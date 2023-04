Donald Trump gearresteerd in rechtbank New York, 34 aanklachten tegen de oud-president

Donald Trump in de rechtbank in New York waar elk moment de aanklachten tegen hem zullen worden voorgelezen door de rechter. Beeld AP

Trump had zichzelf, na afspraken met justitie, aangegeven. In de rechtbank heeft hij de precieze aanklacht te horen gekregen. De oud-president zegt zelf niet schuldig te zijn aan 34 aanklachten tegen hem. Trump ontkent en heeft steevast gezegd dat het om een ‘heksenjacht’ tegen hem gaat.

NBC News schrijft dat de aanklachten onder meer om zwijggeld aan drie personen gaat. Een van hen is de pornoster Stormy Daniels, aan wie de oud-president in 2016 zwijggeld zou hebben betaald. De tweede vrouw is waarschijnlijk Karen McDougal, een voormalig Playboymodel met wie Trump een affaire zou hebben gehad. De New Yorker schreef in 2018 dat Trump haar twee jaar eerder 150.000 dollar zwijggeld had betaald na een seksuele relatie.

De derde persoon zou een portier van de Trump Tower zijn. Die zou hebben beweerd dat Trump een buitenechtelijk kind heeft verwekt.

Verkiezingen ondermijnd

Volgens de aanklager Alvin Bragg kregen de vrouwen respectievelijk 130.000 en 150.000 dollar. De portier zou een bedrag van 30.000 dollar hebben ontvangen als zwijggeld. Dat zou allemaal zijn gebeurd tijdens de verkiezingscampagne van 2016. Bragg vindt daarom dat Trump heeft geprobeerd de ‘integriteit van de verkiezingen te ondermijnen’. Trump heeft volgens de aanklager bovendien zijn handelen proberen te verbergen door zakelijke documenten te vervalsen.

In de verklaring van de aanklager staat dat Trump met anderen ‘een plan orkestreerde om de presidentsverkiezingen te beïnvloeden’. Dat zou zijn gedaan door te voorkomen dat negatieve informatie over hem naar buiten zou komen.

Bij het verlaten van de rechtbank gaf de oud-president geen commentaar. Trump gaat later op dinsdag weer terug naar zijn verblijfplaats Mar-a-Lago in Florida. Naar verwachting zal hij daar de media toespreken.

De advocaat van Donald Trump zegt dat de oud-president ‘gefrustreerd en verdrietig’ is over de beschuldigingen aan zijn adres. Toch was de aanklacht ‘exact wat hij verwacht had’. “Ik was verbaasd dat er geen feiten in stonden,” zei de advocaat na afloop tegen Amerikaanse media.

De zaak wordt pas in december voortgezet.