Dodental bij ontploffing in Turkse kolenmijn stijgt tot 40

Hulptroepen zijn ter plekke bij de mijn in het noorden van Turkije. Beeld ANP/EPA

Inmiddels zijn elf mensen zijn gewond naar ziekenhuizen gebracht. Zes gewonden zijn zo ernstig gewond dat ze naar het 280 kilometer westelijker gelegen Istanbul zijn gevlogen voor behandeling. Naar één mijnwerker wordt volgens de autoriteiten nog gezocht.

De minister van Energie Fatih Donmez zei dat uit de eerste berichten naar voren komt dat de ontploffing het gevolg is van brandbare gassen die in de kolenmijn aanwezig waren. Bij het ongeval raakten ook tientallen mijnwerkers gewond. Op beelden van de Turkse televisie was te zien hoe mensen naar ambulances worden gedragen, terwijl hulpdiensten de mijn betreden.

De mijn is gelegen bij de stad Amasra, in de kustprovincie Bartin aan de Zwarte Zee. Op het moment van de ramp bevonden zich 110 mensen in de mijn. De meesten konden de mijn op eigen kracht verlaten, maar bijna vijftig mijnwerkers zaten honderden meters onder de grond vast, zo meldde de lokale gouverneur Nurtac Arslan eerder op de dag. Hoeveel mijnwerkers er nu nog vastzitten is onduidelijk.

‘Een triest beeld’

Minister van Energie Donmez en de minister van Binnenlandse Zaken Suleyman Soylu zijn volgens persbureau Anadolu onderweg naar het mijngebied om de reddingsoperatie te coördineren. Volgens Turkse media heeft president Recep Tayyip Erdogan een bezoek aan Zuidoost-Turkije afgezegd en reist hij in plaats daarvan eveneens naar Amasra.

“We worden met een triest beeld geconfronteerd”, zei Soylu tegen verslaggevers ter plaatse. Volgens de lokale autoriteiten zijn zes mijnwerkers naar Istanbul gebracht voor behandeling. Gezondheidsminister Koca meldde eerder dat acht mensen op de intensive care liggen.

In Turkije gebeuren wel vaker ongelukken in mijnen, volgens waarnemers als gevolg van zwakke veiligheidsvoorschriften. In 2014 kwamen in totaal 301 mensen om het leven door een grote explosie in een kolenmijn in de provincie Manisa in het westen van Turkije.