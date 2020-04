Dit was het belangrijkste coronanieuws van zondag 12 april

Beeld Dingena Mol

De RIVM-update: minder doden, meer ziekenhuisopnames

De afgelopen 24 uur zijn in Nederland 94 meldingen gedaan van mensen die zijn overleden aan Covid-19. Er zijn 203 nieuwe coronagerelateerde ziekenhuisopnames bekend.

Het dodental is gedaald ten opzichte van zaterdag, toen het RIVM 132 nieuwe doden meldde. Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames is hoger dan de dag ervoor. Zaterdag werden er 189 opnames gemeld.

Aantal patiënten op de ic daalt met 33

In Nederland liggen zondag nog 1358 mensen met het coronavirus op de intensive care, zo meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Dat is een daling van 33 ten opzichte van 24 uur eerder. Zaterdag steeg het aantal patiënten op de ic’s nog met 7.

Voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg spreekt van een stabiele situatie vergeleken met een week geleden. Er is voldoende capaciteit. “De regio’s bereiden zich intussen in onderlinge afstemming voor op het hervatten van de reguliere zorg, te beginnen met de meest urgente zorgvraag.”

Na de intensive care begint herstel pas echt

Het lijkt een opluchting: de beademingsbuis eruit en ontslag op de intensive care. Maar dan begint het pas. De weg naar herstel is veel zwaarder dan veel patiënten denken. In Veldhoven is een post-ic-afdeling voor coronapatiënten ingericht, naar eigen zeggen de eerste.

Hier komen zeven experts aan het bed van de patiënt, die vaak ernstig verzwakt is. Nu staan er nog vier bedden, maar de komende weken kan dit aantal worden opgeschroefd naar 28.

Paaszondag in Amsterdam verliep rustig

Aan de oproep thuis te blijven in deze coronatijd gaf bepaald niet iedereen gehoor, maar ook in de parken, aan én op het water was het op de prachtige Eerste Paasdag rustig genoeg in Amsterdam. Op sommige plekken was het surrealistisch sereen.

Ook in de rest van Nederland hield men zich aan de regels

De meeste mensen hebben zich op paaszondag aan de regels gehouden die vanwege de coronacrisis zijn afgekondigd. De veiligheidsregio’s constateerden dat de oproep om thuis of in de eigen buurt te blijven in grote mate is opgevolgd.

Dat stelt de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad van burgemeesters. “Ook zien we dat de regel om anderhalve meter afstand te houden goed wordt nageleefd.”

Bruls laat weten dat de overlast van motoren en fietsclubs aanzienlijk minder was dan vorig weekend. “En het aantal buitenlandse bezoekers aan Nederland was niet groot, ook niet in Limburg.”

Dodenherdenking in select gezelschap

De Nationale Herdenking op de Dam op 4 mei vindt dit jaar vanwege de maatregelen tegen het coronavirus in klein gezelschap plaats. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn er onder anderen, publiek wordt opgeroepen thuis te blijven.

Naast het koningspaar zijn ook premier Mark Rutte, burgemeester Femke Halsema en voorzitter Gerdi Verbeet van het Nationaal Comité 4 en 5 mei aanwezig op de Dam.

Kamer: breng vluchtelingen van Lesbos onder op cruiseschepen

Nederland moet zich er in Europa sterk voor maken om vluchtelingen van het Griekse eiland Lesbos onder te brengen op cruiseschepen, om zo verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Daartoe roept een meerderheid van de Tweede Kamer de regering op.

In de overvolle Griekse kampen zitten tienduizenden vluchtelingen, onder erbarmelijke omstandigheden. Eerdere Europese afspraken om de vluchtelingen te herverdelen, komen maar moeizaam van de grond.

22 bewoners zorgcentrum Beth Shalom bezweken aan corona

Het joodse zorgcentrum Beth Shalom in Amsterdam-Buitenveldert wordt ongenadig hard getroffen door het coronavirus, vermoedelijk ten gevolge van een uitbraak die eind maart begon.

Nu zijn er nieuwe cijfers bekend: inmiddels zijn 22 bewoners overleden aan het virus.

Britse premier Boris Johnson ontslagen uit ziekenhuis

De Britse premier Boris Johnson is ontslagen uit het ziekenhuis. Hij werd vorige week zondag opgenomen. Hij lag van maandag tot donderdag op de intensive care.

Eerder bedankte de premier het zorgpersoneel al voor hun werk. “Ze hebben mijn leven gered.”

