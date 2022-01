Diverse doden bij vermoedelijke droneaanval in Abu Dhabi

Satellietbeeld van het vliegveld van Abu Dhabi. Beeld AP

De politie van Abu Dhabi, onderdeel van de Verenigde Arabische Emiraten, spreekt van een aanval met ‘kleine vliegende objecten’. Die zouden op twee plekken zijn neergekomen: in de buurt van het vliegveld, waar brand uitbrak maar de schade meeviel, en in een industriegebied aan zee.

In dat industriegebied zouden de dodelijke slachtoffers zijn gevallen. Volgens de lokale politie gaat het om twee Indiërs en een Pakistaan. Ze zouden zijn omgekomen toen drie met brandstof gevulde trucks in brand vlogen.

De aanslag is opgeëist door de Jemenitische Houthi’s – althans, daar lijkt het op. Een woordvoerder van de rebellengroep kondigde maandag een aanval aan die de Verenigde Arabische Emiraten in het hart zou raken. Hun motief: de door Iran gesteunde Houthi’s vechten in Jemen tegen een coalitie die wordt geleid door Saoedi-Arabië en wordt gesteund door de Emiraten.

Ook de modus operandi – een aanval met drones – duidt op de Houthi’s. De beweging voerde eerder soortgelijke aanvallen uit in zowel de Emiraten als Saoedi-Arabië.

Angst zaaien

De droneaanvallen zijn lang niet altijd even nauwkeurig, maar daar gaat het uiteindelijk niet om. Het doel van de aanvallen is angst zaaien – zowel onder de Emirati als onder toeristen. Abu Dhabi ontvangt niet zo veel bezoekers als Dubai, maar zet zich met bijvoorbeeld een eigen Louvre en een jaarlijkse Formule 1-race wel in de markt als een aantrekkelijke bestemming.

Intussen woedt aan de andere kant van het Arabisch schiereiland al sinds 2014 een bloedige burgeroorlog. Volgens de VN zijn daarbij zo’n 377.000 mensen om het leven gekomen, zowel door ondervoeding als bij gevechten. De speciale VN-gezant voor Jemen, de Zweed Hans Grundberg, meldde in december dat de gevechten in het land de afgelopen maanden in intensiteit zijn toegenomen.