Drie doden in Nice, burgemeester spreekt van terreuraanslag

Agenten zetten een straat in Nice af, nadat een man bij een kerk mensen heeft neergestoken. Beeld AFP

Rond negen uur ’s ochtends drong een bewapende man de plaatselijke Notre-Damebasiliek binnen, in het centrum van Nice. Daar maakte hij drie dodelijke slachtoffers. Persbureau Reuters meldt op basis van politiebronnen dat een vrouw door de man werd onthoofd. Ook de Franse politica Marine Le Pen verspreidde dat gerucht, dat donderdagochtend nog niet bevestigd was. Hoeveel mensen de aanvaller heeft verwond, was op dat moment evenmin duidelijk.

De verdachte werd buiten de kerk door politieagenten neergeschoten en aangehouden. Over zijn identiteit en toestand was donderdagochtend nog niets bekend.

Samuel Paty

Frankrijk werd anderhalve week geleden opgeschrikt door de brute moord op geschiedenisdocent Samuel Paty, die in een voorstad van Parijs op straat werd onthoofd door een achttienjarige Tsjetsjeen. Paty had tijdens een les maatschappijleer spotprenten laten zien van de islamitische profeet Mohammed. Of er een verband is tussen de aanval in Nice en de moord op Paty, is nog niet bekend.

In reactie op de onthoofding van de leraar zijn op verschillende gebouwen en openbare plekken in Frankrijk vorige week cartoons geprojecteerd. Dat heeft tot woedende reacties en demonstraties geleid in een aantal islamitische landen. De Franse president Emmanuel Macron haalde zich met een speech na de dood van Paty de woede op de hals van zijn Turkse collega Recep Tayyip Erdogan.

Macron sprak zich uit voor de vrijheid van meningsuiting en het gebruik van cartoons in Frankrijk kondigde een harde aanpak aan van islamisten en extremistische moslimorganisaties.

De Franse premier Jean Castex maant donderdagochtend, kort voor het Covid-19-debat in het Franse parlement, tot enkele minuten stilte ter nagedachtenis van de slachtoffers van een aanval met een mes in een kerk Nice. Beeld AFP