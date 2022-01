‘Doe wat je niet laten kan’: Nederlander lapt appende automobilisten erbij in Londen

De Nederlander Mike van Erp (49) is het gezicht van duizenden fietsers in Engeland die met een camera overtredingen van automobilisten registreren. ‘Waarschuwen helpt niet.’

“Doe wat je niet laten kan,” zegt de bestuurder van een zwarte Mercedes M1 met een persoonlijk kenteken als Mike van Erp haar inlicht over de procedure. Met een GoPro 10, met een band om zijn pet bevestigd, heeft de Nederlander vastgelegd hoe de vrouw appt achter het stuur. De gefilmde overtreding gaat naar een speciale afdeling van de politie in Londen. Een boete en een mogelijke rijontzegging volgen vrijwel zeker.

Van Erp geldt als het zichtbaarste lid van een groep van tienduizenden vrijwilligers die op deze manier gevaarlijk rijgedrag aanpakt. Het betrappen van regisseur Guy Ritchie, bekend door de film Snatch en zijn (gestrande) huwelijk met popster Madonna, op appen achter het stuur, haalde vorig jaar het landelijke nieuws. De Engelsman moest zijn rijbewijs een halfjaar inleveren en een boete van bijna 1000 pond aan justitie overmaken.

Bemoeial

Presentator Eamonn Holmes van ochtendshow This Morning kon tijdens een vraaggesprek niet verbergen dat hij Van Erp een vervelende bemoeial vindt. In een glashelder betoog van nog geen 30 seconden zette Cycling Mikey hem op zijn plek. Van Erp, die al bijna een kwarteeuw in het Verenigd Koninkrijk woont, overspoelde de kijker met harde feiten. Een telefoon kan gevaarlijker zijn dan alcohol- en drugsgebruik.

Langs West Carriage Drive in Hyde Park toont Van Erp, die werd geboren in Zimbabwe, resultaten van een onderzoek van het Transport Research Laboratory. “Zelfs handsfree bellen beïnvloedt de reactiesnelheid meer dan een auto besturen als je marihuana heb gerookt.”

Fietsers in het Verenigd Koninkrijk kunnen alle hulp gebruiken, al verbeteren de infrastructuur en het klimaat zienderogen. De wet beschermt hen niet bij aanrijdingen met auto’s. En Britten slaan weinig acht op het ‘ongedierte op twee wielen’.

“Mijn vader kwam om het leven door een dronken bestuurder in Harare, toen ik 19 jaar oud was,” vertelt Van Erp, maar dat is niet zijn enige drijfveer. Van Erp, opgeleid als it-specialist, werkt met hulpbehoevende kinderen. Met Ali, de zoon van een familie uit Dubai, onderhoudt hij een vaderlijke band. “Hij heeft het syndroom van Down en een zicht van min 19. Wandelen met hem is een crime. Ik wil het verkeer veiliger voor hem maken.”

Slagingspercentage van 80 procent

Van Erp, die een Nederlands paspoort heeft maar woont in West-Londen, gebruikt zijn dagelijkse ritjes naar Ali om in actie te komen: 240 keer in 2021. In het jaar voor de pandemie kregen ruim 19.000 personen een ‘penalty notice’ op de mat door het werk van fietsers met een camera op. En dat terwijl het invullen van formulieren en het bewerken van videomateriaal best wat tijd kost.

Mike van Erp stuurt de beelden door naar de Londense politie. Beeld Geert Langendorff

“Ongeveer vijftien minuten per overtreding,” legt Van Erp uit, terwijl hij een folder op zijn telefoon opent. In spreadsheets staat elk detail minutieus genoteerd. De datum, het tijdstip, het type auto, het kenteken, de overtreding én de uitkomst van de aangifte. “Je moet wel, anders loopt het op niets uit. Maar de politie ondersteunt ons maximaal.” Met een slagingspercentage van 80 procent scoort hij hoog, maar niet perfect. “Bewust. Ik zoek de randen van de wet op om mijn methodes te verbeteren.”

Van Erp is in de ogen van zijn ‘slachtoffers’ misschien een humeurige klikspaan, in levenden lijve spat de levensvreugde van hem af. Oud-voetballer Frank Lampard ging daarom zonder morren in op zijn verzoek om met een ander kind met wie Van Erp werkt op de foto te gaan. Lachend laat hij de afbeelding zien. “Zie je zijn blik van herkenning?” Lampard moet na een interventie van Van Erp binnenkort voor de rechter verschijnen.

Horkerige BMW-rijder

In zijn jacht pakt Van Erp, die filmpjes deelt op zijn veelbekeken YouTubekanaal, opvallend vaak bestuurders van dure auto’s. Achter het cliché van de horkerige BMW-rijder zit een wetenschappelijke onderbouwing. Rijke mensen, zo concludeerden onderzoekers van de Amerikaanse universiteit Berkeley, zijn drie tot vier keer zo geneigd om een verkeersovertreding te begaan dan minder gefortuneerde weggebruikers.

Van Erp is niet bang voor represailles. “Wie opgroeit in Zimbabwe, is niet snel bang.” Hij is ook niet van plan te stoppen. “Iemand aanspreken op zijn gedrag werkt niet. Alleen een geldboete zet aan tot gedragsverandering. Volgens de London Met (de Londense politie) doen we het niet voor niets. Het gedrag op de weg verbetert.”

Een taxichauffeur, die achter de Mercedes voor het verkeerslicht wacht, laat zien dat Van Erp medestanders heeft. “Goed dat iemand hier eindelijk iets aan doet,” roept de kerel in een plat Londens accent door een open raam.