Zorgen over thuisprostitutie: ‘Een hoop klanten zijn zelf ook bang, hoor’

De 50-jarige Marloes is al 25 jaar sekswerker in verschillende clubs op de Wallen. Ze staat niet ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als zzp’er en kan geen aanspraak maken op bijzondere bijstand van de overheid. “Ik val buiten elke regeling,” zegt Marloes (haar werknaam). “Maar ik heb ook mijn vaste lasten. Er wordt elke maand geld van mijn rekening geschreven, bijvoorbeeld voor mijn auto, die ik maandelijks betaal.”

Thuisprostitutie is voor de gemeente een bron van zorg nu seksclubs wegens het coronavirus gesloten zijn. Burgemeester Halsema onderzoekt of erotische sites kunnen worden geblokkeerd.

Studenten: ‘Wij zijn ook een huishouden’

Een groep Amsterdamse studenten pleit ervoor dat studentenhuizen moeten worden aangemerkt als een huishouden. Ze vinden het niet eerlijk dat zij wel onderling 1,5 meter afstand moeten houden en gezinnen niet.

Agenten langs bij Martin Garrix vanwege ‘rooftopparty’

Agenten zijn zaterdagavond langsgegaan bij dj Martin Garrix om te controleren of hij een illegaal feest gaf. De dj had via sociale media aangekondigd dat hij een optreden ging geven vanaf het dak van zijn penthouse op de Zuidas.

“Mijn goede vrienden van de Nederlandse politie kwamen langs om te kijken of ik geen feest ga geven op mijn dakterras,” schrijft de Amstelveense dj op zijn Instagram.

Het coronavirus wereldwijd

België

In België is het aantal sterfgevallen als gevolg van het coronavirus de afgelopen 24 uur met 268 gestegen. Dat brengt het totale aantal doden door corona in het land op 3600. Dat blijkt uit de dagelijkse update van de cijfers.

De voorbije 24 uur waren er 392 nieuwe ziekenhuisopnames. In totaal zijn in België nu 5353 patiënten opgenomen. Het aantal patiënten op de intensive care daalde met 39 tot 1223.

China

China heeft melding gemaakt van 162 nieuwe besmettingen met het coronavirus. Bijna alle nieuwe infecties zijn aangetroffen bij reizigers uit het buitenland. Van de 162 besmettingen zijn er 63 gevallen die geen ziekteverschijnselen tonen. Dat aantal is bijna een verdubbeling van een dag eerder.

Duitsland

In Duitsland zijn meer dan 123.000 besmettingen met het coronavirus vastgesteld. Volgens becijfering van persbureau dpa zijn circa 2800 patiënten aan de gevolgen ervan overleden.

Frankrijk

Het dodental door het coronavirus is in Frankrijk met 561 toegenomen tot 14.393. Dat hebben de gezondheidsautoriteiten zondag bekendgemaakt. ‘De epidemie gaat op dynamische wijze door,’ was de toelichting.

Voor de vierde dag op rij liep het aantal patiënten op de intensive care van de ziekenhuizen terug. ‘Met 35 slechts, dus dat is een zeer geringe vermindering’.

Italië

Het aantal slachtoffers dat het coronavirus dagelijks maakt in Italië daalt. De gezondheidsautoriteiten maakten zondag 431 nieuwe overlijdensgevallen bekend, bijna 200 minder dan een dag eerder. Het is het laagste aantal doden sinds 19 maart. Ook het aantal nieuwe besmettingen lijkt op zijn retour. Zondag kwamen er 4092 bij, ruim 600 minder dan in de voorgaande 24 uur.

Spanje

Het Spaanse dodental door het coronavirus is zondag met 619 gestegen tot een totaal van 16.972. Dat zei het ministerie van Volksgezondheid.

Met de stijging van het dagelijkse aantal doden is een driedaagse reeks van dalingen doorbroken.

Verenigd Koninkrijk

Het aantal sterfgevallen door coronabesmetting is in het Verenigd Koninkrijk de 10.000 gepasseerd. De autoriteiten maakten zondag bekend dat er nu 10.612 Britse patiënten zijn overleden ten gevolge van de virusinfectie. Dat zijn er 737 meer dan 24 uur eerder. Het aantal geregistreerde besmettingsgevallen liep met 5288 op tot 84.279.

Verenigde Staten

De Verenigde Staten meldden over de afgelopen 24 uur 1920 nieuwe sterfgevallen die verband houden met het coronavirus. Dat is bijna 200 minder dan een dag eerder, toen er met 2108 een recordaantal Amerikanen overleed aan de gevolgen van het longvirus.

De uitbraak van het coronavirus heeft inmiddels het leven geëist van ruim 20.000 Amerikanen. Daarmee is de VS het zwaarst getroffen land ter wereld.