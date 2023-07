Drie doden, waaronder de schutter, bij schietpartij in Nieuw-Zeeland op eerste dag WK

Een bouwvakker (links) en een politieagent bij de plek van de schietpartij. Beeld AP

Drie van de gewonden zijn er ernstig aan toe. Dat melden de lokale autoriteiten. De schietpartij vond plaats op dezelfde dat dat de FIFA Women’s World Cup, het wereldkampioenschap voetbal voor vrouwen, van start gaat. De fanzone ligt in de buurt van het zakendistrict, maar ook het hotel van de Noorse speelsters die om 09.00 uur de openingswedstrijd van het WK tegen Nieuw-Zeeland spelen in Eden Park in Auckland.

Een 24-jarige schutter met een elektronische enkelband zou rond tien voor half acht 's ochtends (lokale tijd) gewapend een gebouw in aanbouw op Queen Street in het centrum van de stad hebben bestormd en zich al schietend een weg naar boven hebben gebaand. Daar zou hij zich in een lege liftschacht hebben verschanst. Dat meldt The New Zealand Herald. Volgens de krant was vanaf de straat beneden te zien dat bouwvakkers zich voor de schutter probeerden te verstoppen.

De schutter liep nadat hij binnenkwam door het gebouw heen en bleef ondertussen schoten lossen. Vervolgens hield hij zich schuil in een liftschacht. De politie probeerde contact met hem te leggen. “De man loste meer schoten en korte tijd later werd hij dood aangetroffen”, aldus de politie.

Het is niet meteen duidelijk of de politie de schutter heeft neergeschoten of dat hij zelfmoord heeft gepleegd. Ook over het motief van de schutter bestaat nog geen duidelijkheid, maar de politie gaat niet uit van ideologische of politieke motieven.

Premier Chris Hipkins bevestigde ‘met diepe bedroefdheid’ dat er twee burgers waren gedood. Hij bedankte ‘de dappere mannen en vrouwen van de Nieuw-Zeelandse politie’. De politiehelikopter was binnen drie minuten na de noodoproep in de lucht, zei Hipkins. De politie arriveerde elf minuten na de oproep.

Die benadrukt dat de situatie onder controle is. “Er is geen nationaal veiligheidsrisico.” De opening van het WK zal volgens plan verlopen.

Openingswedstrijd WK

De Noorse captain Maren Mjelde van de Engelse kampioen Chelsea liet weten dat de voorbereiding op de openingswedstrijd normaal zal verlopen voor de Noorse speelsters. Mjelde heeft in een korte verklaring laten weten dat de speelsters wakker werden van helikopters bij hun hotel. Via de televisie en lokale media kwamen ze erachter wat er aan de hand was.

“We voelden ons de hele tijd veilig", aldus Mjelde, die verwijst naar de beveiliging van FIFA en een beveiliger van het team zelf