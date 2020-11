Doemscenario in de VS: uitslagen van swing states die op zich laten wachten

Het tot op het bot verdeelde Amerika kiest: wordt Joe Biden president of blijft Donald Trump? Mogelijk moeten we nog dagen wachten op het antwoord op die vraag.

Na een bittere verkiezingscampagne tussen twee kandidaten van wie de aanhang lijnrecht tegenover elkaar staat, beslissen de Amerikanen dinsdag wie het land de komende vier jaar mag gaan leiden: Joe Biden, of toch weer Donald Trump. Áls er een eenduidige winnaar uit de verkiezingen naar voren komt tenminste. Want in de uiterst verdeelde Verenigde Staten is het tasten in het duister om wat de Amerikanen de komende dagen te wachten staat.

Zo is al onzeker of we woensdagochtend zullen weten wie de verkiezingen heeft gewonnen. Door het massale stemmen per post wegens de coronapandemie worden vertragingen bij het tellen van de stemmen verwacht. Zo krijgen we de uitslagen van onder andere Pennsylvania en Michigan – waar door regionale wetten het tellen van de briefstemmen pas vandaag mocht beginnen – vermoedelijk pas in de loop van de week. Of nóg later. En juist deze cruciale swing states kunnen beslissend zijn voor welke van de twee kandidaten de benodigde 270 kiesmannen achter zich krijgt.

Zulke onduidelijkheid is een doemscenario voor de Amerikanen, omdat gevreesd wordt dat die de weg vrij zal maken voor de kandidaten om de uitslag in twijfel te trekken. President Trump is al maanden bezig poststemmen in diskrediet te brengen als een poging van de Democraten om te frauderen en zegt al even lang dat hij de verkiezingsuitslag niet zonder meer zal accepteren als die voor hem niet gunstig uitpakt.

“Direct na de verkiezing zetten we al onze advocaten in,” beloofde Trump zondag bij een rally in Ohio. Ook Biden heeft honderden advocaten in stelling gebracht om de verkiezingsuitslag aan te vechten. Het zou een unicum zijn in de geschiedenis van de VS, waar elke verkiezing bezegeld wordt doordat een van de kandidaten zich gewonnen geeft.

Bloedige confrontaties

Nog los van de deuk die dat zou opleveren in het vertrouwen in de Amerikaanse democratie, wordt gevreesd voor erupties van geweld bij een patstelling. Al voor de verkiezingen kwam het in de straten van Amerika meer dan eens tot bloedige confrontaties tussen Trumpfans en -haters. Voor Republikeinen zijn de Black Lives Matterprotesten, die de afgelopen maanden soms gepaard gingen met plunderingen en geweld, een waarschuwing voor de anarchie die dreigt bij Democratische winst. De Democraten waarschuwen voor extreemrechtse milities die zich achter Trump kunnen scharen als hij zich niet gewonnen wil geven.

Hoe serieus die zorgen zijn, werd de afgelopen dagen eens te meer zichtbaar. Terwijl Biden en Trump nog een eindsprint maakten en campagne voerden in swing states, werden in diverse Amerikaanse steden ramen van winkels en overheidsgebouwen dichtgetimmerd. De wapenverkoop in het land ging door het plafond en het Witte Huis heeft extra hekken geplaatst. ‘Rellen op verkiezingsdag’ was gisteren een van de zoekhits op Google.

Waarschuwingslabel

Om verwarring over de verkiezingsuitslag tegen te gaan meldt Twitter, Trumps communicatieplatform bij uitstek, dat het een waarschuwingslabel gaat hechten aan tweets, inclusief die van de president, waarin voortijdig een overwinning wordt geclaimd.

Een snelle overwinning is niet onmogelijk, maar wordt eigenlijk alleen voor Biden haalbaar geacht. De uitkomst van Florida wordt vannacht al verwacht. Als Biden, die volgens de peilingen op een comfortabele voorsprong kan rekenen, in deze swing state wint, is het voor Trump haast onmogelijk nog te winnen.

Maar zelfs als Trump – of andersom Biden – zijn verlies ondubbelzinnig erkent, zal de diepe kloof die Amerika verdeelt, niet zomaar verdwijnen. De polarisatie mag de afgelopen vier jaar onder Trump verder zijn aangewakkerd, van de zaken die het land zo verdelen, zoals rassenkwesties, klimaat en economie, was zijn verkiezing vier jaar geleden in de eerste plaats een symptoom, en niet de oorzaak.

