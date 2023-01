Dit is wat we weten over de dader van de steekpartij bij Gare du Nord in Parijs

Beeld ANP / EPA

De dader van het steekincident woensdagochtend in en bij het Parijse station Gare du Nord was afgelopen zomer opgedragen Frankrijk te verlaten, maar die uitwijzing werd niet uitgevoerd. Onder meer de instabiele situatie in Libië maakt het lastig om burgers die illegaal in een ander land verblijven terug te sturen naar hun land van herkomst.

De politie kon de man identificeren aan de hand van zijn vingerafdrukken. De twintiger kwam drie jaar geleden aan in Frankrijk en was bij de politie onder verschillende aliassen bekend vanwege een aantal misdrijven, voornamelijk diefstal.

Tussen leven en dood

De man sloeg vanochtend rond 06.45 uur toe bij het station. Hij viel iemand aan vlak voor deze het station betrad. Binnen en net buiten het station verwondde hij in totaal zes mensen met een scherp voorwerp, mogelijk een soort schroevendraaier. Agenten in burger – die geen dienst hadden en juist de trein wilden nemen om naar huis te gaan – en van de grenspolitie, die gestationeerd is in Gare du Nord, konden hem overmeesteren. Daarbij is gebruik gemaakt van vuurwapens.

De dader werd daarbij drie keer geraakt door de agenten en moest worden opgenomen in het ziekenhuis. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin verkeerde hij vanochtend ‘tussen leven en dood’. De minister gaf ook nog mee dat een van de slachtoffers er erger aan toe was dan de andere vijf. Het motief van de aanvaller is niet bekend.

Drukste ter wereld

Minister Darmanin prees ‘de snelle en moedige reactie’ van de politie en is woensdagochtend snel naar het station gegaan om poolshoogte te nemen. Ook politiechef Laurent Nuñez en burgemeester Anne Hidalgo waren daar aanwezig.

Station Gare du Nord behoort met 700.000 reizigers per dag tot de drukste stations ter wereld. Het dient onder meer voor de treinverbindingen met Amsterdam, Brussel, Lille, Londen en tal van Duitse steden. Het treinverkeer werd tijdens het incident even onderbroken, melden Franse media.