Dit zei Poetin: ‘Vrienden, het Westen is te ver gegaan in zijn agressieve anti-Ruslandbeleid’

Beeld ANP / EPA

“Vrienden, het onderwerp van deze toespraak is de situatie in de Donbas en het verloop van de speciale militaire operatie om dat gebied te bevrijden van het neonazistische regime dat in 2014 de macht greep in Oekraïne.” Zo begon de Russische president zijn tv-toespraak woensdagmorgen.

De Donbas is het gebied in het oosten van Oekraïne waar veel Russischtaligen wonen. Nadat het niet was gelukt om Kiev te veroveren dit voorjaar, is het doel van de operatie bijgesteld naar het bezetten - of bevrijden, in Poetins woorden - van die regio's.

Maar al in de tweede alinea werd het onderwerp een stuk breder: “Het gaat om noodzakelijke maatregelen om de soevereiniteit, veiligheid en territoriale integriteit van Rusland te beschermen tegen het agressieve beleid van sommige westerse elites. Het doel van dat deel van het Westen is om ons land te verzwakken, te verdelen en uiteindelijk te vernietigen. Ze zeggen nu openlijk dat ze er in 1991 in geslaagd zijn de Sovjet-Unie op te splitsen en nu is het tijd om hetzelfde te doen met Rusland. Ze hebben deze plannen lang geleden bedacht.”

Russofobie als wapen

De huidige crisis is dus niet alleen het gevolg van de westerse reactie op het Russische optreden, zei Poetin. Hij sprak van ‘lang voorbereide agressie van het Westen’.

Hij noemde deze voorbeelden van die agressie: “Ze moedigden groepen internationale terroristen in de Kaukasus aan en brachten de offensieve infrastructuur van de Navo dicht bij onze grenzen. Ze gebruikten Russofobie als wapen, onder meer door decennialang de haat tegen Rusland te voeden, voornamelijk in Oekraïne, dat een ​​anti-Russisch bruggenhoofd moest worden. Ze maakten het Oekraïense volk tot kanonnenvlees en duwden het in de richting van een oorlog met Rusland, die ze in 2014 ontketenden. Ze gebruikten het leger tegen burgers en organiseerden een genocide tegen degenen die weigerden de regering te erkennen die in Oekraïne door een staatsgreep aan de macht was gekomen.”

2014 is het jaar waarin de pro-Russische president Janoekovitsj na wekenlange demonstraties op het Maidanplein in Kiev tot aftreden werd gedwongen. Daarna volgden democratische verkiezingen en ging Oekraïne steeds meer richting Brussel kijken en minder richting Moskou. Later dat jaar namen Russische troepen het schiereiland de Krim in, dat tot Oekraïne behoort maar tegelijkertijd een lange Russische geschiedenis heeft.

Enige optie

“In dit verband was het besluit om een preventieve militaire operatie te starten noodzakelijk en de enige optie,” vervolgde Poetin, in een verwijzing naar de invasie die begon op 24 februari van dit jaar. “Het hoofddoel van deze operatie, namelijk de bevrijding van heel de Donbas, blijft ongewijzigd.”

Hij prees de militairen voor hun strijd, somde successen op, een groot deel van het beoogde gebied is inmiddels bevrijd, zei hij. Maar: “Dit wil ik vandaag voor het eerst openbaar maken. Na de besprekingen in Istanboel reageerden vertegenwoordigers van Kiev vrij positief op onze vredesvoorstellen. Deze voorstellen hadden vooral betrekking op het waarborgen van de veiligheid en belangen van Rusland.”

“Maar een vreedzame regeling paste duidelijk niet bij het Westen, en daarom kreeg Kiev de opdracht om al deze overeenkomsten te verwerpen. Er werden meer wapens in Oekraïne gepompt. Het regime van Kiev wierp nieuwe groepen buitenlandse huursoldaten en nationalisten in de strijd, militaire eenheden die waren opgeleid volgens de Navo-normen en die orders kregen van westerse adviseurs. (...) Vandaag de dag vechten onze strijdkrachten niet alleen tegen neonazistische eenheden, maar eigenlijk tegen de hele militaire machine van het collectieve Westen.”

