Dit was het belangrijkste coronanieuws van woensdag 8 april

Beeld ANP

Aantal coronapatiënten op de ic voor het eerst afgenomen

Het aantal coronapatiënten dat op de intensive care ligt, is voor het eerst sinds de uitbraak van het coronavirus in Nederland afgenomen. Woensdag liggen er zestien mensen minder op de intensive care dan dinsdag. In totaal zijn er op woensdag 1408 ic-bedden bezet. Dinsdag waren het er 1424.

Aan versoepeling van de coronamaatregelen kan volgens Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) pas worden gedacht als het aantal Covid-19-patiënten op de intensive cares is afgenomen tot onder de duizend. De verwachting is dat dit de komende twee weken niet zal gebeuren.

Experts: er zijn nu genoeg ic-plekken om de piek te doorstaan

De piek op de intensive care door de toestroom van coronapatiënten wordt in de laatste week van april verwacht en lijkt, zoals het er nu uitziet, binnen de opgeschaalde capaciteit te blijven. Dat schrijven experts van het Outbreak Management Team in een in de nacht van dinsdag op woensdag gepubliceerd advies.

RIVM-directeur Jaap van Dissel meldde woensdagochtend aan de Tweede Kamer ook dat vóór 1 juni het aantal bezette plaatsen op de intensive care weer is gezakt onder de normale capaciteit. De piek ligt nu in de laatste week van april. De piek ligt nu in de laatste week van april.

RIVM: 147 sterfgevallen, 308 nieuwe ziekenhuisopnames

De afgelopen 24 uur zijn in Nederland 147 meldingen gedaan van mensen die zijn overleden aan Covid-19. Ook zijn er 308 nieuwe ziekenhuisopnames gemeld. Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) woensdag in de dagelijkse update.

Dinsdag meldde het RIVM dat er 234 mensen overleden waren en 292 ziekenhuisopnames. Een kanttekening daarbij: in het weekend worden minder sterfgevallen en opnames doorgegeven aan het RIVM, waardoor de op dinsdag naar buiten gebrachte cijfers enigszins vertekend kunnen zijn.

De ziekenhuisopnames en sterfgevallen hebben zich in de afgelopen dagen voorgedaan, maar zijn in de afgelopen 24 uur gerapporteerd.

RIVM: flinke daling nieuwe besmettingen onder zorgverleners

Het aantal nieuw geregistreerde coronabesmettingen onder zorgverleners daalt flink. Dat zei hoofd infectieziekten van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) Jaap van Dissel in de Tweede Kamer. Een grafiek laat zien dat het aantal nieuwe besmettingen bij zorgmedewerkers de laatste tijd sneller daalt dan in andere groepen, zoals besmettingen in instellingen of door mensen uit het buitenland. Minder besmettingen onder zorgpersoneel betekent ook goed nieuws voor de toch al overbelaste zorg.

Kamer: snel beschermingsmiddelen voor personeel buiten ziekenhuis

Alle zorgmedewerkers die buiten de ziekenhuizen werken, moeten op zo kort mogelijke termijn over voldoende materialen beschikken die bescherming bieden tegen besmetting met het coronavirus. De Tweede Kamer nam woensdag unaniem een PVV-motie aan die het kabinet vraagt dit te regelen.

De Kamer hamert al weken op de problemen door tekorten van onder meer mondkapjes, onder meer in de ziekenhuizen. Maar ook mensen die werken in de verpleeghuizen, wijkverpleging en huishoudelijke hulp hebben vaak te weinig middelen, waarschuwen verschillende brancheorganisaties. Zorgminister de Jonge zei in de Kamer dat ‘alles op alles wordt gezet’ om de spullen binnen te halen en ze eerlijk te verspreiden.

‘Coronapatiënt met milde klachten lijkt minder immuun te zijn’

Mensen die besmet zijn met het coronavirus en slechts milde klachten hebben, zijn misschien niet immuun als ze het virus daarna nog een keer tegenkomen. Dat blijkt uit eerste onderzoeken, meldde RIVM-expert Jaap van Dissel woensdag aan de Tweede Kamer.

