Doodgeschoten Al Jazeera-journalist Shireen Abu Akleh was ‘dapper, vriendelijk en bijzonder integer’

Miljoenen tv-kijkers in de Arabische wereld en daarbuiten kenden Shireen Abu Akleh. Met haar verslaggeving uit de Palestijnse gebieden, vaak live tussen militanten en militairen, bepaalde zij mede de toon bij nieuwszender Al Jazeera. Woensdagochtend kwam Abu Akleh door schotwonden om het leven, terwijl zij aan het werk was met een cameraploeg in de buurt van Jenin, op de Westelijke Jordaanoever.

Shireen Abu Akleh werd in 1971 geboren in Jeruzalem, in een christelijk Palestijns gezin. Ze studeerde eerst bouwkunde en later journalistiek. Abu Akleh werkte voor verschillende media voordat ze in 1997 begon als een van de eerste verslaggevers in het veld voor Al Jazeera. De zender die is gevestigd in Qatar bestond toen amper een jaar. Ze werd vooral bekend met haar reportages over de eerste en tweede intifada, de Palestijnse opstanden tegen de Israëlische bezetting van de Westelijke Jordaanoever. Abu Akleh woonde in Oost-Jeruzalem.

‘Shireen was een dappere, vriendelijke en bijzonder integere journalist met wie miljoenen Palestijnen en ik zijn opgegroeid,’ schrijft activist Fadi Quran uit Ramallah op Twitter. Hij noemt haar dood ‘een verpletterende tragedie’. De Palestijns-Amerikaanse activist Huwaida Arraf reageert ‘met afschuw’ op het doden van Abu Akleh. ‘Shireen heeft meer dan twintig jaar dapper verslag gedaan van de Israëlische agressie in Palestina.’

Israël ontkent schuld

Volgens Al Jazeera en de Palestijnse Autoriteit zijn Israëlische militairen verantwoordelijk voor de dood van Abu Akleh. Collega’s die met haar op pad waren, onder wie een fotograaf van persbureau AFP, bevestigen die lezing. Volgens haar producent Ali Samoudi waren alleen journalisten en Israëlische militairen ter plaatse.

Maar het Israëlische leger wijst naar Palestijnse militanten als mogelijke daders. Brigadegeneraal Ran Kochav zei op de radio dat de verslaggevers in de buurt van Palestijnse schutters stonden, ‘onprofessionele types, terroristen, die op onze troepen schoten’.

Duidelijk is dat Abu Akleh op pad was in de buurt van Jenin, een bekende brandhaard van onrust in het noorden van de Westelijke Jordaanoever. Op beelden is te zien dat ze een helm droeg en een vest met in grote letters het woord ‘Press’.

Al Jazeera staakte de reguliere uitzending om verslag te doen van de dood van Abu Akleh. De zender roept de internationale gemeenschap op de ‘Israëlische bezettingsmacht te veroordelen, en verantwoordelijk te houden vanwege het opzettelijk onder schot nemen en doden van onze collega’.

Eerder journalisten beschoten

Shaza Hanaysheh, een journalist voor een Palestijnse nieuwssite die erbij was, deed op de zender verslag. “Abu Akleh en zij renden naar een boom om dekking te zoeken toen er geschoten werd,” vertelt Hanaysheh. “Ik kwam bij de boom voor Shireen. Zij viel op de grond. De soldaten stopten niet met schieten toen ze viel. Iedere keer dat ik mijn hand naar haar uitstak schoten ze op ons.”

In 2018 werd een Palestijnse journalist in Gaza bij het filmen van protesten doodgeschoten door Israëlische militairen. Een collega die ook daar beschoten werd, overleed een week na het incident. Later dat jaar werd een verslaggever van persbureau AP beschoten door Israëlische militairen terwijl hij aan het werk was aan de grens met Gaza.

De Westelijke Jordaanoever is in 1967 bezet door Israël. Er wonen bijna drie miljoen Palestijnen, die een beperkt zelfbestuur kennen, en circa een half miljoen Israëlische kolonisten.