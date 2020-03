Dit was het belangrijkste coronanieuws van dinsdag 17 maart

Beeld ANP

Wall Street toont herstel

De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met relatief stevige winsten gesloten, na de zwaarste koersverliezen sinds de grote beurscrash van 1987 op maandag. Beleggers op Wall Street blijven in de ban van het nieuwe coronavirus en de maatregelen van overheden om de crisis te lijf te gaan. De winsten kwamen niet vanzelf. De leidende Dow-Jonesindex zakte gedurende de sessie voor het eerst sinds 2017 kortstondig onder de grens van de 20.000 punten.

Premier Rutte: Nederland gaat niet in lockdow

Nederland gaat niet zoals België en Frankrijk in ‘lockdown’. De EU-leiders hebben tijdens hun videoconferentie over maatregelen in verband met het coronavirus wel afgesproken dat alle lidstaten ‘minimaal op oranje’ gaan, maar elk land beslist zelf of het het maatschappelijk leven tijdelijk helemaal platlegt. Nederland kiest daar nu niet voor, herhaalde premier Mark Rutte dinsdagavond.

Applaus in Amsterdam voor de helden in de zorg

Op dinsdagavond om stipt 20.00 uur werd er door heel Nederland minuten lang massaal geapplaudisseerd. Het was een gebaar om Nederlandse zorgmedewerkers een hart onder de riem te steken in het gevecht tegen het coronavirus. Zie hier een aantal fragmenten.

Ministerie: alle vakantiereizen tot 6 april afgeraden

Het ministerie van Buitenlandse Zaken raadt alle vakantiereizen naar het buitenland tot 6 april af. Alleen als het strikt noodzakelijk is, moeten Nederlanders volgens het nieuwe advies nog buiten de grenzen reizen.

Schengenzone op slot voor niet EU-inwoners

Reizigers van buiten de EU worden tijdelijk niet meer in Nederland en de 25 andere landen in de Schengenzone toegelaten, tenzij hun trip essentieel is. Dat hebben de EU-leiders na een videoconferentie over de bestrijding van het coronavirus besloten.

België in ‘lockdown’ vanaf woensdagmiddag

België zal vanaf woensdag tot en met 5 april een ‘lockdown’ instellen die de bewegingsvrijheid van mensen zal beperken om de verspreiding van het coronavirus in te dammen, meldde de Belgische televisie RTBF.

Frankrijk meldt 27 meer doden door coronavirus tot 175

De Franse gezondheidsautoriteiten meldden dinsdag 27 nieuwe sterfgevallen als gevolg van het coronavirus, tot een totaal van 175, of een stijging van ongeveer 18 procent.

Kabinet steekt vele miljarden in noodpakket om coronacrisis te bestrijden

Het kabinet steekt ‘vele miljarden’ in een noodpakket om banen te behouden en de schade van de coronacrisis aan de economie te beperken. Het gaat om een combinatie van steunmaatregelen waardoor medewerkers doorbetaald kunnen worden en bedrijven op de been blijven.

Dodental Italië door coronavirus boven de 2500

Het aantal doden in Italië door het nieuwe coronavirus is tot boven de 2500 gestegen. Het burgerbeschermingsagentschap meldde dat er de afgelopen 24 uur 345 mensen waren overleden en dat de teller nu op 2503 staat.

Drinkwaterbedrijven stoppen afsluitingen om virus

Drinkwaterbedrijven gaan geen mensen meer van drinkwater afsluiten. Dit geldt zolang de sociale onthouding wegens het coronavirus van kracht is. Dat meldt de vereniging voor schuldhulpverlening NVVK. Een woordvoerder van Vewin, waarin drinkwaterbedrijven zijn verenigd, bevestigt dat.

13 nieuwe besmettingen in regio Amsterdam

In de regio Amsterdam zijn er dinsdag 13 nieuwe besmettingen bijgekomen. Het aantal positief geteste mensen in de regio komt daarmee op 103. Van de 13 nieuwe patiënten liggen er 2 in het ziekenhuis.

NS schrapt komende weken fors deel treinen

NS schrapt vanaf zaterdag een groot deel van de treinen. Dan gaat een basisdienstregeling in. Vanwege alle maatregelen rond het coronavirus zijn de treinen grotendeels leeg, bovendien hebben veel medewerkers zich ziek gemeld.