Er lopen allerlei onderzoeken en tests naar de mate waarin mensen bestand worden tegen het virus als ze een keer besmet zijn geweest. Uit de eerste onderzoeken blijkt ‘dat we het idee hebben dat personen die slechts milde klachten hebben gehad, minder antistoffen opbouwen,’ zegt Van Dissel. Die antistoffen zorgen er juist voor dat iemand geen last krijgt van ziekte als diegene besmet raakt.

Het is dan maar de vraag of iemand die milde klachten heeft gehad wel genoeg antistoffen heeft om immuun en niet besmettelijk te zijn. Hoeveel antistoffen daarvoor nodig zijn, wordt nu onderzocht.

Minister Kaag: hulppakket van 15 miljard goed begin

‘Het EU-hulppakket van ruim 15 miljard euro om wereldwijd het coronavirus te bestrijden is een goed begin, maar als je kijkt naar de noden van landen als India is er nog veel meer nodig,’ zei Minister Sigrid Kaag (Ontwikkelingssamenwerking) na video-overleg met haar EU-collega’s.

Het geld wordt gestoken in versterking van zorgstelsels en het temperen van de sociaal-economische impact van de pandemie. De miljardeninjectie uit bestaande EU-fondsen moet vooral partnerlanden in Afrika weerbaarder maken tegen het virus. Ook voor Azië, Latijns-Amerika en de Caribische regio wordt geld vrijgemaakt. Van het geld gaat 0,8 miljard naar de westelijke Balkan en Turkije. Ook wordt veel geld uitgetrokken voor andere landen langs de rand van Europa.

Ook Brussel ziet heil in ‘corona-apps’

Net als de Nederlandse regering denkt ook de Europese Commissie dat het effectief is om mobiele apps in te zetten om mensen te waarschuwen als ze in contact zijn geweest met iemand die is besmet met het coronavirus. Daarmee zouden dan hun andere contacten kunnen worden getraceerd. Om wildgroei van allerlei applicaties tegen te gaan, is het wel zaak dit EU-breed te coördineren, zegt de commissie in een aanbeveling.

Zonder een de apps blijven de huidige strenge coronamaatregelen langer van kracht, een alternatief is er niet, zegt minister de Jonge. De Jonge kan zich ‘heel goed vinden’ in de voorwaarden die privacydeskundigen stellen aan de app. Maar de minister wil nog niet beloven dat het gebruik van de app niet verplicht wordt. ‘Het liefst’ houdt hij de app vrijwillig, maar die werkt alleen als minstens 60 procent van de Nederlanders meedoet. Blijven dat er minder, dan zou meer drang of dwang toch nodig kunnen zijn, denkt De Jonge.

Bijna 65.000 bedrijven hebben loonkosten-aanvraag ingediend

Sinds maandag hebben al bijna 65.000 bedrijven een aanvraag ingediend voor de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Die regeling steunt bedrijven die door de coronacrisis omzetverlies lijden.

Ruim 750.000 coronagevallen vastgesteld in Europa

In Europa is bij meer dan 750.000 mensen vastgesteld dat ze besmet zijn met het coronavirus. Het gaat om meer dan de helft van alle coronagevallen die wereldwijd aan het licht zijn gekomen, meldt persbureau AFP op basis van cijfers uit officiële bronnen.

Reizigers van buiten de EU moet tot 15 mei de toegang tot Europa worden ontzegd tenzij hun reis essentieel is, stelt de Europese Commissie voor. Omdat de coronacrisis nog niet onder controle is, wil Brussel het inreisverbod met een maand verlengen. Nederland sloot zijn grenzen voor burgers van buiten EU op 19 maart voor dertig dagen.

