Drama op Italiaanse berg: klimmers glijden uit en storten naar beneden

Een reddingsteam probeerde de bergbeklimmers te redden. Beeld Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico via REUTERS

Daarnaast kwam op de berg Corno Grande ook nog een vrouw om het leven. Zij werd sinds woensdag vermist.

De twee omgekomen mannen zouden zijn uitgegleden door de sneeuw. Een derde lid van hetzelfde klimteam bleef ongedeerd en kon een noodoproep doen.

Hoe de vrouwelijke klimmer omkwam, is onduidelijk. Ze wilde de top van de Corno Grande bereiken. De berg is 2912 meter hoog.

‘Onderschat het niet’

Marco Iovenitti, berggids op Gran Sasso, is geschokt door de gebeurtenissen op ‘zijn’ berg en slaat alarm op Facebook. ‘Alles is een flinke ijslaag geworden,’ schrijft hij. ‘Zelfs het gras is bevroren. Onderschat de situatie niet! Betreed de berg alleen met professioneel materiaal en wanneer je een uitstekende kennis van bergbeklimmen hebt.’