Noodzakelijk

Poetin hield zijn gehoor ook voor dat ‘intimidatie, terreur en geweld’ van het Oekraïense regime tegen de eigen burgers steeds meer ‘massale, gruwelijke en barbaarse vormen’ aanneemt. En dat de meerderheid van de bewoners in het oosten van Oekraïne, ‘niet onder het juk van het neonaziregime willen leven.’ Daarom worden daar nu referenda georganiseerd, zei hij. “Rusland kan niet anders dan die steunen en de gevolgen aanvaarden.” Dit kan betekenen: die regio’s opnemen in Rusland. Wat als gevolg zou hebben dat de Oekraïense opmars in die gebieden kan worden beschouwd als een aanval op Rusland zelf.

In deze situatie, concludeerde Poetin, is het noodzakelijk om over te gaan tot ‘gedeeltelijke mobilisatie in de Russische Federatie om ons moederland en zijn soevereiniteit en territoriale integriteit te verdedigen, en om de veiligheid van onze mensen en mensen in de bevrijde gebieden te beschermen’.

Bliksemoffensief

Alleen militaire reservisten zullen worden opgeroepen, met name degenen die beschikken over specifieke militaire specialismen en bijbehorende ervaring hebben. Wie dat precies zijn, blijft onduidelijk. Minister van defensie Sergej Sjojgoe heeft het over 300.000 man.

Eerder deze week heeft het Russische parlement versneld een wet aangenomen die het mogelijk maakt het negeren van een oproep met tien jaar cel te bestraffen. Ook op het verlaten van ingenomen posities tijdens de strijd en op overgave komen strenge straffen te staan. Tijdens het bliksemoffensief van de Oekraïense strijdkrachten de afgelopen twee weken gebeurde precies dat: Russen sloegen op de vlucht, soms met achterlating van hun materieel.

“Vrienden, het Westen is te ver gegaan in zijn agressieve anti-Ruslandbeleid en heeft ons land en volk eindeloos bedreigd,” vervolgde Poetin. “Washington, Londen en Brussel moedigen Kiev openlijk aan om de vijandelijkheden naar ons grondgebied te verplaatsen. Ze zeggen openlijk dat Rusland met alle middelen op het slagveld moet worden verslagen en vervolgens moet worden beroofd van politieke, economische, culturele en andere soevereiniteit en geplunderd.”

Massavernietigingswapens

Toen begon Poetin over kernwapens: “Ze hebben zelfs hun toevlucht genomen tot nucleaire chantage. Ik doel niet alleen op de door het Westen aangemoedigde beschieting van de kerncentrale van Zaporizja, die het risico op een nucleaire ramp met zich meebracht, maar ook naar de verklaringen van enkele hooggeplaatste vertegenwoordigers van de leidende Navo-landen over de mogelijkheid en toelaatbaarheid van het gebruik van massavernietigingswapens – kernwapens – tegen Rusland.”

Hij vervolgde: “Ik zou degenen die dergelijke uitspraken over Rusland doen eraan willen herinneren dat ons land ook verschillende soorten wapens heeft, en sommige daarvan zijn moderner dan de wapens die de Navo-landen hebben. Bij een bedreiging van de territoriale integriteit van ons land en om Rusland en ons volk te verdedigen, zullen we zeker gebruik maken van alle wapensystemen die ons ter beschikking staan. Dit is geen bluf.”

Daarna rondde hij af: “De burgers van Rusland kunnen er zeker van zijn dat de territoriale integriteit van ons moederland, onze onafhankelijkheid en vrijheid zullen worden verdedigd – ik herhaal het – door alle systemen die ons ter beschikking staan. Degenen die nucleaire chantage tegen ons gebruiken, moeten weten dat de wind kan keren. Het is onze historische traditie en het lot van onze natie om diegenen te stoppen die dol zijn op wereldheerschappij en ons moederland tot slaaf willen maken. Wees gerust, dat gaan we deze keer ook doen. Ik reken op uw steun.”

Wie de hele toespraak wil lezen: de staf van de president heeft hem vertaald in het Engels. hij is te vinden op de site van het Kremlin.