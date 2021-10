Doorrekening klimaatambities levert voor top in Glasgow somber beeld op

Een van de meest verontreinigde gebieden in Kolkata in India. Beeld Getty

De doorrekening is dinsdagmiddag openbaar gemaakt door VN-organisatie Unep. Voor de twaalfde keer hebben klimaatwetenschappers uit de hele wereld zich gebogen over de vraag waar de opwarming op uitkomt met de beloftes die de verschillende VN-lidstaten en de EU in de aanloop naar de klimaattop van volgende week hebben gedaan.

Veel te weinig

Dat valt niet mee. Uit het Emissions Gap Report blijkt dat alle in de aanloop naar Glasgow uitgesproken klimaatambities, nieuw en bijgewerkt, ruimschoots tekortschieten om de opwarming binnen de perken te houden. De zogeheten NDC’s, de Nationally Determined Contributions, zijn na veel plussen en minnen goed voor maar 7,5 procent minder uitstoot van broeikasgassen in 2030. Daarmee is het veel te weinig om uit te komen op de in Parijs overeengekomen teruggang met 25 procent (voor twee graden) en 55 procent (voor anderhalve graad).

Volgens het Unep-rapport, waaraan ook Nederlandse wetenschappers van het Planbureau voor de Leefomgeving hebben meegewerkt, stevent de wereld daarmee eind deze eeuw af op een temperatuurstijging van 2,7 graden.

De Unep-wetenschappers hebben ook gekeken naar de beloftes van VN-lidstaten om rond 2050 de uitstoot netto tot nul terug te brengen. Dat kan door de uitstoot van broeikasgassen tot een minimum te beperken en een klein restant zo nodig te compenseren door negatieve emissies, zoals de aanplant van bossen of de opslag van CO 2 in combinatie met het opwekken van energie uit biomassa.

Halve graad voorkomen

Verschillende landen hebben dit soort ‘netto-nuldoelen’ aangekondigd en volgens Unep kunnen die een groot verschil maken. De wetenschappers hebben becijferd dat deze doelen zelfs een halve graad aan opwarming kunnen voorkomen. De opwarming tegen het einde van deze eeuw kan daarmee theoretisch gezien teruggebracht worden van 2,7 naar 2,2 graden.

Voorwaarde is wel dat de doelen effectief worden uitgevoerd. Daar schort het nog aan, volgens Unep. In veel van de klimaatplannen van lidstaten wordt concrete actie uitgesteld tot na 2030 waardoor twijfel rijst over de haalbaarheid van de netto-nuldoelen. Veel landen hebben deze doelen ook niet wettelijk vastgelegd, of ze komen niet terug in concrete NDC’s. Hoe dan ook hebben maar een deel van de lidstaten dit soort doelen uitgesproken. Dat geldt wel voor de EU.

Ten slotte gaapt er ook nog een groot gat tussen de uitgesproken doelen van de verschillende lidstaten voor de klimaattop in Glasgow en de progressie die binnen de landen daadwerkelijk is geboekt bij het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen.

Gemiste kans

Het Unep-rapport blikt ook terug op de gelegenheid die de corona-aanpak wereldwijd leek te bieden doordat die kon worden gecombineerd met klimaatbeleid. Die kans die zich voordeed toen regeringen over de hele wereld royaal de portemonnee trokken om de economie overeind te houden tijdens de coronalockdown is door de meeste landen grotendeels gemist, aldus Unep.