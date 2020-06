‘Diverse Amerikaanse militairen gedood door Russische premies aan Talibanstrijders’

Amerikaanse soldaten in Afghanistan. Beeld AFP

Dat meldt The Washington Post zondag op basis van bronnen die op de hoogte zijn van de kwestie.

Hoeveel Amerikanen of soldaten van de coalitietroepen hierdoor om het leven zijn gekomen is onduidelijk. In 2018 zijn 10 Amerikaanse militairen gesneuveld door vijandelijk geweer of geïmproviseerde bommen, in 2019 lag dat aantal op 16. In een aantal gevallen was er sprake van incidenten met Afghaanse veiligheidstroepen waarbij wordt aangenomen dat die waren geïnfiltreerd door de Taliban.

De informatie uit de verhoren kwam eind maart ter sprake in een overleg op hoog niveau in het Witte Huis, melden bronnen aan de krant. De bijeenkomst leidde tot discussies over hoe om te gaan met de kwestie. De voorgestelde reacties varieerden van diplomatieke uitingen van afkeuring tot het opleggen van sancties aan Rusland.

Trump niet ingelicht

De speciale Amerikaanse afgezant voor Afghanistan, Zalmay Khalilzad, gaf er de voorkeur aan de Russen rechtstreeks met de kwestie te confronteren, terwijl sommige functionarissen van de nationale veiligheidsraad die zich bezighouden met Rusland niet onmiddellijk actie wilden ondernemen, zei een functionaris die anoniem wil blijven tegen The Washington Post.

Het Witte Huis ontkende zaterdag dat president Donald Trump op de hoogte was van inlichtingen die zouden aantonen dat Rusland premies heeft beloofd aan Taliban-strijders in Afghanistan om Amerikaanse militairen te doden. Volgens Trump was hij niet ingelicht over de door de Russen betaalde premies, omdat de Amerikaanse inlichtingendienst de berichten daarover niet kon bevestigen.

‘Intel heeft me zojuist gemeld dat ze deze informatie niet geloofwaardig vond en het daarom niet aan mij of @VP (vicepresident Mike Pence) heeft gerapporteerd’, aldus Trump in een tweet.

De eerdere verklaring van het Witte Huis op zaterdag kwam kort nadat de Democratische presidentskandidaat Joe Biden Trump passiviteit verweet. “Hoewel het Witte Huis niet routinematig commentaar geeft op vermeende inlichtingen of interne beraadslagingen, kunnen de CIA-directeur, de nationale veiligheidsadviseur en de stafchef allemaal bevestigen dat noch de president, noch de vice-president op de hoogte was van de vermeende Russische premies,” zei perssecretaris van het Witte Huis, Kayleigh McEnany.