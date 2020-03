Dit was het belangrijkste coronanieuws van 16 maart

Beeld ANP

Premier Rutte: Maatregelen tegen coronavirus ongekend voor een land in vredestijd

De maatregelen tegen het coronavirus zijn ongekend voor een land in vredestijd. Dat zei premier Rutte tijdens een toespraak live uit het Torentje. Volgens de premier zal een groot deel van de bevolking besmet raken.

11 nieuwe besmettingen in regio Amsterdam

In de regio Amsterdam-Amstelland zijn maandag 11 mensen positief getest op het coronavirus. Het totaal aantal mensen dat positief getest is komt daarmee op 90. Van de 11 nieuwe patiënten zijn er 3 in het ziekenhuis opgenomen.

Frankrijk gaat 15 dagen in ‘lockdown’

Frankrijk gaat vanaf dinsdagmiddag de grenzen sluiten, zo heeft president Macron aangekondigd in een speech. Ook de buitengrenzen van de Schengenzone zal het land sluiten.

Miljardeninjectie economie EU om coronavirus

De ministers van Financiën van de eurozone zijn maatregelen overeengekomen waarmee de economie dit jaar ter waarde van 1 procent van het gezamenlijk inkomen wordt gestimuleerd. Dat staat gelijk aan circa 180 miljard euro.

Internet kan coronadrukte nog goed verwerken

De mobiele netwerken en internet worden zwaar belast doordat we massaal thuiswerken, lessen volgen of netflixen. Hoewel dat soms tot vertraging of gemiste verbindingen leidt, is er geen reden tot paniek. “We kunnen het nog goed aan.”

Amerikaanse beurs S&P 500 keldert 11,6 procent, grootste dagverlies ooit

De aandelenbeurzen in New York hebben maandag zware verliezen geleden na de stevige stijging tijdens de vorige handelsdag vrijdag. De brede S&P 500 sloot 11,6 procent lager op 2397,38 punten, de grootste daling in de geschiedenis van de beursgraadmeter. De leidende Dow-Jonesindex verloor 12,9 procent tot 20.188,52. Dat betekende een grotere percentuele daling dan tijdens de beurscrash in 1929. Alleen op Black Monday in 1987 deed de Dow het slechter.

Kabinet, bonden en bedrijven eens over contouren steunpakket

Kabinet, werkgevers en vakbonden zijn het ‘in grote lijnen’ eens over een groot steunpakket voor bedrijven en zelfstandigen die hard worden geraakt door de coronacrisis. Dat zei voorzitter Hans de Boer van VNO-NCW na afloop van een gesprek met FNV en de meest betrokken ministers.

Kabinet staat coffeeshops toe om wiet en hasj via loket te verkopen

Coffeeshops mogen per direct wiet en hasj verkopen aan een afhaalloket. Ze moeten dat wel logistiek kunnen regelen en ook alle hygiënemaatregelen in acht nemen die zijn getroffen vanwege het coronavirus. Zo mogen er niet te veel klanten tegelijk zijn en ze moeten voldoende afstand van elkaar houden.

Voor bijna 390.000 mensen werktijdverkorting aangevraagd

Ruim 27.000 bedrijven hebben voor bijna 390.000 personeelsleden werktijdverkorting aangevraagd. Dat blijkt maandag uit de laatste cijfers van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

RIVM: kinderen mogen met vriendjes spelen

Nu de kinderen allemaal vrij zijn van school vanwege het coronavirus, vragen veel ouders zich af of ze nog wel met vriendjes mogen spelen. Volgens een woordvoerder van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) mag dat. “Kinderen kunnen gewoon met elkaar spelen. Zo lang je maar niet gelijk met dertig mensen bij elkaar komt. Blijf je gezonde verstand gebruiken.”

