Dodental aardbeving Haïti loopt op tot bijna 1.300

Gewonden worden naar het ziekenhuis gebracht. Beeld AP

De schade in het zuiden van het land is enorm en wordt nog in kaart gebracht. Reddingswerkers en burgers proberen ondertussen met man en macht overlevenden uit het puin te halen. Het is een race tegen de klok, want er wordt een tropische storm verwacht.

Het Amerikaanse National Hurricane Center verwacht dat de tropische storm Grace Haïti maandag bereikt. De wind en zware regenval zullen de reddingsinspanningen bepaald niet eenvoudiger maken.

Zoek- en reddingsacties van het Rode Kruis concentreren zich vooral op de zwaarst getroffen steden, Jeremie en Les Cayes op het schiereiland Tiburon, ruim 100 kilometer ten westen van de hoofdstad Port-au-Prince. Volgens de autoriteiten zijn door de schok met een kracht van 7.2 in de drie zwaarst getroffen gebieden zo’n 13.694 huizen ingestort . Nog eens 13.785 huizen raakten beschadigd. Veel mensen van wie de huizen nog overeind staan, brengen uit angst voor naschokken de nacht door op straat. De hulporganisatie heeft vooralsnog voorraden voor 4500 mensen klaarstaan.

De premier van Haïti, Ariel Henry, heeft voor de komende maand de noodtoestand uitgeroepen. Ook de Amerikaanse geologische dienst USGS spreekt van veel schade en zegt dat het aantal slachtoffers nog verder kan oplopen. Op sociale media circuleren beelden van allerlei ingestorte gebouwen.

Het epicentrum van de aardbeving lag op circa 125 kilometer ten westen van de hoofdstad Port-au-Prince. De eerste schrok vond rond 08.30 uur lokale tijd plaats en werd gevolgd door meerdere naschokken met minder kracht. De autoriteiten riepen bewoners van het getroffen gebied op naar buiten te gaan, waar het veiliger is dan binnen met het oog op instortingsgevaar.

L’hôpital général aux Cayes est débordé. Beaucoup de blessés. Beaucoup de maisons se sont effondrées aux Cayes. Dont un hôtel.

📷 Jose Flécher

Bilan partiel #Haiti #earthquake 14-08-21 pic.twitter.com/pze11oojI8 — Frantz Duval (@Frantzduval) 14 augustus 2021

Elf jaar geleden

Met name het zuiden van het land is getroffen. Daar ligt ook de stad Jeremie, waar ongeveer 100.000 mensen wonen. Volgens het Rode Kruis is de schade in deze plaats op het eerste gezicht net zo ernstig als bij de verwoestende aardbeving 11 jaar geleden.

Die aardbeving op Haïti in 2010 had een kracht van 7,0. Daarbij vielen destijds zeker 160.000 doden en anderhalf miljoen bewoners van het Caribische eiland raakten dakloos. De aardbeving van zaterdag was krachtiger, maar lag verder weg bij de dichtbevolkte hoofdstad.

Politiek gezien is het de afgelopen weken ook onrustig op Haïti. President Jovenel Moïse werd begin juli doodgeschoten bij een aanval op zijn woning. Over het motief van de belagers, onder wie Colombiaanse huurlingen, is nog weinig bekend. De rechter die werd aangesteld om het onderzoek naar de moord te leiden, trok zich eerder op zaterdag terug.