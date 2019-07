Drie hoofdpijndossiers voor de nieuwe bewoner van 10 Downing Street

Johnson (links) en Hunt bij het verlaten van de ambtswoning die ze zelf hopen te mogen betrekken. Beeld AFP

1. Brexit

De brexit is de belangrijkste en misschien wel enige reden waarom er dinsdag een nieuwe minister-president is gekozen, zoals dat drie jaar geleden bij Theresa May eigenlijk ook al het geval was. Hoewel de neuzen in en om Westminster nog steeds niet allemaal dezelfde kant op staan, zelfs niet binnen de Conservatieve Partij, kan Jeremy Hunt of Boris Johnson simpelweg niet anders dan ‘deliveren’. De Tory-partij, waarvan de 160.000 leden tot en met maandag een keuze tussen de twee kandidaten mochten maken, is in het parlement de meest uitgesproken voorstander van een vertrek uit de Europese Unie.

Van Hunt is het duidelijkst hoe hij erin staat. Hij was onder May minister van Buitenlandse Zaken en een vroom aanhanger van haar strategie. In het geval Johnson is het meer raden. De topfavoriet heeft zijn kiezers voorgehouden dat hij het Verenigd Koninkrijk deze herfst hoe dan ook de EU uit wil leiden. Desnoods zonder deal met Brussel. Hij was bereid om als premier het parlement tijdelijk te ontbinden, als dat tegen die aanpak zou zijn. Het Lagerhuis nam vorige week het zekere voor het onzekere, door met een ruime meerderheid een wetsvoorstel aan te nemen dat zo’n ingreep verbiedt.

De nieuwe premier hoeft evenmin op een centimeter speling van Brussel te rekenen. Europese onderhandelaars waren na drie bloedeloze pogingen uitgepraat met May. Voor een nieuwe premier gelden niet opeens andere regels.

2. Iran

Theresa May zat met haar gedachten waarschijnlijk al op een vakantieadres toen ze dit weekend op een van haar laatste werkdagen haar veiligheidskabinet nog bijeen moest roepen. De Iraanse Revolutionaire Garde enterde vrijdagavond een onder Britse vlag varende tanker en houdt schip en bemanning vast in een haven. Het Verenigd Koninkrijk is in één klap partij geworden in het onstabiele Midden-Oosten, waar Iran vooral met de Verenigde Staten in de clinch ligt, maar woest om zich heen maait naar iedere westerse mogendheid waar het maar ruzie mee kan krijgen.

Hunt heeft in zijn laatste grote wapenfeit als minister van Buitenlandse Zaken de aanzet gegeven voor een Europese marinemissie die toezicht moet gaan houden op de scheepvaart in de Perzische Golf. Maar tot hoever laat je de bevoegdheden van zo’n missie gaan? Waar eindigt toezicht, en begint conflict? De nieuwe premier moet op die vraag een antwoord vinden.

3. De economie

De kans op een harde brexit is inmiddels aanzienlijk geworden. De gevolgen daarvan voor de economie sluimeren al een tijdje en zullen ook nog even doorwerken. Schadelijk is vooral de terughoudendheid van investeerders, die tijdens het voortslepende brexitproces de hand op de knip houden. Het National Institute of Economic and Social Research (NIESR) noteert al een aantal jaren stagnatie in de economische groei van Groot-Brittannië, en verwacht dat het land daar niet voor 2021 bovenop is. Ter vergelijking: in het referendumjaar 2016 kende het Verenigd Koninkrijk een groeipercentage van bijna 2,5 procent. Voor dit en komend jaar overstijgt dat amper de 1 procent. Pas in 2024 is het land wat economische groei betreft terug op het niveau van voor het referendum. Volgens het NIESR is er een kans van 25 procent dat het VK technisch al in een recessie is.