Brussel: sluit toegang tot Schengengebied dertig dagen af

Europa moet minstens een maand lang geen reizigers van buiten de EU naar de 26 landen in de Schengenzone toestaan, tenzij hun trip essentieel is. De Europese Commissie stelt dat voor in de strijd tegen het coronavirus. De EU-regeringsleiders zullen het verbod dinsdag in een videoconferentie naar verwachting goedkeuren, zei voorzitter Ursula von der Leyen op een persconferentie.

Ook Broekers-Knol moet thuis te werken

Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Justitie en Veiligheid) moet twee weken thuis werken. Ze is mogelijk in contact geweest met iemand die besmet is met het coronavirus.

Viering Koningsdag in Maasstricht gaat niet door

De gemeente Maastricht en de provincie Limburg hebben besloten dat Koningsdag op 27 april in Maastricht niet doorgaat. Dat laat de gemeente in een persbericht weten. Reden is de impact van de maatregelen om het coronavirus te bestrijden.

Bruins: komende dagen waarschijnlijk geen nieuwe maatregelen

De komende dagen worden naar verwachting geen nieuwe maatregelen genomen om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Het kabinet bekijkt de situatie per dag, zei minister Bruno Bruins (Medische Zorg) maandag na afloop van het crisisberaad.

Nieuwe besmettingen

Sinds gisteren meldt het RIVM 278 nieuwe patiënten. In totaal zijn er 1413 positief geteste personen. Het werkelijke aantal ligt waarschijnlijk hoger, omdat niet iedereen wordt getest. In totaal zijn er in Nederland nu 24 mensen gestorven aan de ziekte. 205 patiënten zijn opgenomen (geweest) in een ziekenhuis.

Waarom het wachten met inzetten van zwaardere maatregelen zinvol is

Het kabinet heeft zondag besloten tot zware maatregelen: scholen, kinderdagverblijven en de horeca zijn dicht. Dat is zinvol om de besmettingspiek af te vlakken, maar niet per se voor de immuniteit van de bevolking.

Luchtvaart schrapt vluchten

Luchtvaartmaatschappijen gaan vanwege de coronacrisis de komende dagen massaal vluchten schrappen om zo veel mogelijk kosten te besparen. Maar nu al is duidelijk dat het niet voldoende is. ‘Er is geen garantie dat luchtvaartmaatschappijen een langdurige reisstop kunnen overleven.’

OLVG komt met app om te checken op corona

Het OLVG lanceert een app om Amsterdammers online hulp te bieden bij het volgen en beoordelen van klachten die mogelijk wijzen op het coronavirus.

Dagelijks vraagt de app om een aantal vragen te beantwoorden over de symptomen keelpijn, neusverkoudheid, kortademigheid, temperatuur (koorts) en hoesten. Een medisch team beoordeelt, ondersteund door technologie in de app, welke zorg nodig is. (link naar stuk Malika als dat online staat)

Helft van bloemen op de veiling vernietigd

Op de bloemenveiling van Aalsmeer is maandag bijna de helft van de bloemen vernietigd, omdat er geen kopers voor waren. De sierteeltsector luidt de noodklok.

Zorgverleners bieden hulp

Steeds meer mensen met een zorgachtergrond bieden aan om te helpen de coronacrisis het hoofd te bieden. Beroepsorganisatie voor verpleegkundigen en verzorgenden NU’91 is een coördinatiepunt begonnen om vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Al ruim 3000 mensen hebben zich aangemeld.

Rechtbanken sluiten, nog onduidelijk welke ‘urgente’ zaken doorgaan

Rechtbanken en gerechtshoven gaan vanwege het coronavirus zo veel mogelijk op slot tot in elk geval 6 april. Alleen ‘urgente zaken’ gaan door, maar maandagmorgen was nog onduidelijk welke zaken dat zullen zijn.

Hasjhamsteraars: ‘Straks heb ik wc-papier en een jointje in huis’

Vlak nadat zondagavond bekend was geworden dat de horeca op slot ging, ontstonden lange rijen bij de coffeeshops. Zo ook bij Terminator in De Baarsjes. ‘Straks hebben we toiletpapier én een jointje, wat wil een mens nog meer?’