijken voor landbouwgrond en ontwikkeling.” Verschillende wetenschappers hebben na de branden opgeroepen tot revisie van de lijsten met bedreigde en beschermde soorten in het land. Ze verwijten de conservatieve coalitie in het land geringe monitoring van wilde dieren en teruggelopen financiering voor natuurbehoud en -bescherming.

Hoog risico

Sinds de jaren 80 waarschuwen Australische wetenschappers voor een hoger risico op hevige bosbranden door de uitstoot van broeikasgassen. Afgelopen maart bleek uit een rapport dat de warme en droge condities van tegenwoordig het risico met een factor vier hebben vergroot sinds 1900.

De verwachting is dat als de wereldwijde gemiddelde klimaatopwarming boven 2 graden uitkomt, die risicofactor zelfs met acht toeneemt ten opzichte van 1900. En Australische meteorologen concludeerden eerder dat in deelstaten New South Wales en Victoria het jaarlijkse gevaar voor bosbranden drie maanden eerder in het jaar begint dan in 1940.

Het nieuwe rapport sluit aan in een lange rij eerdere rapporten over klimaatverandering en bosbranden en de gevolgen voor mens, dier en natuur in Australië. Het huidige onderzoek, waaraan tien wetenschappers van verschillende universiteiten werken, wordt gedaan in opdracht van het WWF. Dit zijn de eerste schattingen; het hele rapport wordt volgende maand verwacht.