Doden en gewonden bij schietpartij in Ohio

Volgens lokale media vond de schietpartij plaats rond de Ned Peppers Bar. Beeld Google Streetview

De nog onbekende man opende het vuur in of nabij een uitgaansgelegenheid met de naam Ned Pepper’s Bar in de wijk Oregon in het centrum van de stad.

De FBI onderzoekt wie de schutter is en wat zijn motief voor de aanslag is geweest. Getuigen zagen een verdachte op straat met in zijn hand een groot geweer dat snel vele kogels afschoot.

De politie sluit niet uit dat er meer daders zijn. “We zijn nog getuigen aan het ondervragen om te bepalen of er nog iemand anders bij betrokken was,” zei een woordvoerder.

Het is de tweede grote schietpartij in de VS met meerdere doden binnen een dag. Enkele uren voor de schietpartij in Dayton, richtte een 21-jarige man een bloedbad aan in de staat Texas. In een winkel van Walmart schoot hij zeker 20 mensen dood en verwondde hij minstens 26 mensen.

