Doden bij schietpartij in ziekenhuis Tsjechië

Speciale eenheden van de politie hebben de schutter na uren getraceerd. Toen ze de auto waarin hij reed, naderden schoot de man zich volgens de politie door het hoofd. De politie had eerder op de dag al een opname verspreid van de schutter. Hij had rossig haar en een rood met zwart jack aan.

Over zijn motieven is nog niets bekend. Volgens sommige ooggetuigen hij gericht op mensen in de eerste hulp.