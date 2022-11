Dit weten we tot nu toe over de raketinslag in Polen

Politieagenten lopen langs de randen van Przewodów, het dorp in Polen waar de raketinslag was. Beeld REUTERS

Wat is er gebeurd?

Dinsdagmiddag rond 15.40 uur is een raket ingeslagen bij het Poolse dorp Przewodów. Hierbij zijn twee mensen om het leven gekomen. Przewodów ligt op slechts 5 kilometer van de grens met Oekraïne en op 100 kilometer ten noorden van de stad Lviv.

Wie heeft de raket afgevuurd?

De meeste bronnen zeggen dat die afkomstig is van Oekraïne. De Amerikaanse president Joe Biden heeft volgens Navo-bronnen aan zijn bondgenoten en de leden van de G7 laten weten dat de explosie in Polen is veroorzaakt door luchtafweergeschut van Oekraïne.

Eerder hintte Biden hier al op. Op vragen van journalisten of de raket afkomstig was uit Rusland antwoordde hij woensdagochtend: “Er is voorlopige informatie die dat betwist. Ik wil dat niet zeggen totdat we het volledig hebben onderzocht, maar het is onwaarschijnlijk dat die vanuit Rusland is afgevuurd, maar we zullen zien.”

Persbureau Reuters meldt dat Amerikaanse functionarissen stellen dat de neergekomen raket was afgevuurd door Oekraïne om inkomende Russische raketten te onderscheppen.

De Poolse president Andrezj Duda heeft tijdens een persconferentie woensdagmiddag gezegd dat er geen bewijs is dat de raket is gelanceerd door Rusland. Het Poolse ministerie van Buitenlandse Zaken verklaarde eerder dat de raket van Russische makelij was, maar die bewering werd later door de president afgezwakt.

Wat gebeurt er nu?

Om woensdagochtend 10.00 uur kwamen de ambassadeurs van de 30 Navo-lidstaten in spoed in Brussel bij elkaar om de situatie te bespreken. Na afloop zei secretaris-generaal van de Navo Jens Stoltenberg dat er sprake was van een ‘ongeluk’ met een Oekraïense luchtafweerraket.

Toch is de explosie en de dood van twee Polen niet Oekraïne aan te rekenen, stelt hij. Stoltenberg wijst erop dat Rusland dinsdag weer een regen van raketten op Oekraïne afschoot. Volgens de secretaris-generaal zijn alle lidstaten het erover eens dat Rusland de uiteindelijke verantwoordelijkheid draagt.

Woensdagochtend werd nog gesproken over het inzetten van artikel 4. Wat behelst dat?

Artikel 4 van het Navo-verdrag stelt dat een lidstaat een beroep kan doen op de andere leden als het zich bedreigd voelt. In artikel 5 van de Navo-overeenkomst is vastgelegd dat een aanval op een van de lidstaten wordt beschouwd als een aanval op alle Navo-bondgenoten. Premier Mateusz Morawiecki van Polen heeft woensdagmiddag bekendgemaakt dat het mogelijk niet nodig is om artikel 4 van het Navo-verdrag te activeren.

En de Oekraïners en de Russen?

De Oekraïense president Volodomir Zelenski spreekt van een ‘significante escalatie’. “Russische raketten raakten Polen. Hoe langer Rusland zich onschendbaar waant, hoe meer bedreigingen er zijn voor iedereen binnen het bereik van Russische raketten. Het afvuren van raketten op Navo-grondgebied is een raketaanval op de collectieve beveiliging! Dit is een zeer significante escalatie. Wij moeten handelen.”

Rusland bestookte dinsdag grote delen van Oekraïne met raketten, maar dat was minstens 35 kilometer van de Poolse grens, meldde het Russische persbureau RIA op basis van het ministerie van Defensie in Moskou. Berichten dat Rusland achter de inslag in Polen zou zitten worden weggezet als een ‘weloverwogen provocatie om de situatie te escaleren’.