Weekomzet supermarkten door hamsteren op één na hoogste ooit

Nederlandse consumenten die vanwege het coronavirus zaken als zeep, toiletpapier en houdbaar voedsel insloegen, hebben voor een forse omzetstijging gezorgd voor de supermarkten. Volgens onderzoeksbureau Nielsen werd er vorige week voor 998 miljoen euro uitgegeven in de supermarkten. Alleen in de kerstweek van 2017 gaven Nederlandse consumenten in één week meer uit. De omzet lag een derde hoger dan in dezelfde week vorig jaar.

Bijleveld: Defensie bereidt zich voor op hulp bij corona

Defensie bereidt zich voor op het helpen van de Nederlandse bevolking in de strijd tegen het coronavirus. Dat zegt minister Ank Bijleveld (Defensie). “Gelukkig is de militaire inzet nog niet nodig geweest, maar als het moet ondersteunen we waar dat mogelijk is,” zei de minister.

Voedselbanken vragen Kamer om 9 miljoen voor klanten

Voedselbanken Nederland heeft de Tweede Kamer opgeroepen 9 miljoen euro vrij te maken voor klanten die in de knel dreigen te komen door het coronacrisis. Zeker zes voedselbanken en twee distributiecentra zijn tijdelijk gesloten vanwege het coronavirus, omdat de veelal oudere vrijwilligers tot de risicogroep behoren. Ook veel klanten behoren daartoe.

IOC: Spelen gaan door, kwalificaties aanpassen

Het Internationaal Olympisch Comité gaat ervan uit dat de Olympische Spelen in Tokio komende zomer gewoon doorgaan. Dat meldt het IOC na een telefonisch onderhoud met vertegenwoordigers van alle betrokken internationale sportbonden.

Uefa verplaatst EK voetbal naar 2021

Er gaat een streep door het EK voetbal. Het toernooi wordt vanwege de coronacrisis verplaatst naar de zomer van 2021. Daardoor kunnen de competities, onder meer de eredivisie en de Champions League, deze zomer worden afgerond.

GGD: ‘Alleen nog corona-test als ziekenhuisopname dreigt’

Huisartsen hebben nieuwe instructies gekregen voor patiënten met luchtwegklachten die kunnen duiden op besmetting met het nieuwe coronavirus. Alleen mensen die er zo ernstig aan toe zijn dat een ziekenhuisopname dreigt, worden nog getest.

WHO dringt in Europa aan op ‘de meest drastische maatregelen’

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft erop aangedrongen dat in heel Europa ‘de meest drastische maatregelen’ worden genomen om de verspreiding van het nieuwe coronavirus in te dammen. “Elk land, zonder uitzondering, moet de meest drastische maatregelen nemen om de dreiging van het virus af te remmen,” zei Hans Kluge, de regiodirecteur Europa van de VN-organisatie.

Scholen gaan open om laatstejaars schoolexamens te laten maken

Leerlingen die in het laatste jaar van hun middelbare school zitten, kunnen toch naar school om hun schoolexamens te maken. Zieke leerlingen of scholieren die in quarantaine zitten, mogen niet naar school komen.

292 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld, 19 nieuwe doden

Het RIVM meldt dat het aantal sterfgevallen door het nieuwe coronavirus in Nederland dinsdag is gestegen naar 43. Maandag stond het dodental nog op 24. Het totale aantal mensen bij wie het virus is vastgesteld, is met 292 omhoog gegaan naar een totaal van 1705. Maandag stond dit aantal nog op 1413.

Oostenrijk zet gehele regio in quarantaine

Oostenrijk heeft een complete regio onder quarantaine gezet vanwege de uitbraak van het nieuwe coronavirus. Het gaat om de Voralberger Arlbergregio.

Tienduizenden rij- en theorie-examens geschrapt

Duizenden Nederlanders kunnen voorlopig geen rijbewijs halen vanwege het coronavirus. In totaal zijn al meer dan 80.000 theorie- en praktijkexamens, tussentijdse toetsen en rijtesten geschrapt, evenals cursussen voor drankrijders en ‘verkeershufters’, meldt het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR).

