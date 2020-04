Dit was het belangrijkste coronanieuws van donderdag 9 april

Een waarschuwingsbordje voor het coronavirus op Schiphol. Beeld ANP

Laatste cijfers RIVM

De afgelopen 24 uur zijn in Nederland 148 meldingen gedaan van mensen die zijn overleden aan Covid-19. Er zijn 237 nieuwe ziekenhuisopnames gemeld van mensen die zijn besmet met het coronavirus.

Iets meer coronapatiënten op intensive care

Het aantal coronapatiënten op de intensive care is iets gestegen. In totaal liggen nu 1417 mensen op een ic. Woensdag waren dat er 1408. Woensdag was het aantal ic-patiënten juist gedaald ten opzichte van dinsdag. Het was de eerste daling sinds de uitbraak van het coronavirus.

EU-ministers eens over steunpakket van 540 miljard euro

De EU-ministers van Financiën zijn het eens geworden over een steunpakket van 540 miljard euro om de economische klappen van de coronacrisis in de EU te beperken. Het pakket kwam volgens EU-bronnen tot stand na stevige onderhandelingen tussen de hoofdrolspelers Italië, Nederland, Spanje, Frankrijk en Duitsland. Het akkoord wordt ter goedkeuring aan de EU-leiders voorgelegd.

Rutte: ‘Oude leven na 28 april niet terug, 1,5 meter blijft nog’

De kans is ‘nul’ dat we in Nederland na 28 april meteen het oude leven weer terug hebben. Vooral de 1,5 meter afstand die mensen onderling moeten bewaren zal nog een tijd langer gaan duren. Dat zei premier Mark Rutte donderdag na het kabinetsberaad.

Rutte ziet graag dat alle sectoren in de maatschappij gaan nadenken over hoe ze zich het beste kunnen richten op de 1,5 metereconomie, omdat dit voorlopig ‘het nieuwe normaal’ wordt.

Maatregelen gemeente Amsterdam

Komend paasweekend geldt opnieuw een vaarverbod voor de pleziervaart in de Amsterdamse grachtengordel. Vanaf vrijdag 10 april tot maandag 13 april is spelevaren niet toegestaan in de grachten en in het Wallengebied, sluizen en bruggen in de hele regio gaan alleen open voor de beroepsvaart. Varen op het open water van het IJ of de Amstel, vanaf de Torontobrug, is wel mogelijk.

Net als vorig weekend worden ook de stadsparken weer streng in de gaten gehouden, vanwege de te verwachten drukte in verband met het mooie weer. Zo zijn onder meer de zij-ingangen van het Vondelpark gesloten om de bezoekersstroom in de hand te kunnen houden.

Miljoen werkloze Amerikanen

Ruim 6,6 miljoen Amerikanen vroegen de afgelopen week een werkloosheidsuitkering aan omdat ze door de coronacrisis hun baan hebben verloren. Daarmee lag het aantal eerste aanvragen voor een uitkering iets onder het recordaantal van bijna 6,9 miljoen verzoeken een week eerder. Dat cijfer werd naar boven bijgesteld. Economen hielden voor deze week rekening met 5,5 miljoen nieuwe verzoeken.

Leerlingen spoorloos

Rond de 5200 leerlingen zijn door de coronacrisis onvindbaar en per school zitten er gemiddeld 14 kwetsbare leerlingen thuis. Hoe langer de crisis aanhoudt hoe meer de druk op vooral het speciaal onderwijs toeneemt om passende opvang voor deze leerlingen te vinden, concludeert Wim Ludeke, voorzitter van het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs (LESCO).

Gemeenten sluiten populaire locaties

Heel veel populaire uitstapjes tijdens de paasdagen zijn dit jaar niet mogelijk. Vanwege de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus sluiten burgemeesters in het hele land bestemmingen af die gewoonlijk veel mensen trekken. Soms gelden de afsluitingen alleen voor motorrijders en wielrenners, die in het vorige, zonnige weekend in te grote groepen door het land reden.

