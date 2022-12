Drie jaar na ‘Wuhan’ krijgt corona weer de ruimte in China

De WHO zegt zorgelijke signalen te ontvangen uit China, maar inschatten hoe ernstig de corona-uitbraak precies is, is erg moeilijk te zeggen. Beeld Getty Images

Wereldgezondheidsorganisatie WHO meldde woensdag ‘zeer bezorgd’ te zijn over de situatie in China. Directeur Tedros Adhanom Ghebreyesus riep op tot meer transparantie van de Chinese overheid. De WHO zegt zorgelijke signalen te ontvangen uit China, maar inschatten hoe ernstig de corona-uitbraak precies is, is erg moeilijk te zeggen.

Veel Chinezen zouden ziek thuis zitten. Ook in de ziekenhuizen zou het drukker zijn dan normaal. Basismedicijnen zoals ibuprofen zijn overal uitverkocht. “We kunnen de situatie niet kwantificeren,” zegt Mike Ryan, hoofd epidemiologie van de WHO. “We vragen de Chinese overheid met klem meer data te delen over het aantal besmettingen, de ernst daarvan en de situatie in de ziekenhuizen.”

Chinese staatsmedia brengen de plotselinge omslag van zerocovidbeleid naar laissez faire, die werd afgedwongen door massaal volksprotest, als een weloverwogen, perfect georkestreerde operatie. De officiële besmettingscijfers dalen zelfs fors, omdat de testverplichting verviel. Doden vallen er volgens de overheidsstatistieken ook amper.

Papieren werkelijkheid

Het lijkt een papieren werkelijkheid. “Als er geen fatsoenlijke surveillance is, vertellen besmettingscijfers niet veel,” zegt Marion Koopmans, hoogleraar virologie aan het Erasmus MC in Rotterdam. “Die zijn dan een onderschatting van wat er werkelijk gaande is. Dat is echt zorgelijk.”

De beleidswijziging kan een ‘behoorlijke impact’ hebben, stelt ze. “Ze lijken corona nu echt te behandelen als een mild virus, en aan te geven dat ze de gevolgen gaan uitzitten. Maar het effect op de bevolking zal groot zijn als dit virus ongeremd gaat verspreiden. Ze zijn veel slechter beschermd dan wij.”

De berichten uit China onderschrijven die vrees. Persbureau Reuters meldde dit weekend dat de mortuaria in Peking vol liggen. Mensen in Sjanghai durven amper meer de straat op, schreef The New York Times. Dit keer niet omdat het niet mag van de overheid, maar omdat ze sinds het loslaten van maatregelen veel te bang zijn om besmet te raken.

Het is het gevolg van het feit dat China sinds de uitbraak in Wuhan in december 2019 nooit met het virus leerde leven. Het land volhardde koppig in het voorkomen van besmettingen. Dat beleid was gericht op het sparen van mensenlevens, maar het ging ten koste van de vrijheid van burgers. Niet alleen dat: zaken die in Europa al lang gemeengoed zijn, kwamen door de rigide aanpak in China nooit goed van de grond.

Veel ouderen zijn in China niet of niet volledig gevaccineerd. Onder deze bevolkingsgroep leeft veel angst voor de prik. Nu het virus de kans krijgt om te circuleren, lopen juist ouderen relatief veel risico op ernstige ziekte. “Het niveau van vaccinatie in China is gewoon niet adequaat,” stelt WHO-expert Ryan. “En het is inmiddels overtuigend bewezen dat vaccinatie hét antwoord is op dit virus.”

In allerijl heeft China nu een campagne opgezet om ouderen over te halen zich te laten vaccineren. Ook zijn meerdere vaccins recentelijk goedgekeurd voor gebruik, allemaal binnenlandse vaccins die veel minder in de praktijk zijn getest dan de Europese en Amerikaanse varianten, die hun effectiviteit al lang en breed bewezen hebben. Ryan is in elk geval blij dat de priksnelheid omhooggaat. “Een op de zeven wereldbewoners woont in China: het is in het belang van zeven op de zeven wereldbewoners dat de bevolking daar beter beschermd wordt.”

Nieuwe varianten

Experts waarschuwen dat in China volgend jaar wel een miljoen coronadoden kunnen vallen. In India heeft de overheid deelstaten inmiddels op het hart gedrukt scherp te zijn op de opkomst van nieuwe varianten van het virus, die het gevolg kunnen zijn van de opleving bij de noorderburen. In Nederland is er vooralsnog geen sprake van grote zorg. “We monitoren welke varianten het vaakst voorkomen,” zegt een woordvoerder van het RIVM. “Als daarin opvallende veranderingen optreden, zien we dat vanzelf.”

Geluk bij een ongeluk: de omikronvariant, die in Nederland al een jaar dominant is en ook in China het vaakst voorkomt, lijkt weinig ruimte te bieden voor andere versies, stelt Koopmans. “Een nieuwe variant krijgt pas de overhand als die zich sneller verspreidt dan omikron, maar dat zien we vooralsnog niet gebeuren. Wel zien we allerlei subvarianten van omikron ontstaan. Dat zal in China ook gebeuren, en die subvarianten zullen ook bij ons terechtkomen.”

Koopmans toont zich hoopvol over onze bescherming, als het bij omikronvarianten blijft. “Ik denk niet dat we een heel grote golf gaan krijgen door de situatie in China. Als je de modelleurs in Azië mag geloven, zullen de gevolgen voor ons veeleer economisch van aard zijn. Doordat in China veel personeel uitvalt, kunnen problemen ontstaan met leveranties. Uiteraard moet je wel altijd beducht blijven op een verrassing van het virus. Misschien is er nog een keer een boosterronde nodig, maar tot nu toe lijkt het goed te gaan.”