Draghi biedt ontslag aan als premier Italië na politieke crisis

Italiaanse premier Mario Draghi Beeld AFP

Wat er nu gaat gebeuren is onzeker. De president kan hem vragen een nieuwe stemming te organiseren om alsnog steun van alle coalitiepartners te krijgen. Anders komen er waarschijnlijk in het najaar verkiezingen. Die stonden gepland voor volgend jaar.

Draghi’s regering had eerder op de dag een vertrouwensstemming in het parlement gewonnen, maar coalitiepartij Vijfsterrenbeweging weigerde deel te nemen. Draghi had vooraf gezegd dat hij geen regering wil leiden zonder steun van de Vijfsterrenbeweging, die tot voor kort de grootste partij in het parlement was. “De coalitie van nationale eenheid die deze regering steunde bestaat niet langer,” aldus Draghi. “De voorwaarden waardoor ik door kon gaan zijn verdwenen.”

Positie Vijfsterrenbeweging

M5S-partijleider Giuseppe Conte, de vorige Italiaanse premier, verklaarde dat het land te kampen heeft met een ongeziene economische en sociale crisis en dat de regering niet geluisterd heeft naar de eisen van zijn partij.

De demarche van de Vijfsterrenbeweging zorgt voor nog meer instabiliteit in Italië, dat al te kampen heeft met een energiecrisis, droogte en een torenhoge schuld. Het betekent ook onzekerheid over steun aan Oekraïne, aangezien Conte zich kantte tegen wapenleveringen en in de plaats daarvan aanstuurde op onderhandelingen met Rusland. “We zijn volledig bereid om constructieve steun te bieden aan de regering van premier Draghi, maar we gaan ze geen blanco cheque geven,” zei Conte na een dag van overleg. “Dit is geen arrogantie, maar wel aandacht voor families en bedrijven.”

Al maanden onder druk gezet

De Senaat hield de stemming over maatregelen voor bedrijven en huishoudens wegens de hoge energieprijzen. Draghi had de steun van andere grote partijen, waaronder de Democratische Partij en Lega, dus hij zou de stemming winnen. De premier zei echter dat hij zijn ontslag zou indienen als de Vijfsterrenbeweging de stemming boycotte.

Draghi wordt binnen zijn brede coalitie al maanden onder druk gezet door verschillende partijen om de economische hervormingen af te zwakken en zijn regering te herschikken. M5S, die aan populariteit verliest in de peilingen en die met minister van Buitenlandse Zaken Luigi Di Maio een belangrijke figuur zag vertrekken, vraagt meer steun voor werknemers en gezinnen.

Verleden als centrale bankier

Draghi was sinds februari 2021 premier van Italië. Daarvoor was hij van 2011 tot 2019 voorzitter van de Europese Centrale Bank. Dit was een roerige tijd in Europa, mede dankzij de eurocrisis. Hij is vooral bekend van zijn uitspraak dat de euro de economisch roerige tijden zou overleven: de ECB zou ‘alles doen wat nodig is’ om de munt overeind te houden. Daarbij werd onder zijn leiding gestart met het op grote schaal opkopen van staatsobligaties van eurolanden, het zogeheten quantitative easing.