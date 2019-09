Doden op Bahama’s door orkaan Dorian

Orkaan Dorian aan land bij Freeport op de Bahama’s. Beeld AP

De schade op de Bahama’s is enorm. Volgens premier Hubert Minnis is het de grootste ramp die zijn land ooit heeft getroffen. “Waarschijnlijk is dit de droevigste dag uit mijn leven,” voegde Minnis daaraan toe. Volgens het Rode Kruis zijn 13.000 huizen beschadigd. In sommige delen van de Bahama’s staat het water tot 1,80 meter hoog.

Dorian is ondertussen afgezwakt tot een storm van categorie 4 en is erg langzaam onderweg richting het zuiden van de Verenigde Staten. Evacuaties

De gouverneurs van Georgia en South Carolina hebben het bevel gegeven om de kust van de Amerikaanse staten te evacueren voor de komst van orkaan Dorian. De orkaan wordt daar niet voor woensdag verwacht.

,,Dit is de zwaarste en grootste orkaan in de moderne geschiedenis en zeker de sterkste die iedereen van ons ooit heeft gezien”, verklaarde de gouverneur van South Carolina, Henry McMaster, op een persconferentie. ,,We weten dat niet iedereen gelukkig zal zijn met deze mededeling, maar we hopen dat we op die manier iedereen in leven kunnen houden.’’