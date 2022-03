Dit gebeurde vannacht: nieuw aanbod voor vluchtroutes, bommen op olieopslag

Vrijwilligers in Lviv knopen camouflagenetten in scholen en bibliotheken. Beeld EPA

Moskou had maandag ook al aangekondigd dat er veilige passages zouden worden geopend om het vertrek mogelijk te maken uit verschillende steden in Oekraïne, waaronder Kiev en Charkov, de op een na grootste stad in het noorden. Maar Oekraïne weigerde burgers naar Rusland te evacueren – vier van de zes door de Russen voorgestelde corridors gingen naar dat land of naar bondgenoot Belarus.

De Oekraïense buitenlandminister Dmitro Koeleba heeft in de nacht van maandag op dinsdag bevestigd dat hij donderdag zijn Russische ambtgenoot Sergej Lavrov zal spreken in Turkije. De ontmoeting is mogelijk door bemiddeling van Navo-lidstaat Turkije dat goede relaties heeft met zowel Rusland als Oekraïne. Een gesprek tussen Lavrov en Koeleba zou een belangrijke diplomatieke stap zijn naar een mogelijke beëindiging van de oorlog.

“Als hij naar Antalya vliegt, doe ik dat ook. Laten we gaan zitten en praten,” aldus Koeleba. “Maar als hij de absurde propaganda van de laatste tijd herhaalt, zal ik hem de harde waarheid vertellen die hij verdient,” aldus de Oekraïense buitenlandminister.

Het Kremlin stelde eerder dat het de ‘speciale militaire operatie’ in Oekraïne, zoals Vladimir Poetin de invasie noemt, ‘in een oogwenk’ zal stopzetten mits het land aan bepaalde voorwaarden voldoet. Moskou eist dat Oekraïne zijn militaire acties staakt, de neutrale status van het land in de grondwet verankert en de Krim als Russisch grondgebied erkent. Ook moet Oekraïne de afvallige regio’s Donetsk en Loehansk als onafhankelijke staten erkennen.

President Zelenski. Beeld EPA

Zelenski

De Oekraïense president Volodimir Zelenski blijft in Kiev, zei hij in een nieuwe video die ’s nachts via Telegram is verspreid. Hij filmde zichzelf voor het eerst in zijn kantoor. Zelenski verklaarde dat hij zich niet ergens zou verschuilen en dat hij niet bang is. “Vandaag is de twaalfde nacht van onze strijd. We zijn hier allemaal op onze plek, iedereen is aan het werk. Iedereen is waar hij moet zijn. Ik ben in Kiev, mijn team is bij me.”

Volgens zijn minister Koeleba was een gesprek van Zelenski met de Russische leider Vladimir Poetin niet uitgesloten. “Onze president is nergens bang voor, zelfs niet voor een directe ontmoeting met Poetin. Als Poetin ook niet bang is, laat hem dan naar de bijeenkomst komen en praten,” zei Koeleba.

Bombardementen

Oekraïne heeft soldaten uit het eigen leger die in onder meer Kosovo, Congo en Ivoorkust op missie waren teruggeroepen om het eigen land te verdedigen. Ondertussen gaan de bombardementen door. In de nacht werden raketinslagen gemeld bij olieopslagdepots bij de steden Zhytomyr en Chenihiv. De branden die daar ontstonden zouden dinsdagochtend zijn geblust. Er zijn geen berichten over slachtoffers.

Bij luchtaanvallen op de noordoostelijke stad Soemy zouden tien burgers zijn omgekomen, onder wie kinderen. “In sommige steden werden woongebouwen gebombardeerd. En bijna in het centrum van Soemy werden verschillende huizen verwoest door een bomaanslag,” aldus het hoofd van de regionale overheid, Dmytro Sjyvytski, in de nacht. Ook werden vier Oekraïense soldaten gedood ‘in een ongelijke strijd met het Russische leger’, zei Sjyvytski. Het aantal slachtoffer kon niet onafhankelijk worden geverifieerd.

Kinderen uit een weeshuis in Lviv worden geëvacueerd. Beeld EPA

De West-Oekraïense stad Lviv heeft internationale organisaties gevraagd om steun bij de opvang van inmiddels 200.000 oorlogsvluchtelingen. Burgemeester Andri Sadovi zegt dat mensen warm eten en benodigdheden krijgen, maar dat ondersteuning van buitenaf nodig is. “Dit is een extreem zware last voor de stad en vandaag zitten we aan de limiet van onze mogelijkheden. We hebben uw steun nodig, we hebben uw directe deelname hier in Lviv nodig,” zegt Sadovi. Zo zou de stad grote tenten met sanitair en kookgelegenheid tekortkomen.

In de zuidelijke stad Marioepol die wordt belegerd door het Russische leger verslechtert de situatie. Er zou geen straat meer zijn zonder kapotte ramen of vernielde appartementen en huizen. De stad zit zonder stroom, water en gas.

Sanctieregen

Ondertussen is Rusland het meest gesanctioneerde land ter wereld. Sanctiedatabase Castellum.ai telt 2778 nieuwe maatregelen tegen het land, waarmee het totaal komt op 5530 sancties — veel meer dan Iran, dat in de loop van een decennium met 3616 sancties te maken kreeg, de meeste vanwege zijn nucleaire programma en steun aan terrorisme.

“Dit is een nucleaire financiële oorlog en de grootste sanctie-gebeurtenis in de geschiedenis,” aldus Peter Piatetsky, een voormalige hoge functionaris van het Amerikaanse ministerie van Financiën en mede-oprichter van Castellum.ai. De Russische president Poetin zei dit weekeinde dat de sancties tegen zijn land neerkwamen op een ‘oorlogsverklaring’.

De oorlog heeft ook grote gevolgen voor de voedselvoorziening in de wereld. Rusland en Oekraïne behoren tot de grootste tarwe-exporteurs ter wereld. Volgens de eerste voorspellingen het Wereldvoedselprogramma (WFP) zouden als gevolg van extreem hoge graanprijzen door de oorlog 8 tot 13 miljoen mensen kunnen verhongeren, vooral in Afrika, het Midden-Oosten en Azië.