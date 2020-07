Donald Trump zit opnieuw vast in een Russisch moeras

Trump probeert een honkbal­knuppel van Amerikaanse makelij uit tijdens de ‘Spirit of America Showcase’, donderdag in het Witte Huis. Beeld EPA

Een maand of zes geleden vielen een bataljon Amerikaanse commando’s en Afghaanse militairen een Talibansafehouse in Kabul binnen. Dat is niet ongebruikelijk en dat daarbij waardevolle objecten of informatie worden aan­getroffen evenmin. Maar de buit bij ene ­Rahmatullah Azizi thuis was dat wel: zo’n 500.000 Amerikaanse dollars, contant.

Een half jaar – en verschillende CIA-onderzoeken, veiligheidsbriefings en publicaties in alle grote kranten – later, is deze Azizi een van de hoofdrolspelers in een nieuw Rusland­schandaal. De andere spil: Donald Trump.

Zand in de motor

De Russische inlichtingendienst GROe heeft actief Afghaanse milities benaderd om in ruil voor premies aanslagen te plegen tegen militairen van de internationale coalitie. Idealiter: Amerikanen. Azizi was de stroman die het geld distribueerde.

Een eenvoudige en relatief goedkope manier om zand in de motor te gooien van vrede, die de regering-Trump juist probeerde te sluiten met de Talibantop. Volgens The New York Times heeft het tot de dood van minstens drie Amerikaanse militairen geleid. Trump en zijn vice­president Mike Pence zouden ervan hebben geweten, maar ondernamen geen actie.

Volgens Amerikaanse media was het verhaal eind vorig jaar al bekend binnen de militaire top. Het ene na het andere rapport werd opgesteld en in februari zou het in Trumps briefing hebben gezeten, de stapel paperassen die de president dagelijks op zijn bureau krijgt.

De stelligheid waarmee hij het verhaal van The New York Times afdoet als hoax, plaatst hem tegenover zijn eigen inlichtingendiensten. Die gaan niet op de inhoud in, maar houden vast aan Trumps onwetendheid. Nationaal veiligheidsadviseur John O’Brien had Trump naar ­eigen zeggen niets verteld, omdat het verhaal ‘nog niet helemaal hard was gemaakt’.

Toch zijn delegaties van beide partijen donderdag op het Witte Huis opnieuw gebriefd. Ook Trump zou nog eens zijn bijgepraat. ‘Het Russische premieverhaal is gewoon weer een verzonnen verhaal van de nepmedia,’ brieste hij daarna op Twitter. De manier waarop hij de aandacht probeert af te leiden, is opzichtig. Terwijl de kwestie over de Russische premies door­ettert, schept de president op over de arbeidsmarkt. In de maand juni kwamen er in de VS bijna 5 miljoen banen bij. Aardig, maar een fractie van de tientallen miljoenen die tijdens de coronacrisis verdampten.

Over Covid-19 gesproken: donderdag meldden de Amerikaanse gezondheidsautoriteiten 55.000 nieuw geregistreerde besmettingen. Een wereldwijd dagrecord. De president wierp via Twitter rookgordijnen op over de fraude­gevoeligheid van schriftelijk stemmen en lange celstraffen voor vandalen die standbeelden omverwerpen: ‘LAW AND ORDER’.

Watergate

Voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi, een van de Congresleden die ­donderdag op het Witte Huis werden ontboden: “Hij zal waarschijnlijk weer roepen dat dit een hoax is, zoals hij ook deed met de Russische inmenging bij de verkiezingen en met corona. Maar bij hem leiden alle wegen naar Poetin.”

Ook in Trumps eigen Republikeinse Partij knettert het. Senator Liz Cheney – dochter van voormalig vicepresident Dick – wierp via Twitter de bekende Watergatevraag op: ‘Wat wist de president, en wanneer?’