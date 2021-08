Drie dagen van nationale rouw op Haïti, dodental naar 1419

Onder het puin van ingestorte gebouwen wordt nog steeds naar mogelijke slachtoffers gezocht. Beeld REUTERS

Volgens de internationale hulporganisatie Rode Kruis zijn ongeveer 800.000 mensen door de aardbeving getroffen. Het epicentrum bevond zich op zo’n 12 kilometer ten noordoosten van de stad Saint-Louis du Sud. De beving vond plaats op een diepte van 10 kilometer. Zeker 13.785 huizen werden verwoest en ongeveer evenveel liepen schade op.

Intussen zijn er nog steeds reddings- en hulpoperaties gaande. Veel mensen zouden nog vastzitten onder het puin van alle ingestorte gebouwen. Het is een race tegen de klok. Want de tropische storm Grace, met windsnelheden tot 55 kilometer per uur, is in aantocht. De wind en regen die de storm meebrengt dreigen het reddingswerk op korte termijn ernstig te gaan bemoeilijken.

Ziekenhuizen kampen met een gebrek aan pijnstillers en ook ijzeren pinnen waarmee botbreuken worden rechtgezet beginnen op te raken, schrijft persbureau AP. Mensen wachten buiten, onder lakens die ze moeten beschermen tegen de verzengende hitte, op behandeling. Maar de tijd dringt, want na twee dagen beginnen de wonden vaak al te infecteren, zegt arts Paurus Michelete, die inmiddels al zo’n 250 patiënten heeft behandeld, tegen Reuters. Aanvankelijk wilden de ziekenhuizen extra tenten opzetten voor de toestroom aan gewonden, maar door de dreiging van storm Grace is daar voorlopig van afgezien, zegt Gede Peterson, directeur van het Les Cayes General Hospital.

Haïti, het armste land op het westelijk halfrond, kampt nog altijd met de gevolgen van een andere zware aardbeving, die het land in 2010 trof. Daarbij kwamen meer dan 200.000 mensen om en vielen nog meer gewonden. Anderhalf miljoen Haïtianen raakten destijds dakloos. De schade van die beving werd geschat op 8 miljard dollar.