Doden en gewonden bij schietpartijen in Philadelphia en Tennessee

Demonstratie tegen vuurwapengeweld in Los Angeles. Beeld ANP / AFP

Een van de schutters in Philadelphia is drie keer beschoten door een agent, maar wist te vluchten. De politie heeft nog niemand aangehouden. Het incident gebeurde kort voor middernacht (plaatselijke tijd) in een uitgaansgebied. “Er is op dit moment nog veel onduidelijk. We zijn met meerdere teams onderzoeken gestart,” zegt een politiewoordvoerder.

In de buurt van het incident zijn twee semiautomatische handwapens en veel kogelhulzen gevonden. De gewonden zijn naar ziekenhuizen overgebracht. Hoe ze eraan toe zijn, is niet bekend.

De schietpartij in Tennessee gebeurde in een bar. Van de dodelijke slachtoffers bezweek er een aan verwondingen die hij opliep toen hij op de vlucht voor de schutter geraakt werd door een voertuig. Er vielen volgens de politie ook veertien gewonden.

De afgelopen weken zijn in korte tijd meerdere schietpartijen geweest in de Verenigde Staten, met tientallen doden tot gevolg. Woensdagavond schoot een man een chirurg en drie anderen dood in een ziekenhuis in Tulsa. Een week eerder kwamen negentien kinderen en twee volwassenen om bij een schietpartij op een basisschool in Uvalde, Texas. Een paar dagen daarvoor werden tien mensen gedood bij een racistisch gemotiveerde schietpartij bij een supermarkt in een overwegend Afro-Amerikaanse wijk in Buffalo, New York.

Wapenwetgeving

Volgens het Gun Violence Archive, een non-profit onderzoeksgroep, zijn er dit jaar tot nu toe minstens 239 massale schietpartijen geweest in de VS. De organisatie definieert een massaschietpartij als een schietpartij waarbij ten minste vier mensen worden neergeschoten, de schutter niet meegerekend. De twee schietpartijen van afgelopen nacht zijn in het getal nog niet eens meegerekend.

De Amerikaanse president Joe Biden heeft het parlement opgeroepen om aanvalswapens te verbieden, achtergrondcontroles uit te breiden en andere maatregelen aan te nemen die vuurwapenbezit en massale schietpartijen moeten terugdringen.

Chris Murphy, de Democratische Amerikaanse senator die met de Republikeinen in de Senaat onderhandelt over wapenveiligheid, zei zondag dat hij denkt dat een wet met investeringen in geestelijke gezondheid en schoolveiligheid plus enkele wijzigingen in wapenwetten een kans van slagen heeft in het Congres.

Een brede meerderheid van de Amerikaanse kiezers, zowel Republikeinen als Democraten, is voorstander van strengere wapenwetten. De Republikeinen in het Congres en enkele Democraten uit dunbevolkte staten blokkeren dergelijke wetgeving echter al jaren.