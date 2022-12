Doden en gewonden bij demonstraties tegen nieuwe regering Peru

Ook in Lima trokken mensen de straat op om te protesteren voor de vrijlating van de afgezette president Pedro Castillo. Beeld ANP / EPA

In Andahuaylas, een stad in het zuiden van het Zuid-Amerikaanse land, raakten zaterdag ook al minstens twintig mensen gewond toen geweld uitbrak tussen demonstranten en politie.

Demonstranten in Andahuaylas gooiden met stenen en schoten met katapulten op de politie, die daarop traangas inzette en charges uitvoerde. Lokale media melden dat demonstranten een brandstofopslag en de verkeerstoren van het lokale vliegveld in brand hebben gestoken. Ze zouden ook vijftig politieagenten en luchthavenmedewerkers gegijzeld houden. Een elite-eenheid van de politie heeft volgens de mediaberichten het vliegveld omsingeld.

Ook in andere steden in het binnenland waren demonstraties als steunbetuiging aan de afgezette president Pedro Castillo en demonstranten blokkeerden verschillende snelwegen. Castillo is van eenvoudige komaf en heeft veel steun onder boeren en de inheemse bevolking. Boerenorganisaties hebben opgeroepen tot een landelijke staking van onbepaalde duur die dinsdag moet beginnen. In hoofdstad Lima organiseerde Castillo’s linkse partij Peru Libre een demonstratie.

In het parlement liepen zondag de emoties eveneens hoog op. Een parlementariër van Castillo’s partij sloeg tijdens een zitting een collega in diens gezicht, zoals op videobeelden is te zien.

Castillo werd woensdag door het parlement afgezet wegens ‘moreel onvermogen’, een bepaling in de grondwet die sinds 2018 al twee presidenten hun carrière heeft gekost. Kort daarna werd Castillo aangehouden. Vicepresident Dina Boluarte is ingezworen als Castillo’s opvolger. Zij presenteerde zaterdag haar regering.

President Peru kondigt vervroegde verkiezingen aan