Alleen zwaarste verdachten worden opgepakt

Buiten heterdaad gaat de politie verdachten van lichte strafbare feiten tijdelijk niet meer oppakken. Vanwege de beperkte capaciteit door de coronacrisis beperken Openbaar Ministerie en politie zich tot zware zaken, waarbij bijvoorbeeld sprake is van geweld, kwetsbare slachtoffers en zeden.

‘Aantal patiënten Brabantse ziekenhuizen stijgt hard’

Het aantal patiënten dat in Brabant vanwege het coronavirus op de intensive care ligt, is in een dag bijna verdubbeld. Maandag ging het nog om 30 patiënten, dinsdag zijn dat er 55.

Italië ziet hoogtepunt virusbesmettingen naderen

Veel Italiaanse deskundigen zien het hoogtepunt van de uitbraak van het nieuwe coronavirus in hun land naderen. Het aantal besmettingen zal daarna minder snel gaan stijgen, aldus de bestrijdingscoördinator voor de zwaar getroffen regio Lombardije, Giulio Gallera. “’Wij verwachten dat in de aanloop naar zondag blijkt dat de toename van patiënten minder snel gaat.”

Fransen mogen alleen nog met formulier de deur uit

Wie in Frankrijk de deur uit gaat, is verplicht een formulier mee te nemen, waarop hijzelf heeft aangegeven waarom hij van huis gaat. De regering heeft bepaald dat iedereen uitsluitend de straat op mag als dat echt nodig is. Het formulier kan worden gedownload op de site van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Wie het formulier niet thuis kan printen, moet een zelf geschreven verklaring op zak hebben.

Maatregelen tegen hamsteren medicijnen

Mensen die medicijnen gebruiken, kunnen de gebruikelijke hoeveelheden meekrijgen, maar ze mogen niet extra bijbestellen. Apotheken, drogisterijen, groothandels en de overheid hebben afspraken gemaakt om te voorkomen dat mensen aan het hamsteren slaan. Ook de verkoop van paracetamol wordt aan banden gelegd, zodat het voor iedereen beschikbaar blijft.

Turkije haalt burgers terug uit Nederland en andere landen

Turkije gaat ruim 3600 Turkse burgers terughalen uit negen Europese landen, waaronder Nederland. “Zij worden voor middernacht dinsdag teruggebracht met 34 chartervluchten van Turkish Airlines,” zegt minister Mevlut Cavusoglu van Buitenlandse Zaken volgens persbureau Anadolu.

Burgemeester Halsema: ‘Hamster niet en pak de fiets’

De manier waarop Amsterdammers omgaan met de coronacrisis is ‘ontzagwekkend en ontroerend’, zegt burgemeester Femke Halsema. Zo is handhaving van de eerste beperkende maatregelen voor de horeca nog nauwelijks nodig geweest.

In China in een dag nog slechts één persoon besmet met coronavirus

In China is in een tijdperk van 24 uur slechts één persoon besmet geraakt met het nieuwe coronavirus. Het gaat om een patiënt in de stad Wuhan. In de Volksrepubliek zijn weliswaar nog 21 gevallen van het virus vastgesteld, maar die mensen hadden het buiten China opgelopen, berichtten de gezondheidsautoriteiten dinsdag.

Duizenden oud-zorgmedewerkers willen bijspringen in de overbelaste zorg

Overal in het land melden zich oud-zorgmedewerkers om bij te springen in de overbelaste zorg. Volgens RegioPlus, dat de komende periode de match tussen verpleegkundigen en instellingen tot stand brengt, gaat het inmiddels al om meer dan 4000 zorgmedewerkers en verpleegkundigen die tijdelijk weer aan de slag willen in hun oude baan.

Circa 7 miljoen kijkers voor toespraak premier Rutte

In totaal hebben maandag ongeveer 7 miljoen mensen naar de tv-toespraak van premier Rutte gekeken. 5,4 miljoen mensen keken via NPO1 en 1,2 miljoen mensen via RTL4. SBS6 had een kleine 450.000 kijkers. Rutte sprak het volk toe over de verspreiding van het coronavirus en de noodzakelijke maatregelen daartegen.