Doorzichtige schooltas moet Amerikaanse leerlingen ervan weerhouden wapen mee te nemen naar de les

“Niemand is er blij mee, ze zijn irritant,” zegt Persephone, een 15-jarige scholier uit North Carolina, over haar transparante tas met rode naden. Ze heeft er stickers van bloemen en katten opgeplakt om hem te onderscheiden van de vrijwel identieke doorzichtige plastic rugzakken van haar klasgenoten. “Ze gaan heel snel kapot, elke paar weken heb je een nieuwe nodig.”

Persephone, leerling in het tweede jaar van een middelbare school in de omgeving van de stad Charlotte, is een van de vele Amerikaanse kinderen en tieners die met een doorzichtige tas naar school moeten. Nu het schooljaar weer begint verplichten opnieuw meer scholen in de Verenigde Staten zo’n doorkijktas vanwege angst voor vuurwapengeweld. Dat is inmiddels doodsoorzaak nummer één bij Amerikaanse kinderen en jongeren tot 19 jaar, volgens het Amerikaanse instituut voor volksgezondheid CDC.

In 2020 eiste 4 procent van alle openbare scholen in de VS doorzichtige tassen, volgens de laatste cijfers, en sindsdien hebben nog meer directeuren de reguliere rugzak uitgebannen. De Washington Post telde 27 regio’s waar in de afgelopen anderhalf jaar alle scholen doorkijktassen zijn gaan verplichten. Alleen telefoons, portemonnees en dingen als tampons mogen in een niet-doorzichtig etui.

Metaaldetector

In Newport News, een stadje in Virginia, verschenen alle leerlingen deze week op de eerste schooldag met een doorzichtige tas. In januari verwondde een jongen van 6 jaar daar zijn juf ernstig met een vuurwapen. Hij had het wapen in zijn jas en zijn rugtas verstopt. “Doorzichtige rugzakken maken veiligheidscontroles efficiënter,” stelt het schoolbestuur in Newport News. “Alle leerlingen, bezoekers en medewerkers gaan door een metaaldetector als ze onze scholen binnenkomen. Dan zorgen transparante rugzakken ervoor dat schoolbestuurders en veiligheidsagenten de inhoud beter kunnen zien, wat kan helpen voorkomen dat verboden voorwerpen binnenkomen.”

Vorig jaar telde datawetenschapper David Riedman in totaal 305 schietincidenten op Amerikaanse scholen. Riedman houdt de K-12 School Shooting Database bij. Hij ziet een flinke toename. In 2013 waren het er nog 34. Vooral na massaschietpartijen met veel slachtoffers grijpen scholen naar maatregelen als de doorkijktas, ziet Jaclyn Schildkraut, expert op het gebied van geweld op school. De criminoloog leidt een onderzoeksgroep aan het Rockefeller Institute of Government in New York.

Zo werd in Texas de transparante tas op veel scholen ingevoerd na de massamoord op een basisschool in Uvalde, in mei vorig jaar. Negentien leerlingen en twee leerkrachten kwamen om. “Zulke maatregelen geven de indruk dat ten minste iets van actie wordt ondernomen,” zegt Schildkraut aan de telefoon. Maar doorzichtige tassen hadden het bloedbad in Uvalde niet voorkomen. De schutter, een oud-leerling, liep de school in met een AR-15 geweer dat niet in een rugzak past.

Meer experts betwijfelen of de plastic rugzakken zin hebben. Wie toegang heeft tot een vuurwapen kan het nog steeds in kleding of tussen boeken verstoppen. Schildkraut vreest dat leerlingen ondertussen wel schade kunnen ondervinden. “Je geeft de boodschap dat de school niet veilig is, of dat je de leerlingen niet vertrouwt.” Vrijwel alle Amerikaanse scholen houden ook oefeningen voor het geval een schutter op het schoolterrein komt.

Strengere wapenwet

In Florida schrapten scholen na protest eerder dit jaar de transparante rugzak. Scholieren klaagden over een gebrek aan privacy en vonden dat hun school op een gevangenis ging lijken. “We zouden ons moeten richten op de diepere oorzaken van geweld op scholen, zoals geestelijke gezondheid en de gemakkelijke toegang tot vuurwapens,” schreven ze in een petitie.

Maar in discussies over strengere wapenwetgeving zit weinig beweging. Toen een man dit voorjaar zes mensen doodschoot op een school in Nashville, onder wie drie kinderen, zei zelfs president Biden dat hij niets kan doen. “Ik heb alles wat in mijn macht ligt op het vlak van wapens gedaan.” Biden wees naar het Congres, dat volgens hem in actie moet komen om automatische geweren te verbieden. Maar daarvoor is onder Amerikaanse volksvertegenwoordigers geen meerderheid.

En dus doen scholen wat ze kunnen. In Flint, een stad in Michigan, zijn rugzakken zelfs helemaal verboden. In 2021 schoot een 15-jarige leerling in de regio vier klasgenoten dood met een wapen dat hij uit zijn tas haalde. Doorzichtige tassen zijn volgens directeur Kevelin Jones niet voldoende om wapens buiten de school te houden. Leerlingen in de hogere klassen moeten hun spullen daarom achterlaten op school en mogen alleen een kleine handtas bij zich dragen.