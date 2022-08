Doden en gewonden bij geweld op Westelijke Jordaanoever

Een slachtoffer van geweld wordt door de straten van Nablus gedragen. Beeld AP

Ook raakten ongeveer dertig Palestijnen gewond, meldt het Rode Kruis. Het Israëlische leger zegt dat een vuurgevecht ontstond toen troepen in Nablus de woning van een gezochte man omsingelden. In andere delen van de bezette stad vonden ook confrontaties plaats met het leger. Daarbij werd onder meer met stenen gegooid naar militairen.

De Israëlische veiligheidsdiensten voeren al maandenlang bijna dagelijks operaties uit op de Westelijke Jordaanoever, waarbij de focus ligt op militanten van Islamitische Jihad. De nieuwe confrontaties komen kort na het begin van een wapenstilstand die de groepering en Israël hadden gesloten na drie dagen vol geweld.

Israël startte vrijdag met het ‘preventief’ bombarderen van posities van Islamitische Jihad in de Gazastrook. Milities in dat gebied reageerden daarop met het afvuren van meer dan duizend raketten. Er werden 46 Palestijnen gedood, daarnaast vielen er zo’n 360 gewonden. Het staakt-het-vuren, dat tot stand kwam met hulp van Egypte, ging zondagavond in.