Dit gebeurde er vannacht: Russische aanvallen op buitenwijken Kiev, situatie in Marioepol ‘kritiek’

Een Maxar-satellietfoto van beschadigde gebouwen en brandende brandstofopslagtanks op Antonov Airport in Hostomel ten noordwesten van Kiev. Beeld AFP

Op basis van die beelden meldde het Amerikaanse bedrijf Maxar Technologies dat een aantal huizen en gebouwen in brand stonden. Grote schade was zichtbaar in Moschun, een stad zo'n 35 kilometer ten noordwesten van Kiev.

Volgens de Oekraïense generale staf was rond Kiev sprake van Russische offensieven. Die zouden plaats hebben gevonden aan de noordelijke stadsgrenzen bij Sazymja en in het zuiden bij Vyschenky. De aanvallen waren op enkele plaatsen gedeeltelijk succesvol. Zo zou een militaire luchthaven zijn getroffen en een strategische snelweg. De meldingen zijn niet onafhankelijk te verifiëren. Oekraïense soldaten vertelden verslaggevers van persbureau AFP over hevige gevechten om de controle over de hoofdweg naar Kiev bij Velyka Dymerka.

In Vasylkiv, zo'n 36 kilometer ten zuiden van de Oekraïense hoofdstad, zou een oliedepot in brand staan. De brand is afgelopen nacht vermoedelijk veroorzaakt door een Russische aanval, meldde de Kyiv Independent. Ook in het dorp Kryackhy zou een oliedepot zijn getroffen. In het dorp Kviteneve zou een opslagplaats voor diepvriesproducten zijn afgebrand na Russische beschietingen.

Staat van beleg

Kiev bevindt zich nu in een ‘staat van beleg’, zei presidentieel adviseur Mykhailo Podoliak vrijdag. Maar de stad is ‘klaar om te vechten’ en zal ‘tot het einde standhouden’.

Buitenwijken in het noordwesten van Kiev worden al dagen geteisterd door zware luchtaanvallen. De generale staf van Oekraïne waarschuwde dat het Russische leger de verdedigingswerken ten westen en noordwesten van de hoofdstad probeerde uit te schakelen in een poging Kiev te ‘blokkeren’.

In de Oekraïense hoofdstad ging afgelopen nacht minstens drie keer het luchtalarm af. Volgens de Amerikaanse nieuwszender CNN waren zaterdagmorgen vroeg in de verte ‘minutenlange’ beschietingen te horen. In veel andere Oekraïense steden loeiden de sirenes van het luchtalarm eveneens. Mensen in de hoofdstad alsook in Lviv, Odessa, Dnepr, Charkov, Cherkassy en in de regio Soemi in het noordoosten van het land is gevraagd de schuilkelders of een andere veilige plek te zoeken, meldden verschillende lokale media.

Bijna 1600 doden

De situatie in de belegerde en volledig omsingelde havenstad Marioepol is volgens Oekraïense ambtenaren kritiek. Het dodental als gevolg van de beschietingen en blokkade van twaalf dagen nadert volgens hen de 1600. Een woordvoerder van de gemeenteraad sprak van 1582 gedode civiele strijders.

In hun poging de noordoostelijke stad Tsjernihiv vanuit het zuidwesten te blokkeren, probeerden Russische eenheden de ongeveer 15 kilometer verderop gelegen steden Mykhailo-Kozyubinske en Shestovytsya in te nemen. De Oekraïense president Volodimir Zelensky zei vrijdag dat een belangrijke waterleiding in de stad was beschadigd door beschietingen. Daardoor zitten de bijna 280.000 inwoners zonder water.

In en rond de Zuid-Oekraïense stad Mykolajiv zouden Russische troepen vrijdagnacht ook hebben geschoten. Dat meldde de gouverneur op Telegram. Verschillende granaten van een Russisch bombardement zouden zijn neergekomen in de buurt van een oncologisch ziekenhuis, meldde een verslaggever van de New York Times. Zaterdagochtend vroeg was in de stad het geluid te horen van artillerievuur.

Loehansk

Inmiddels heeft het Russische leger 70 procent van de separatistische regio Loehansk in het oosten van Oekraïne in handen, zo meldde gouverneur Sergej Haidai afgelopen nacht op Facebook. De plaatsen die nog onder controle van Kiev controle staan, worden voortdurend beschoten. “De situatie is moeilijk, er wordt overal geschoten,” zei hij, eraan toevoegend dat de civiele infrastructuur zoals scholen, ziekenhuizen en kleuterscholen voortdurend wordt aangevallen.

Tientallen burgers raakten gewond en gedood. Tegelijkertijd zouden er geen vluchtgangen zijn voor mensen uit de regio. Deze informatie kon aanvankelijk niet onafhankelijk worden geverifieerd.