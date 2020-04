Dit was het belangrijkste coronanieuws van maandag 27 april

Luchtfoto van een ongewoon rustige Dam tijdens Koningsdag. Beeld ANP

RIVM: 43 nieuwe sterfgevallen en 65 nieuwe ziekenhuisopnames

De afgelopen 24 uur zijn in Nederland 43 meldingen gedaan van sterfgevallen door Covid-19. Daarnaast zijn er 65 nieuwe coronagerelateerde ziekenhuisopnames gemeld. Dat zijn minder sterfgevallen dan zondag en ook minder ziekenhuisopnames.

Opnieuw afname aantal coronapatiënten op de ic’s

Er liggen op dit moment 905 coronapatiënten op de intensive care. Dat zijn er 29 minder dan de dag ervoor. Dat blijkt uit gegevens van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Verder liggen er nog 367 niet-corona-patiënten op de ic.

Voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg Ernst Kuipers: “We zien een geleidelijke verdere afname van het aantal COVID- patiënten op de IC. De drukte wisselt per ziekenhuis en per regio. We stimuleren dat regio’s waar het drukker is, patiënten kunnen overplaatsen voor een evenredige landelijke verdeling.”

België

De afgelopen 24 uur zijn 127 nieuwe coronapatiënten in de Belgische ziekenhuizen opgenomen terwijl 93 personen naar huis mochten. Het is voor het eerst in België dat het aantal ziekenhuisopnames fors onder de 200 is gezakt. Volgens viroloog Steven Van Gucht is de epidemie “stilletjes aan beter onder controle,” zei hij op de dagelijkse persconferentie over de stand van zaken in het land.

In het afgelopen etmaal overleden 113 personen aan de gevolgen van het longvirus. De ziekenhuizen meldden 60 overlijdens, de verpleeghuizen 53. Het totale aantal sterfgevallen komt daarmee op 7207.

Duitsland

Het dodental door het coronavirus in Duitsland is opgelopen naar 5750. Het Robert Koch-Institut, de Duitse tegenhanger van het RIVM, meldde maandagochtend 110 nieuwe sterfgevallen. Het aantal besmettingen nam toe met 1018 tot 155.193 gevallen.

Het aantal besmettingen daalt al een aantal dagen in het land. Zondag werden nog 1737 nieuwe coronagevallen gemeld, zaterdag waren dat er 2055. Vrijdag werden 2337 mensen positief getest op het nieuwe coronavirus.

Noorwegen

Ook basisscholen in Noorwegen hebben maandag de deuren weer geopend voor veel leerlingen. Kinderen van ongeveer zes tot tien jaar kunnen na zes weken vanuit huis te hebben geleerd weer plaatsnemen in de schoolbankjes, al zijn nog niet alle ouders er gerust op.

In Noorwegen worden stapsgewijs maatregelen afgebouwd die zijn ingesteld vanwege de coronacrisis. Zo gingen vorige week ook kinderdagverblijven weer open. Op basisscholen geldt voorlopig wel de regel dat groepen niet mogen bestaan uit meer dan vijftien leerlingen.

Italië

Italië heeft het laagste aantal nieuwe coronabesmettingen in zeven weken geteld. Het gaat om 1739 gevallen het laatste etmaal, tegen 2324 een dag eerder.

Daarmee steeg het totaal aantal geregistreerde infecties naar net geen 200.000, aldus de autoriteiten. Ruim een derde van de geïnfecteerden herstelde van de ziekte. Het totaal aantal doden staat inmiddels op bijna 27.000.

Rusland

Het coronavirus blijft in Rusland om zich heen grijpen. De Russische autoriteiten melden dat inmiddels bij 87.147 mensen is vastgesteld dat ze het virus hebben. Dat betekent dat Rusland nu meer besmettingen heeft gemeld dan China, waar het virus opdook.

Het aantal vastgestelde coronabesmettingen in Rusland is de afgelopen maand explosief gestegen. De autoriteiten melden maandag dat het afgelopen etmaal bij nog eens 6198 mensen is vastgesteld dat ze het virus hebben.

Verenigde Staten

Het Witte Huis heeft de dagelijkse persbijeenkomsten over het coronavirus onderbroken. Het is de bedoeling dat de briefings later deze week worden hervat, nu de focus verschuift naar een heropening van de economie. Dat maakte een woordvoerder bekend.

De stap komt na een paar tumultueuze dagen door een uitlating van president Donald Trump op zo’n coronabriefing vorige week. Hij vroeg zich toen af of het injecteren van desinfecterende middelen mogelijk zou kunnen helpen tegen het coronavirus. Na felle kritiek van artsen, experts en fabrikanten zei hij dat de opmerking sarcastisch was bedoeld.

China

Veel jongeren in twee belangrijke Chinese steden konden maandag na ruim drie maanden weer naar school. In het land worden steeds meer beperkingen versoepeld die zijn ingesteld om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

De tienduizenden scholieren in Peking en Shanghai krijgen wel te maken met extra controles. Zo wordt hun temperatuur gemeten bij de schoolpoorten. Ook moeten leerlingen een groene code hebben op een app die hun besmettingsrisico berekent.

Nieuw-Zeeland

Nieuw-Zeeland zegt het coronavirus te hebben uitgeroeid, nu nog slechts enkele besmettingen worden gemeld. Premier Jacinda Arden kondigde daarom een versoepeling van de coronamaatregelen aan. Vanaf morgen mogen ongeveer een miljoen mensen weer naar hun werk, gaat een deel van de winkels open en mogen restaurants weer open, mits ze zich aan voorzorgsmaatregelen houden.

Australië

Meer dan twee miljoen Australiërs hebben de nieuwe corona-app van hun overheid gedownload. Minister van Volksgezondheid Greg Hunt noemde dat ‘buitengewoon’, aangezien de app ‘COVIDSafe’ pas sinds zondag beschikbaar is.

Het programma volgt via bluetooth bij welke andere gebruikers iemand in de buurt is geweest. Dat moet het eenvoudiger maken om mensen te waarschuwen die contact hebben gehad met personen die besmet raken met het coronavirus.