Dodental door noodweer in Duitsland naar 59, nog honderden mensen vermist

Niet alleen Limburg kampt met overstromingen: in Duitsland zijn zeker 59 mensen om het leven gekomen bij het extreme noodweer. Honderden mensen worden nog vermist. België meldt tot dusver negen doden door de overstromingen.

Door regenval en overstromingen zijn huizen ingestort en gemeenten afgesneden van de buitenwereld. Velen zochten bescherming tegen de overstromingen op bomen en daken van huizen. Reddingswerkers brachten mensen in veiligheid met boten en helikopters. “We hebben nog nooit zo’n ramp meegemaakt. Het is echt slopend” zei premier Malu Dreyer (SPD).

In Bad Neuenahr-Ahrweiler worden ongeveer 1300 mensen vermist, meldde het stadsbestuur donderdag. Een woordvoerster van de stad in de deelstaat Rijnland-Palts zei dat het mobiele telefoonnetwerk was uitgevallen en dat veel mensen daarom onbereikbaar waren.

De politie van Keulen meldde dat in de regio twintig mensen zijn omgekomen door het noodweer, van wie vijftien in de stad Euskirchen. Ook zijn mensen om het leven gekomen in ondergelopen kelders en verongelukten zeker twee brandweerlieden tijdens reddingsoperaties. Ook het gebied Ahrweiler in Rijnland-Palts is zwaar getroffen. Daar zijn woningen verwoest in de plaats Schuld en overleden zeker achttien mensen.

In het aangrenzende Noordrijn-Westfalen bezocht deelstaatpremier Armin Laschet de plaatsen Hagen en Altena, waar een 46-jarige brandweerman om het leven kwam tijdens een reddingsoperatie.

De zware regenval zorgde ook voor overstromingen in de steden Hagen en Trier. In Leverkusen moest een ziekenhuis worden geëvacueerd en in Wuppertal liepen kelders onder water.

Volgens energieleverancier Eon zaten donderdag zo’n 165.000 mensen in het westen van Duitsland zonder stroom.

De hulpdiensten worden ondersteund door 850 militairen. De strijdkrachten hebben gepantserde voertuigen ingezet om wegen vrij te maken die zijn geblokkeerd door aardverschuivingen en omgevallen bomen. De autoriteiten laten ook helikopters uitvliegen om mensen te redden die een veilig heenkomen hebben gezocht op daken.

Bondskanselier Angela Merkel reageerde vanuit de Verenigde Staten, waar ze donderdag president Biden en vicepresident Harris ontmoet, “geschokt” op de ramp. Ze zei mee te leven met de nabestaanden van de slachtoffers en bedankte de “onvermoeibare” hulpdiensten voor hun inzet. Vicekanselier Olaf Scholz onderbrak zijn vakantie vanwege de overstroming.

Nederlandse camping verwoest

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft geen meldingen ontvangen van Nederlandse slachtoffers bij het noodweer in Duitsland, meldt een woordvoerder. Wel is bij de overstromingen van de laatste dagen in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts, in het hart van de Eifel een Nederlandse camping volledig verwoest. Woensdag trad de rivier de Kyll buiten haar oevers en overspoelde Camp Kyllburg van de Nederlandse eigenaren Mèlani en Roy Betten volledig. De gasten waren op tijd geëvacueerd.

Volgens vrienden van het stel loopt de schade in de honderdduizenden euro’s. De glampingtenten zijn weggespoeld, de brug die de camping verbindt is verdwenen, het terras is weg en de horeca, receptie, sanitairgebouwen en de nieuw aangelegde speeltuin staan onder water.

Mèlani en Roy Betten begonnen de camping in 2018. Camp Kyllburg werd de afgelopen twee jaar door de ANWB uitgeroepen tot ‘de meest gewaardeerde huuraccommodatie’. De vrienden Manon Saris en Bart Ruitenbeek zijn op gofundme.com een inzamelingsactie begonnen, in de hoop de camping zo snel mogelijk weer op te kunnen bouwen. Daar is inmiddels bijna 8000 euro gedoneerd. Het streefbedrag is 200.000 euro.

België

Ook in Nederland en België veroorzaakt het hoge water veel overlast. In de Belgische plaats Pepinster (provincie Luik) zijn ongeveer tien huizen ingestort. Op beelden in Belgische media is te zien hoe straten zijn veranderd in kolkende rivieren. De Belgische minister van Defensie, Ludivine Dedonder, heeft toestemming gegeven om het leger in te zetten. Zeker negen mensen in België overleden als gevolg van het extreme weer.

De autoriteiten evacueerden preventief zo’n 1700 mensen in Chaudfontaine, een plaats in de provincie Luik. Die grenst aan de zwaar getroffen Nederlandse provincie Limburg. De burgemeester van de gemeente Trooz in Luik noemde de situatie woensdag ‘catastrofaal’ en deed een beroep op het leger.

Wateroverlast in Hagen, Duitsland Beeld EPA

Luxemburg

Ondertussen heeft de Luxemburgse regering donderdag een noodplan afgekondigd de zware regenval. Alle beschikbare hulpdiensten in het land zijn uitgerukt en helpen bij het redden van mensen in gevaar en het beschermen van belangrijke infrastructuur. Niet iedereen die om hulp vraagt, kan hulp krijgen.

De rivier Alzette, die door hoofdstad Luxemburg stroomt, is volgens lokale media buiten zijn oevers getreden. Autoriteiten vrezen dat het waterpeil van de Moezel verder blijft stijgen tot en met het weekend. Deze rivier dreigt bij de plaats Stadtbredimus ook te overstromen.

Op allerlei plaatsen in het land hebben mensen hun woningen moeten verlaten en zijn wegen geblokkeerd. Voor meerdere gemeenten, zoals Mersch en Diekirch, is code rood afgegeven. Inwoners is verzocht hun voertuigen weg te halen uit gebieden die nog dreigen te overstromen.

Limburg

In Nederland kampt Zuid-Limburg met zware wateroverlast door hevige regenval. Honderden mensen zijn uit hun huizen verdreven door het water. Het Rode Kruis houdt er rekening mee dat hulp moet worden geboden aan heel Limburg. Ook houdt de organisatie er rekening mee dat meer opvang nodig is voor mensen die hun woningen wegens hoogwater hebben moeten verlaten.

Beeld AP