Het coronanieuws wereldwijd

België

Het aantal coronapatiënten in Belgische ziekenhuizen is voor het eerst gedaald sinds de uitbraak van het virus. Er liggen nog 5688 mensen in het hospitaal, 324 minder dan een etmaal eerder, maakten de gezondheidsautoriteiten woensdag bekend.

Het aantal mensen op de intensive care steeg met zes naar 1276 en het aantal mensen dat wordt beademd nam met negen toe tot 1008. In België werden de afgelopen 24 uur 205 nieuwe sterfgevallen als gevolg van het coronavirus gemeld. Het totaal aantal doden komt daarmee op 2240.

China

In China zijn 62 nieuwe besmettingen met het coronavirus gemeld door de Nationale Gezondheidscommissie. Dinsdag kwamen er nog 32 nieuwe coronapatiënten bij. Het aantal coronabesmettingen neemt in het land weer gestaag toe, nadat er eerder volgens de overheid geen nieuwe binnenlandse besmettingen meer waren bijgekomen. In het land zijn inmiddels 82.718 mensen besmet geraakt met het virus, 3335 personen zijn aan de gevolgen ervan overleden. Volgens critici zijn de cijfers in werkelijkheid hoger, omdat de Chinese overheid niet alle gevallen zou bekendmaken.

Duitsland

In Duitsland zijn inmiddels meer dan 2000 mensen gestorven aan de gevolgen van het coronavirus. Dat meldde het Duitse persbureau DPA op basis van informatie van de deelstaten. Aan het eind van woensdagmiddag telden die bij elkaar 2007 fatale aflopen. Dat was dinsdag rond hetzelfde tijdstip 1747. Het aantal vastgestelde infecties steeg van 101.700 naar 107.700.

Rusland

Rusland heeft voor de tweede dag op rij melding gemaakt van meer dan 1000 nieuwe coronagevallen. In totaal is nu bij 8672 mensen officieel vastgesteld dat ze besmet zijn met het virus, bericht The Moscow Times. Dat zijn er 1175 meer dan een dag eerder. Het gaat om de grootste toename tot dusver van het aantal coronagevallen dat in een etmaal is vastgesteld. De Russische autoriteiten hadden maandag nog 1154 nieuwe besmettingen gemeld. Het dodental staat inmiddels op 63.

Spanje

Het aantal doden door het coronavirus in Spanje is woensdag verder gestegen. In de afgelopen 24 uur overleden 757 mensen tot een totaal van 14.555, zei het ministerie van Gezondheid. De dagelijkse toename van het dodental vertraagde wel enigszins. Als percentage van het totale dodental was dit woensdag 5,5 procent, vergeleken met 5,7 procent de dag ervoor. Het aantal bevestigde besmettingsgevallen in het land steeg tot 146.690 van 140.510 op dinsdag, aldus het ministerie.

Verenigd Koninkrijk

Het aantal doden door het coronavirus in het Verenigd Koninkrijk is met 938 gestegen naar 7.097. Het Britse ministerie van Volksgezondheid liet dat woensdag weten. Het is de grootste stijging tot nu toe. Van de ruim 232.000 mensen die werden getest, is bij meer dan 60.000 het virus vastgesteld.

Verenigde Staten

In de Verenigde Staten zijn in de afgelopen 24 uur bijna 2000 mensen overleden aan het coronavirus. Dat blijkt uit cijfers van de Johns Hopkins University. In geen enkel ander land stierven binnen een etmaal zoveel mensen aan de gevolgen van het longvirus: 1939. Het Amerikaanse dodental nu 12.722. Het aantal besmettingen in de VS nam ook fors toe en bedraagt nu 396.223. Dat zijn er bijna 30.000 meer dan een dag geleden.

De staat New York telt de meeste coronabesmettingen ter wereld. De staat heeft woensdag 149.316 besmettingen geregistreerd. Spanje heeft er 146.690 geteld. Daarna volgt Italië met 139.422 vastgestelde gevallen.