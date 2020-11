Doden en gewonden bij terreuraanslag in Wenen, zeker één dader nog voortvluchtig

De Weense politie is door de hele stad aanwezig. Beeld AFP

De Oostenrijkse minister van Binnenlandse Zaken Karl Nehammer sprak maandagavond van een terroristische aanslag die door meerdere personen zou zijn gepleegd. Eén dader kon worden uitgeschakeld, een tweede is nog voortvluchtig. Nehammer waarschuwde maandagavond laat dat er een klopjacht gaande is en noemde de dader “zwaarbewapend en gevaarlijk”. “We hebben meerdere speciale eenheden samengebracht, die nu zoeken naar de veronderstelde terrorist”, aldus Nehammer.

“We hebben met een terreuraanslag te maken, met een heftigheid die we al lang in Oostenrijk niet meer hebben gezien”, aldus de minister op een persconferentie in de nacht van maandag op dinsdag. Hij riep de bevolking op thuis te blijven en het centrum van de Oostenrijkse hoofdstad te vermijden. Dinsdag is er bovendien geen schoolplicht in Wenen, zei hij nog.

De politie rukte massaal uit, sloot het gebied af, en riep Oostenrijkers op de publieke ruimte en het openbare vervoer te mijden en geen video’s en foto’s van de operatie op sociale media te plaatsen. Dit zou zowel de hulpdiensten als de burgerbevolking in gevaar brengen. Het is nog niet duidelijk wat het doelwit van de aanslag was. Over de identiteit en motieven van de daders is nog niets bekend.

‘Weerzinwekkende terreurdaad’

De Oostenrijkse premier Sebastian Kurz noemde de reeks schietincidenten een “weerzinwekkende terreurdaad”. Hij meldde via zijn Twitteraccount bovendien dat het leger de bewaking van enkele plekken in de Oostenrijkse hoofdstad op zich neemt, zodat de politie zich volledig kan richten op de klopjacht naar de voortvluchtige dader.

Tegen de Oostenrijkse publieke omroep ORF zei de premier dat de dreiging vooralsnog onverminderd is. “Het is beslist een terreuraanslag”, aldus Kurz, die een antisemitisch motief niet uitsloot. “Of het mogelijk is morgenochtend zoals normaal het openbare leven te hervatten, zal sterk afhangen van de huidige nacht en of het lukt de verdachte te pakken of uit te schakelen.”

Volgens een woordvoerder van het ministerie waren de plekken waar is geschoten allemaal in de buurt van de straat met de synagoge. In Wenen was het vanwege het mooie weer en de naderende avondklok (vanaf dinsdag 20.00 uur) extra druk op straat. Veel mensen genoten nog van een terrasje of gingen nog een laatste keer uit eten.

Volgens een verslaggever van de omroep ORF worden er zeker vijftien gewonden behandeld in ziekenhuizen. Zeven zouden er ernstig aan toe zijn.

Premier Mark Rutte heeft maandagavond zijn medeleven getoond met de slachtoffers. Hij sprak van “een verschrikkelijke aanslag”. “Namens Nederland heb ik Sebastian Kurz zojuist onze onvoorwaardelijke steun betuigd met de slachtoffers, hun families en de Oostenrijkse regering bij het verwerken van deze afschuwelijke daad”, aldus de premier op Twitter.