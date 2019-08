Doden door schietpartij in winkelcentrum Texas

Volgens de lokale zender KTSM gaat het om 18 dodelijke slachtoffers. Dat is nog niet bevestigd. Het acute gevaar zou geweken zijn.

Volgens burgemeester Dee Margo zijn er meerdere aanhoudingen verricht, maar andere bronnen spreken van één aanhouding. De lokale zender heeft inmiddels een bewakingsfoto gepubliceerd waarop een jonge man met een groot wapen een supermarkt binnenloopt.

Er is op verschillende plekken geschoten, zegt de politie. Vooral in de Walmart, maar ook daarbuiten. Hoeveel dodelijke slachtoffers er zijn is nog niet bekend. TV-zender NBC meldt dat het plaatselijke universiteitsziekenhuis 10 zwaargewonde mensen heeft binnen gekregen. De politie van El Paso meldt dat er ‘meerdere meldingen’ over meerdere schutters zijn, maar zekerheid daarover ontbreekt nog.

KTSM meldt op basis van politiebronnen dat het gevaar inmiddels geweken is. Mensen moeten nog wel op afstand blijven. In een school in de buurt van het winkelcentrum is een plek ingericht waar overlevenden en familie elkaar kunnen terugvinden. De politie roept mensen nog steeds op weg te blijven uit de buurt van het winkelcentrum. Zojuist werd een auto omsingeld, mogelijk omdat die aan een verdachte zou toebehoren.

De lokale politie maakte rond 11.00 uur lokale tijd melding van de schietpartij.

Op een video die lokale media op Twitter delen, is te zien hoe bezoekers van het winkelcentrum geëvacueerd worden. Ze gaan onder toeziend oog van gewapende agenten met de handen omhoog naar buiten. Op de beelden is te zien dat het een groot winkelcentrum betreft. El Paso is een stad met 680.000 inwoners in het westen van Texas, in de buurt van de grens met Mexico.

BREAKING: Mayor Dee Margo just confirmed that there are fatalities involved in the Cielo Vista Walmart shooting. #EPShooting



WATCH LIVE: https://t.co/JUhJrhBb26 KTSM 9 News

⚠️Video from inside JCPENNY in Cielo Vista Mall as it was being evacuated, due to an active shooter in the area.

Video: Victoria Balderrama pic.twitter.com/7v67DL4mPG Celina Renae Quintana

Scene is still Active. We have multi reports of multiple shooters. Please avoid area police conducting search of a very large area. Media staging will be given when area is secure. EL PASO POLICE DEPT

Police say the scene is still active. Media has been advised to stay away from this area until the situation is under control. https://t.co/wfXkVyoLs8 KTSM 9 News

There is a massive emergency response underway at a Walmart in El Paso, Texas pic.twitter.com/FD2Z7HTAPm Disaster Alert ⚠

Active Shooting Stay away from Cielo Vista Mall Area. Scene is Still Active. EL PASO POLICE DEPT

Scene is still Active Avoid the area from Airway to Hawkins North of I-10. Active Shooter. EL PASO POLICE DEPT