Dresden heeft een sombere historie en een zwaarmoedige inborst

Dresden. Beeld Getty Images/EyeEm

De gids zucht. “Dat is altijd de eerste vraag die toeristen stellen: waarom maken jullie de stad niet eens schoon? Maar al dat zwart komt door het lood dat in de stenen zit, niet omdat ze vies zijn.”

Zwart van buiten, zwart van binnen. Dresden heeft een sombere historie en een zwaarmoe­dige inborst. Wat er nu aan pracht en praal van weleer te zien is, is van buiten allemaal nieuw. Het is herbouwd na de Tweede Wereldoorlog, barok in een nieuw jasje, vers afgetopt met blinkend bladgoud. Nu waart het spook van Pegida er rond, de nationalistische beweging van Patriottische Europeanen tegen de Islamisering van het Avondland, die hier in 2014 werd opgericht. Onlangs was de stad opnieuw wereldnieuws door de grootste naoorlogse kunstroof uit de geschiedenis. Antieke juwelen ter waarde van meer dan een miljard euro werden gestolen uit het Grünes Gewölbe van het Residenzschloss.

Die juwelen waren van Frederik August de Sterke (1670-1733), de pracht-en-praallievende koning van Polen die van het onbetekenende Dresden de glorieuze stad maakte die het nog steeds is. Het Florence aan de Elbe. Hij was niet alleen een groot krijgsman, maar tevens vrouwenverslinder, notoir zuipschuit en volgens de overlevering vader van 365 bastaardkinderen. Zijn verzameling onder edelstenen bedolven kunstschatten is uniek in de wereld. Blingbling zoals geen rapper hem dat nadoet.

De beroemdste engelen op aarde

Dresden is een typische cultuurstad, zwaar op de hand, zwanger van ernstige literatuur, muziek en beeldende kunst. Bach schreef er zijn Goldbergvariaties, Friedrich Schiller roemde het als mooiste stad van Duitsland, Kurt Vonnegut schreef er Slaughterhouse-Five over, Harry Mulisch Het stenen bruidsbed. Het oudste porselein van Europa komt er vandaan, Meissen anno 1710 (bezoek de fabelachtige collectie in het Zwingermuseum). In de Gemäldegalerie hangen de misschien wel beroemdste engelen uit de schilderkunst: de twee verveeld ogende, op handen en ellebogen rustende putti onderaan de Sixtijnse Madonna (1512) van Rafaël. Hangjongeren met vleugels, wier afbeelding iedereen wel ergens thuis heeft op koekblik of ijskastmagneet.

Dresden. Beeld Het Parool

Mooiste wijnhuis

Tussen alle wereldberoemde werken in de Gemäldegalerie hangt ook het ongelooflijk mooie, ingetogen portret van een oude vrouw door de 18de-eeuwse schilder Christian Seybold, een van de ontroerendste portretten die ik ken. Het is de moeite van de zoektocht waard, het hangt ergens verstopt naast een deur.

Neem de tijd voor Dresden. Las af en toe een kunstpauze in (hoeveel kunst kan een mens op een dag inhaleren?) en struin de prachtige omgeving af. Dat kan per boot de Elbe af, met de auto, maar ook op de fiets is het fantastisch om langs de wijngaarden te rijden die de stad omringen. In Meissen, op nog geen dertig kilometer van Dresden, ligt het mooiste wijnhuis van de streek: Schloss Proschwitz, met gelauwerde Grau- en Weissburgunders. In dat stadje ligt ook de gelijknamige porseleinfabriek.

Of koers richting het dorpje Radebeul (bereikbaar per tram), waar Karl Mays huis nu een aan hem gewijd museum is, inclusief opgezette huilende wolven. De bedenker van Old Shatterhand en Winnetou heeft hun avonturen hier geschreven. De goede man heeft in zijn hele leven nooit een voet gezet in het Wilde Westen.