Kabinet wil terugkeerder uit coronagebied 2 weken in quarantaine

Nederlanders die terugkeren uit gebieden waar ze groot risico hebben gelopen op het coronavirus, wordt ‘dringend’ aangeraden twee weken thuis in quarantaine te gaan. Al kan het kabinet dat niet verplichten, zei minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur).

Ook cameratoezicht op Zaandammerplein

Het Zaandammerplein in West krijgt cameratoezicht om ervoor te zorgen dat jongeren de afstandsregels niet langer schenden. Het plein is daarmee de vierde locatie in Amsterdam waar vanwege de coronamaatregelen cameratoezicht is ingesteld.

Het coronavirus wereldwijd

Het aantal mensen dat wereldwijd besmet is met het nieuwe coronavirus is gestegen tot boven de 1,5 miljoen. Dat meldt persbureau AFP op basis van een eigen telling van officiële cijfers. Het dodental staat op zeker 87.000.

De meeste besmettingen zijn gemeld in de Verenigde Staten, Spanje en Italië. In die landen zijn ook de meeste doden gevallen. In 192 landen zijn besmettingen gemeld.

België

In België zijn het afgelopen etmaal 283 mensen overleden door het coronavirus, het hoogste aantal in een dag sinds de uitbraak van de epidemie. In totaal zijn tot nu toe 2523 sterfgevallen te betreuren.

Het aantal coronapatiënten in Belgische ziekenhuizen daalde voor de tweede dag op rij, naar 5590. Er waren de afgelopen 24 uur 459 nieuwe opnames, terwijl 483 patiënten het ziekenhuis mochten verlaten.

Duitsland

De Duitse minister van Volksgezondheid Jens Spahn denkt dat een voorzichtige vermindering van de coronamaatregelen mogelijk is na Pasen. Duitsland heeft de afgelopen dagen kleine successen geboekt in het tegengaan van verdere verspreiding.

Frankrijk

Voor het eerst sinds de uitbraak van het coronavirus in Frankrijk liggen er minder mensen op de intensive care dan de voorgaande dag. Op de ic’s liggen nu 7066 patiënten. Woensdag waren dat er 7148.

In totaal liggen er 30.767 mensen in ziekenhuizen als gevolg van de longaandoening die het virus veroorzaakt. Het dodental is donderdag verder gestegen, van 10.869 naar 12.210.

Italië

Italië verlengt de lockdown morgen met vijftien dagen, meldt de Italiaanse krant La Stampa op basis van ingewijden. Aanvankelijk zou de lockdown tot 13 april gelden, maar wetenschappers zeggen dat de situatie nog niet goed genoeg is.

Premier Giuseppe Conte overlegt vandaag met specialisten over de verlenging. Volgens de krant staat al vast dat de periode waarin Italianen zoveel mogelijk binnen moeten blijven, wordt verlengd.

Rusland

Rusland heeft voor de derde dag op rij een recordtoename van nieuwe besmettingen met het coronavirus gemeld. De afgelopen 24 uur is bij 1459 mensen het longvirus vastgesteld. Het dodental in Rusland is met dertien gestegen tot 76.

Het aantal Russische besmettingen staat op 10.131. De afgelopen dagen is het aantal besmettingen flink opgelopen, ondanks de strenge maatregelen die president Vladimir Poetin heeft afgekondigd.

Verenigd Koninkrijk

De uitbraak van het coronavirus heeft in het Verenigd Koninkrijk aan bijna 8000 mensen het leven gekost. Het dodental steeg in een dag tijd met 881 naar 7978, maakte minister Dominic Raab van Buitenlandse Zaken bekend. De minister stelde dat nu ruim 65.000 mensen in zijn land positief hebben getest op het virus.

Verenigde Staten

Zeker 14.696 mensen zijn in de Verenigde Staten overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Het dodental steeg in een dag tijd met 1942.

De VS behoort wereldwijd tot de landen die het zwaarst zijn getroffen door de pandemie. Bij ruim 427.000 mensen is vastgesteld dat ze besmet zijn met het virus, meldt het CDC. Dat is een stijging van ruim 32.000.