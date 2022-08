Dit weten we over de verdachte Hadi Matar (24), de man die schrijver Salman Rushdie neerstak

Agenten bij Hadi Matar (24), de man die vrijdag schrijver Salman Rushdie aanviel en neerstak. Beeld AP

Hadi Matar stak schrijver Salman Rushdie vrijdag neer in Chautauqua in de staat New York, vlak voor aanvang van een lezing. Volgens de literair agent van Rushdie, vooral bekend als auteur van De Duivelsverzen uit 1988, is de schrijver er slecht aan toe. Nadat hij per helikopter naar het ziekenhuis was gebracht, is hij geopereerd en momenteel ligt hij aan de beademing. De zenuwen in zijn arm zijn ernstig beschadigd geraakt door de steekpartij en hij verliest waarschijnlijk een oog. Ook is hij in zijn lever gestoken.

De 24-jarige dader Hadi Matar komt uit New Jersey. De FBI heeft zijn huis al doorzocht. Volgens de Britse krant The Telegraph zou hij op een Facebookaccount foto’s hebben gepost van de Iraanse generaal Qasem Soleimani die in 2020 in Iran werd gedood bij een Amerikaanse drone-aanval. Ook heeft hij foto’s gedeeld van ayatollah Khomeini, de man die een doodvonnis, fatwa, uitsprak over Rushdie, die daarmee vogelvrij werd verklaard.

Hadi Matar zou in het bezit geweest zijn van een vals rijbewijs met daarop de naam van een Hezbollah-leider. De inlichtingendiensten vermoeden volgens NBC News dat Matar minstens sympathie had voor de Islamitische Revolutionaire Garde, het militaire elitekorps van Iran. Of er ook echt een band is, moet nog blijken.

The Telegraph meldt tevens dat Matar zich recent in New Jersey zou hebben aangemeld bij de ‘State of Fitness Boxing Club’ om er bokslessen te volgen.